Jackson Martínez defendió a James Rodríguez de quienes lo critican: “Piensan que es arrogante”

Jackson Martínez, exdelantero de la Selección Colombia, habló de James, la Selección Colombia y Reinaldo Rueda.

Jackson Martínez dejó una enorme huella en la Selección Colombia y en el fútbol del país. Su enorme trayectoria, su gran momento en Europa fue opacado por una lesión de la cuál no se pudo recuperar y a sus 34 años le dijo adiós al fútbol. Ahora se dedica a una carrera musical, sin embargo sigue de cerca lo que pasa en la actualidad del fútbol y de la Tricolor.

En una entrevista con ‘Equipo F’ de ESPN, el exdelantero del Independiente Medellín, habló sobre James Rodríguez, con quien compartió en la Selección Colombia y disputó el Mundial de Brasil 2014, para Jackson, el ‘10′ es una de las figuras más importantes del equipo y destacó la gran persona que es.

James Rodríguez no ha pasado por buenos momentos en los últimos años, tras salir del Bayern Múnich, el colombiano regresó al Real Madrid en donde no tuvo regularidad, por lo que salió a Everton, equipo en el que jugó por una temporada pero tras la llegada de Rafa Benítez se supo que no iba a tener la continuidad que él esperaba. Fue por esta razón que firmó con Al Rayyan y decidió jugar en el fútbol de Catar.

Jackson Martínez elogió al ‘10′ de la Selección Colombia y afirmó que, “es alguien que, en la cancha, habla. De hecho, quienes no han tenido la oportunidad de ser cercanos a él, no saben que es muy competitivo y, de pronto, eso es lo que los hace pensar que es arrogante; esto que está pasando al primero que le duele, es a él”, aseguró Jackson Martínez.

El exatacante también habló del equipo de Reinaldo Rueda y su falta de gol. La Selección Colombia no ha marcado desde el pasado 9 de septiembre del 2021 cuando venció por 3-1 a Chile en Barranquilla, desde ese entonces ha disputado siete partidos, suma 646 minutos sin marcar, ha empatado cuatro partidos y ha perdido tres, además la clasificación al Mundial de Qatar ya depende de otros resultados.

Sobre esto, Martínez afirmó que, “no creo que los delanteros tengan desconfianza porque todos llegan con confianza a la Selección, si creo que el esquema es lo que puede afectar el funcionamiento y el rendimiento tanto en la parte individual y colectiva de los jugadores. Al entrenador no se le están dando las cosas de acuerdo a como las ha planeado y ha creído que han podido funcionar”.

Incluso mencionó que no ve grandes cambios con respecto al trabajo que realizó el entrenador portugués, Carlos Queiroz, durante su paso por la Selección Colombia. “No veo un gran cambio. Con los jugadores que tenemos la Selección puede ser mucho más atrevida, podría jugar tener mucho más en la parte técnica. El último partido con Argentina fue bastante duro de ver. Con la necesidad de puntos y ver a la Selección, con los jugadores que tenemos, atrás y esperando, cuando pudo presionar más el frente y mostrar ante una Selección que está clasificada y no tenía nada que perder”.

También recordó al técnico José Néstor Pékerman y afirmó que, “tenía un equipo detrás que lo apoyaba, pero, más allá de eso, eran los jugadores que había. No los voy a comparar, pero eran charlas técnicas normales, que buscaba que uno se enfocara en lo que se quería, de la mano de una selección madura”.

