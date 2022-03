“Dejen de hacerse esa maricada”: Estefania Borge confesó que en un procedimiento le aplicaron biopolímeros

La confesión de la reconocida actriz nació en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram; allí, un usuario le pidió que explicara la razón por la cual le inyectaron biopolímeros en una pierna, así como sus sensaciones después de ese procedimiento, teniendo en cuenta el historial negativo que existe alrededor de las mujeres que se aplican esta sustancia.

Como respuesta a aquella inquietud, la artista que hizo parte del elenco de producciones como ‘El Joe, la leyenda’ y ‘La hija del mariachi’ contestó que aquel hecho ocurrió hace más de 20 años y los biopolímeros se los inyectaron en la zona trasera de su pierna izquierda.

“Supuestamente me hicieron una mesoterapia para quitarme una celulitis y -resulta que- era un relleno de biopolímeros” relató la cartagenera. Acto seguido, detalló que aquel hecho le ocurrió en un centro de estética y que decidió realizarse este procedimiento por capricho y por cuestiones netamente relacionadas con mejorar su apariencia física.

Asimismo, le envió un mensaje a aquellas jóvenes que quieren hacerse una práctica similar, argumentando que ella fue “boba y tonta” al querer satisfacer aquel capricho que por poco le sale caro.

Siguiendo con su relato, detalló que antes del proceso, la especialista le dijo que iba a rellenar los huecos de las celulitis en sus piernas; pero lo que ella no sabía era que la iban a inocular con la tóxica sustancia.

“De eso me di cuenta muchos años después, cuando me dio la esclerodermia y el médico me hizo un escaneo total del cuerpo con el médico”, allí se percataron que efectivamente, en la zona posterior de su extremidad estaban los biopolímeros, motivo por el cual tuvieron que practicarle una liposucción para la extracción de ese material. Pero a pesar de la cirugía, Borge confesó que no fueron extraídos del todo., y posteriormente contó las consecuencias de esta situación.

“(...) Pero ajá, la piel después de hacerse una lipo queda horrible, no queda igual. Por eso yo les dijo que ojo, que dejen de estar haciéndose maricadas y yo me lo hice porque es la única manera de quitar esa vaina”, refiriéndose a la mesoterapia que salió mal.

Aquellas historias, que ya no aparecen en el perfil de la actriz, fueron rescatadas y replicadas por varias cuentas de entretenimiento, siendo ‘Rechismes’ una de ellas. Los comentarios no se hicieron esperar, y mientras unos se preguntaron cómo se detectan los biopolímeros en el cuerpo, otros dedujeron que prefieren ir al gimnasio a tener que realizarse ese tipo de procedimientos estéticos.

A través de Instagram, la actriz relató este suceso que ocurrió hace 20 años, pero que le dejo varias secuelas en su piel VIDEO: Tomado de Instagram (@rechismes)

“Hoy en día hay tanta famosa y no famosa con biopolímeros, que no sabía que los tenían y otras que si, que prefiero matarme en el gimnasio que ir a una estética”; “Conclusión: NO hay que dejarse inyectar nada en una estética, punto”; “Lo malo no es que la gente quiera mejorar su apariencia con procedimientos, lo malo es que aquí la ley no tenga mano dura con esas clínicas” y “Qué bonito que haces reflexión de estos procedimientos estéticos que ponen en riesgo la salud de las mujeres, buscando la perfección”, fueron solo algunas de las opiniones al post que se volvió muy popular en esta plataforma.

Por otra parte, cabe resaltar que en medio de aquella dinámica de preguntas y respuestas le preguntaron a la artista si actualmente se siente bien, ya que no tiene sus implantes mamarios. En respuesta, expresó que, “fue la mejor decisión de mi vida quedarme así, natural”.

