Las cuentas de Colombia para clasificar a Catar 2022, a falta de dos partidos para finalizar las eliminatorias

La Selección Colombia llegaba al partido con Argentina el pasado martes con la obligación de ganar, luego de haber caído ante Perú en Barranquilla. Sin embargo, el resultado fue adverso y muchos empiezan a hacer sus cuentas para clasificar al Mundial de Catar 2022, la derrota no deja a la selección eliminada, pero sí complica su clasificación.

En estos momentos la Selección Colombia es séptima en la clasificación de las Eliminatorias con 17 puntos, está a cuatro de Perú que está en la zona de repechaje y a 5 de Uruguay, que es cuarta y está clasificando directamente. Brasil comanda la lista con 39 puntos, seguida por Argentina con 35 y Ecuador con 25. Cabe resaltar que las únicas dos selecciones que no han perdido son la ‘Canarinha’ (11 partidos ganados y tres empates) y la Albiceleste (nueve partidos ganados y cinco empates).

El momento de la Tricolor no es el mejor. Ya suma siete partidos sin ganar y sin anotar. Un total de 646 minutos han pasado desde el último gol que anotó Luis Díaz ante Chile en el partido que Colombia se impuso por 3-1. Esta racha negativa ha generado una gran presión entre los delanteros que no han podido ser contundentes en la portería rival.

Pero, ¿esta derrota deja a Colombia eliminada de Catar 2022? La respuesta es NO, la Selección Colombia no está eliminada tras no sumar un solo punto ante Argentina en el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Aunque la situación es complicada para la eventual clasificación, Reinaldo Rueda ya tendría que tener calculadora en mano y esperar de algunos resultados, contando que sume seis puntos en la última doble fecha de Eliminatorias cuando reciba en casa a Bolivia y luego visite a la Venezuela de José Néstor Pékerman. Estas son los resultados que le convienen a Colombia para ir al repechaje o clasificar directamente al Mundial de Catar.

<b>El cupo directo como el cuarto equipo en la clasificatoria</b>

A parte de sumar los seis puntos ante Bolivia y Venezuela, Colombia debe esperar que Perú y Uruguay igualen en la fecha 17 de la eliminatoria. Además, que Chile no gane ni empate ante Brasil en esta misma jornada.

Esto dejaría a Colombia con 20 unidades y en caso de que la victoria sea por la mínima diferencia, con -2 en la diferencia de gol, mejor que la de Perú y Uruguay e igual que la de Chile. En la tabla la ‘tricolor’ se ubicaría en la quinta casilla a dos de la zona de repechaje y a tres del cuarto lugar, que pertenecería a los ‘charrúas’.

En la fecha 18, última y decisiva, se vuelve a dar un duelo directo entre selecciones esta vez Uruguay y Chile. En este partido lo que convendría es la victoria de la selección chilena que no haría más de 22 unidades y la victoria a Colombia lo deja con 23 unidades y una mejor diferencia de gol en caso de que los partidos se definan por la mínima diferencia de gol.

En esta jornada Perú recibe a Paraguay en el estadio Nacional de Lima. Allí lo mejor sería la victoria de los ‘guaranís’, ya eliminados, o el empate entre ambos equipos, pues la diferencia de gol favorece a los nuestros.

Esta combinación de resultados deja a Colombia en el cuarto lugar y clasificado de manera directa al mundial de Catar 2022.

<b>Los resultados que no le convienen al equipo dirigido por Reinaldo Rueda</b>

En caso de que Uruguay sume dos puntos o más en las jornadas restantes dejaría a la selección tricolor por fuera de la Copa Mundo.

Dos victorias de Perú en lo restante de la Eliminatoria desplazarían a Colombia a la zona de repechaje pese a sumar los seis puntos. Mismo panorama en caso de sumar cuatro puntos.

Si Chile suma cuatro unidades o más, también desplazaría a Colombia al quinto lugar. Esto más una victoria y un empate de Perú sería fatal para las aspiraciones de la selección ‘tricolor’.

