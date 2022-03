“Nunca se me pasó por la cabeza rescindir mi contrato”: Jhon Córdoba tras su situación en Rusia

Tras la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania la máxima entidad del fútbol en el mundo, la FIFA, ha tomado algunas medidas frente al comportamiento de Rusia, pues hace unos días se anunció que la selección de este país no podrá participar en el Mundial de Catar, el cual está a unos meses de realizarse.

Por medio de las redes sociales se ha conocido varios casos de deportistas que han hecho un llamado a los diferentes gobiernos para que ayuden a finalizar el conflicto entre dos países y, además, a llevar a cabo algunos vuelos humanitarios para que, en este caso, los futbolistas puedan salir tanto de Ucrania como de Rusia.

En el caso de los colombianos, son tres los futbolistas que se encuentran militando en equipos rusos. Wilmar Barrios, juega en el Zenit, Jhon Córdoba en el Krasnodar y Jorge Carrascal en el CSKA Moscú, este último, el más reciente en llegar a este país.

En el caso de Jhon Córdoba, aunque su contrato con el club ruso está firmado hasta el 30 de junio de 2025, el Bisonte no tiene autorización para jugar con el equipo verde pues el mismo club suspendió su vínculo contractual el pasado 3 de marzo por petición del mismo deportista cafetero.

Como consecuencia del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, los jugadores Wanderson Maciel, Caio, Eric Bootheim, Christian Ramírez, Junior Alonso, Jhon Córdoba, Victor Klasson y Rémy Cabella han abandonado la ubicación del club y se entrenarán por su cuenta, mientras sus contratos estén en vigor.

El jugador colombiano quedó como agente libre y en ese sentido una decisión de la FIFA ampara que pueda fichar por cualquier equipo con el que llegue a un acuerdo, a manera de excepción. En ese orden de cosas, el exjugador de Envigado FC tendría un nuevo desafío profesional en el Calcio italiano.

En entrevista con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el futbolista del Chocó contó que nunca había pensado en dejar un equipo cuando había un contrato de por medio. “Nunca se me pasó por la cabeza rescindir mi contrato. Soy profesional y siempre he cumplido con los clubes de la mejor manera. El tiempo lo dirá todo, este es un momento en el que decir algo concreto es difícil, hay que esperar”.

Y agregó que: “El tiempo que estuve, todo fue tranquilo, pero somos conscientes de la situación que se vive en el país y espero que todo se solucione rápido”.

Además, confesó que, aunque saliera del país y empezara a jugar para otro equipo, a lo mejor tendría que volver a Rusia ya que tiene un contrato por cuatro años. “En este momento, tocaría hablar con el equipo para ver qué es lo mejor para nosotros. Pensaré en lo personal y en mi familia...No sé, esto puede cambiar de un día para otro. No sé cuándo me tocará volver a Rusia. Tengo contrato por cuatro años” dijo.

