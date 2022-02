Falcao rompió el silencio sobre la supuesta pelea con James: “Inventar historias me parece bajo y sucio”

Falcao celebra junto a James Rodriguez el segundo gol de Colombia en el empate 2-2 con Chile por las eliminatorias sudamericanas. Foto: Alberto Valdes/REUTERS

Mucho revuelo generaron las versiones que apuntaban a una supuesta pelea entre Falcao García y James Rodríguez al interior de la selección Colombia. Los altercados, acorde con la información divulgada, habrían ocurrido luego de la derrota contra Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 15 de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

La molestia de James tras la caída, que comprometió el cupo de la ‘Tricolor’ a la Copa del Mundo, tuvo “efectos colaterales” en el camerino, según había apuntado la fuente. Sin embargo, el propio Falcao se encargó de desmentir estos enfrentamientos, en entrevista con Álex Candal para Directv Sports. “No ha pasado nada, tampoco hay que salir a aclarar algo; me parece que es injusto un poco”, dijo el ‘Tigre’ en primer lugar.

“Nosotros los jugadores somos los primeros en aceptar la responsabildiad que tenemos, pero de ahí a inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena. Con James tenemos una relacion de muchísimos años, nos llevamos bien. Ni que nos hubiéramos peleado, en el fútbol se discute, pero es que ni hubo eso”, agregó el goleador histórico de la selección Colombia con 35 tantos.

Falcao, quien actualmente viste los colores del Rayo Vallecano en España, recalcó que el combinado ‘Cafetero’ todavía tiene “dos partidos muy importantes” en la recta final de las eliminatorias. Actualmente los dirigidos por el técnico, Reinaldo Rueda, se encuentran en la séptima casilla con 17 puntos y todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial; sin embargo, el equipo debe sacar la calculadora, pues depende de otros resultados.

El delantero samario concluyó rechazando, una vez más, los señalamientos, y sostuvo que luego habrá tiempo de replantear el futuro de la ‘Tricolor’: “En el momento que se temrina la eliminatoria es cuando se debe hacer ese análisis y decir quién sigue, quién no, nuevo proceso, jugadores... pero mientras tanto evadir responsabilidades o poner el foco sobre los jugadores con historias me parece demasiado bajo y sucio”.

Falcao calificó como un "juego sucio" las versiones que apuntaban a una pelea con James Rodríguez en la selección Colombia. Video: Twitter @DIRECTVSports

James también le había cerrado la puerta a las polémicas:

A través de su cuenta en Twitch, el volante colombiano rompió el silencio frente a varios temas que habían circulado en los últimos tiempos: desde su relación con los compañeros de la selección Colombia hasta su futuro en el Al-Rayyan de Catar.

Uno de los aspectos sobre los cuales James hizo énfasis fue el presunto altercado con Falcao, situación que desmintió completamente: “Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de 12 años prácticamente. Ha sido como un hermano para mí”.

“Todo eso es mentira, no crean en todo lo que dice esa prensa. Algunos son tóxicos y es mentira. Mucho chismerío que nada que ver. Hay que hablar de fútbol y no lo de afuera. No acepto que digan muchas cosas. Como no hablo con la prensa en Colombia, seguro me tiran también por eso”, agregó el ‘10’ de la ‘Tricolor’.

James Rodríguez disputa un balón con Marcos Acuña en el partido contra Argentina por la fecha 16 de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

“No crean en lo que dice la prensa. Por favor no lo crean. Supuestamente la prensa está para que informe la verdad. Pero hay alguna prensa en nuestro país que no va por ese lado, que va como por los programas de chismes. Algunos periodistas tienen que trabajar en esos programas de chismes”, concluyó el mediocampista en sus redes sociales.

Posterior a estas declaraciones, el periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, se manifestó a través de su programa Planeta Fútbol, de Antena 2. “Dijo [James] que los periodistas somos tóxicos, sí. No respondo por los demás, yo soy muy toxico contra quienes no respetan la autoridad, demasiado tóxico contra los que no entrenan, los disociadores, los que caminan en la cancha, no corren, no entrenan bien, los que no respetan, porque quien no trabaja y solo juega no respeta a sus compañeros. Soy muy tóxico”.

