‘Yo me llamo’: nuevamente el público escogió a ‘Leonardo Favio’ y esta vez se llevó 65 millones de pesos

El doble del artista argentino conmovió nuevamente a Ampato Grisales con su talento FOTO: Capturas de pantalla (CaracolTV)

Este lunes se llevó a cabo una nueva noche de premiación en ‘Yo me llamo’. Luego de las duras pérdidas de ‘J Balvin’ y ‘Carlos Gardel’, la audiencia fue sometida a una nueva votación para elegir al ganador de aquella gala que entregó como botín, el jugoso premio de 65 millones de pesos.

El primero en pasar fue ‘Maluma’, quien dejó el nivel muy alto con su interpretación de ‘11 pm’. Previamente, el imitador tuvo un viaje a Medellín, donde se encontró de manera emotiva con su familia. Aquel gesto motivó al ‘doble’ de Juan Luis Londoño y gracias a la reunión con sus seres queridos, saltó a la tarima vestido totalmente de negro y acompañado de varios bailarines, realizando un show que fue aplaudido por Amparo Grisales, quien no dudó en resaltar el cambio en el cabello del doble.

Yeison Jiménez también lo llenó de elogios: “A mí me sigue impactando la facilidad con la que tú cantas esta música de tu personaje; o sea, parece que hubieran sido hermanitos (...) Se te hace fácil hacer los desgarres de Maluma y eso nos dice que te has esforzado muchísimo”, dijo el artista de música popular. Por su parte, César Escola le preguntó por lo que sintió al volver a la tienda de su tío y donde él trabajaba antes de participar en ‘Yo me llamo’.

“Llegar allá fue muy lindo, muy hermoso, porque recordé de dónde vengo”, contestó el participante, y añadió que todas las personas, más allá de su condición social, son iguales.

El imitador tuvo una loable presentación de '11 PM' FOTO: Captura de pantalla (CaracolTV)

El siguiente en participar fue ‘Bruno Mars’, quien se robó varias sonrisas de los jurados al cantar ‘Talking to the moon’, uno de los éxitos más conocidos del artista original. En la escuela, el imitador habló de su emprendimiento ‘Postres y canciones’, el cual nació en medio de la pandemia y ha salido adelante con ayuda de su esposa, quien fue descrita por él como su “mánager”.

Ya en el escenario, y posterior a su presentación, el maestro Escola dijo que esta noche “no se llama” Bruno Mars y explicó por qué.

“Lástima que no puedo presionar el botón rojo hoy, porque no se llama... Si no hay postres para los jurados, no se llama”, reprochó el argentino, a lo que Grisales replicó diciendo que, “él es el postre”.

“Estás hecho un bombón y cantaste... mejor dicho... con una dulzura que llegó hasta la luna y te la devolvió en magia. Me encantó y tus últimas presentaciones han estado maravillosas”, expresó la jurado.

El imitador del norteamericano cantó 'Talking to the moon' y los jurados lo llenaron de elogios. FOTO: Captura de pantalla (CaracolTV)

El escenario emprendió un viaje hacia el pasado por cuenta de ‘Camilo Sesto’ y con ‘El amor de mi vida’ destacó en la tarima. El primero en comentar fue César Escola, quien se quedó con las ganas de escuchar más al imitador, en tanto que Yeison Jiménez resaltó su tenacidad para seguir en el programa y pertenecer al selecto grupo de semifinalistas.

“Es de artistas saber cuándo contener la respiración y no abrir la llave; es de artistas pensar que menos es más. s muy artístico lo que hiciste hoy”, señaló el caldense.

El imitador cantó 'El amor de mi vida' inspirado en su novia, y uno de los jurados que más lo aplaudió fue Yeison Jiménez FOTO: Captura de pantalla (CaracolTV)

Su familia ha sido una gran inspiración para ‘Leonardo Favio’ y así se vio reflejado en la noche de este lunes al cantar ‘Más que un loco’, sencillo que ya había entonado en presentaciones anteriores. Vale recordar que por votación del público, el imitador del artista argentino ganó el último show de premiación, y los comentarios del jurado abrieron puerta para un posible nuevo triunfo; incluso resaltaron sus pinceladas como actor en la tarima.

“Me encanta porque te involucras maravillosamente en la actuación, y fue un trabajo maravilloso con la bailarina”, mencionó Escola; Grisales estuvo de acuerdo con lo mencionado por su compañero. Posteriormente, ‘Leonardo Favio’ habló sobre el rol de la familia en su vida.

“Mi familia es uno de los regalos más grandes que he podido tener (...) y de alguna forma fui comprendiendo las responsabilidades que uno tiene con ellos, y si están bien o si están mal, es mi responsabilidad”, señaló el imitador, y hubo un momento donde confesó que quiere “ampliar su familia”, aclarando después que a sus compañeros los quiere como si fueran de su propia sangre.

Finalmente, el público decidió escoger -nuevamente- a ‘Leonardo Favio como el ganador de la gala de este lunes, llevándose a su casa los 65 millones de pesos que estaban en juego, y potenció su favoritismo de cara a llevarse el gran premio de 1.200 millones en la gran final.

El imitador nuevamente fue escogido por el público como el ganador de una noche de premiación FOTO: Captura de pantalla (CaracolTv)

SEGUIR LEYENDO: