James Rodríguez y la posibilidad de volver a Everton: “Si ellos quieren, estaría totalmente abierto”

James Rodríguez sigue siendo uno de los futbolistas colombianos más destacados en el extranjero. El ahora ‘10′ del Al Rayyan, repasó varios detalles de su carrera en los últimos años y habló de un posible regreso a Everton, equipo con el que disputó una sola temporada de la mano del italiano Carlo Ancelotti y tuvo que salir ya que no iba a ser tenido en cuenta por el técnico español Rafa Benítez. En los últimos días se ha especulado sobre su posible regreso a Europa.

Pese a que el momento futbolístico del Al Rayyan no es el mejor, los números del volante colombiano no pasan desapercibidos; ha disputado 12 partidos, 10 de ellos como titular, suma cerca de mil minutos en el campo de juego, ha marcado cuatro goles y ha realizado cinco asistencias, lo que quiere decir que en el 80 % de sus partidos, sus intervenciones han terminado en una anotación a favor del equipo.

Por otra parte, los malos resultados del Al Rayyan se han convertido en una constante a lo largo de la temporada, no ganan en la Liga de las Estrellas de Catar desde el pasado 10 de enero cuando se impusieron por 3-0 al Al Wakrah, por lo que cada vez están más cerca de la zona de eliminatoria al descenso. Solo cinco puntos lo diferencian de Al Khor que es penúltimo en la tabla y seis del Al Sailiya que es el colero del campeonato. La salida de Laurent Blanc y los pocos buenos resultados de Nicolás Córdova son una muestra de la actualidad del club que necesita sumar de a tres puntos con urgencia.

Una posibilidad para volver a Everton

James Rodríguez ha manifestado en algunas oportunidades la situación que lo llevó a salir de los ‘Toffees’ Hace algunos días aseguró, a través de su canal de Twitch que, “el técnico al final no quiso contar conmigo, son gustos de cada entrenador, algunos te quieren otros no y eso es respetable. Pero sí volvería, ¿por qué no?, dejé todo, siempre me entrené, trabajé y la hinchada del Everton es muy grande y apoya”.

Ahora, el ‘10′ de la Selección Colombia volvió a referirse a la posibilidad de regresar al equipo de Liverpool, donde disputó 26 partidos, anotó seis goles y realizó nueve asistencias. Sobre esto, afirmó que, “no sé, eso sería una posibilidad ¿por qué no? Si ellos quieren estaría totalmente abierto a eso, el tema es que quieran, yo no tuve ningún problema con nadie allá, antes salí bien”.

“En el fútbol uno no se maneja solo”

James Rodríguez también repasó lo que fue su paso por Bayern Múnich. lo que sucedió al momento de su salida tras haber jugado dos temporadas y cómo se frustró su fichaje con el Atlético de Madrid, que de acuerdo con el colombiano, ya estaba todo listo. El Real Madrid evitó que se diera du fichaje luego de caer goleado por 7-3 en un encuentro amistoso, un detalle que cambió el panorama para el ‘10′.

“Creo que no, porque fue la decisión que yo tomé, tenía en esos momentos para ir a un equipo que ya todo el mundo sabe cuál es, que no se dio. Iba a estar en mi casa cerca de mi hijo y cerca de mi hija, por eso fue que salí porque tenía prácticamente todo hecho con este club y al final el Real Madrid fue el que no me dejó salir (...) En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y así manden o no manden bien hay que hacerles caso y no se puede hacer nada”, afirmó Rodríguez.

