Expertos y profesionales de la salud advierten sobre la medida de no usar el tapabocas en espacios públicos

El pasado 23 de febrero, tras casi dos años del inicio de la pandemia en Colombia, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, confirmó que en los municipios que cuenten con más del 70 % de la población con el esquema completo de la vacunación se podrá dejar de utilizar el tapabocas en los espacios públicos. Esta decisión, justificó el Gobierno, busca incentivar que las personas que aún no se han vacunado o no han completado el esquema, se acerquen a los puntos de vacunación y se apliquen los biológicos.

“Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento: aquellos municipios cuya vacunación supere el 70 % podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos, en aquellos lugares donde la vacunación esté por encima de 70 %, ¿eso para qué tiene que servir? para que salgamos todos rápidamente a cumplir esa meta del país, nos falta poco para llegar al 70 %, en el país estamos al 65 %”, afirmó el presidente Iván Duque.

Y agregó que, “ya hay ciudades que superaron el 70 %, en esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70 % vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos, entonces esta es una medida que se toma pensando en la salud pública, pero también manteniendo el principio rector que tenemos todos los colombianos de vacunarnos”.

Pese a que muchos celebraron esta noticia ya que el uso del tapabocas, así como el constante lavado de manos, eran unas de las principales medidas que se implementaron por el Gobierno Nacional en los primeros días del inicio de la pandemia en Colombia en el 2020, llegando a ser obligatorio para todos los colombianos que quisieron salir de sus casas. Sin embargo, algunos expertos advierten sobre esta medida e incluso señalan que no es el momento de dejar de usarlos.

Organizaciones de la salud y epidemiólogos pidieron a los colombianos tener prudencia ante el anuncio del Gobierno Nacional y recuerdan que pese a que en los sitios públicos se dejará de usar, es importante mantenerlos en los espacios cerrados o lugares donde hayan aglomeraciones, ya que aún hay un riesgo de contagio por COVID-19.

El médico Carlos Trillos se refirió a esta nueva medida en RCN Radio y afirmó que, “esta disposición autoriza el no uso de la mascarilla respiratoria en lugares públicos abiertos. Es necesario tener claro que son exteriores al aire libre, bien ventilados con buena circulación del aire, en los que no se tengan aglomeraciones o concentración de personas y es muy importante recordar que no se contempla el transporte público”.

Y señaló que, “las personas que se consideren que se sientan inseguras, o sin protección al retirarse la mascarilla respiratoria en estos sitios, ya sea por su salud, edad o por no tener las dosis de refuerzos, pueden usarla. Es una decisión que se tiene que respetar”.

El presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Jorge Enciso, afirmó que, “si bien es cierto que un porcentaje de la pandemia ya tiene una vacunación contra la covid-19, no se puede olvidar que la pandemia no ha finalizado por lo que debe mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, continuar con el lavado frecuente de manos, recordando que el virus se transmite por aerosoles”.

Por otra parte, el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hernán Bayona, aseveró que es importante contar con más información sobre la pandemia, antes de tomar una decisión como quitar el uso del tapabocas en espacios públicos. “Este tipo de medidas se tienen que tomar cuando estemos en el valle de la curva epidemiológica. Efectivamente las cifras vienen descendiendo, pero no hemos llegado a esa estabilidad, por lo que se debería esperar un poco más”, afirmó.

El presidente de la Academia de Medicina de Caldas, José Norman Salazar, habló con ‘Caracol Radio’ sobre la medida del Gobierno Nacional y señaló que aunque la vacunación en el país ha evolucionado y cada vez más son las personas que cuentan con el esquema completo de las vacunas, las personas que padezcan algún tipo de problema respiratorio, neurológico, de inmunodeficiencia o a los trasplantados, deberían mantener el uso del tapabocas.

El médico Mauricio Orozco Levi, jefe del departamento de Neumología del Hospital Internacional de Colombia, aseguró en ‘Caracol Radio’ que, “si usted se lo quiere quitar tenga en cuenta las cuatro causales. Se recomienda seguir utilizándolo en los colegios, sistemas masivos, cines, fiestas ni en los hospitales; la segunda es que las personas estén vacunadas con el esquema completo; no estar cerca de aquellos que no tengan el tapabocas. Por último, que no tengan enfermedades crónicas ni respiratorias”.

El médico Alberto Vélez López, presidente de Asmedas Antioquia, señaló que, “es claro que hay muchos lugares donde la vacunación ha avanzado y ha superado el 70 %, pero tenemos que tener presente que el esquema completo de vacunación son tres dosis y respecto a ese tema aún no hemos llegado al 70 % (...) tenemos toda la posibilidad de usarlo de manera voluntaria cuando creamos que corremos un riesgo de contagio en algún lugar específico, así sea un espacio abierto o cerrado”.

