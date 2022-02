Frente al Real Madrid, Falcao espera acabar con la racha sin victorias del Rayo Vallecano en La Liga

El último gol anotado por el delantero colombiano Radamel Falcao García fue registrado el 6 de noviembre de 2021 en la derrota 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

Aquel día el atacante samario solo estuvo 12 minutos en cancha y convirtió el único gol para el equipo rojiblanco en la fecha 13 de La Liga Santander 2021/22.

Ahora Radamel tendrá la posibilidad de sacar revancha contra el equipo merengue dirigido por Carlo Ancelotti este sábado 26 de febrero en casa del Rayo. Si bien no es una certeza que su técnico Andoni Iraola lo escoja dentro del once inicialista, el goleador histórico de la selección Colombia está ansioso de gol y sobre todo de victoria, considerando que el equipo del barrio obrero de Madrid no gana en La Liga Santander desde el 18 de diciembre de 2021.

En entrevista exclusiva con ESPN desde España, el Tigre de Santa Marta ofreció sus opiniones sobre lo que necesita el Rayo Vallecano para no caer en la tabla y recuperar el nivel en el torneo doméstico:

Son rachas que muchas veces se viven durante la temporada. Quizá veníamos en una línea muy buena con muchísimas victorias y mantener eso era difícil, sabiendo que podíamos tener ciertas derrotas. Lo importante ahora es mantener la confianza y volver a las bases y las cualidades que hicieron este equipo muy fuerte y que seguramente nos van a llevar a poder ganar partidos pronto

Falcao reconoció que entre las variables que han hecho complicado el manejo de temporada está la acumulación de partidos en el año de la Copa del Mundo de Catar 2022, además de que las convocatorias con la selección Colombia y el inicio de año con las rotaciones han obligado a que el entrenador Iraola tenga que rotar la plantilla para que estén en el campo los más frescos.

Sobre su reto de jugar contra el Real Madrid, esto expresó el cafetero, motivado por ganar y volver a anotar:

Estoy muy ilusionado. Al Madrid siempre motiva enfrentarlo... Son un gran equipo, con grandísimos jugadores y para nosotros es un momento oportuno para quizá acortar esta racha que hemos venido teniendo y que no ha sido como esperábamos. Prepararemos la semana de la mejor manera sabiendo que vamos a enfrentar a un equipo que prácticamente es favorito, pero que nosotros con nuestras armas tenemos que plantear la estrategia y competir de la manera que lo hemos hecho siempre

Si bien es el máximo goleador del Rayo Vallecano en esta temporada junto al volante Álvaro García (ambos con cinco goles), García Zárate reconoce que la importancia está en sumar, brillar con el colectivo con resultados positivos es su prioridad.

Además se refirió a las posibilidades de la selección tricolor de llegar a Catar 2022 y dejar escapar los puntos frente a Perú y Argentina en la última fecha. Criticó a los aficionados que lanzan objetos desde la grada y rechazó la violencia en el fútbol tal como se vio en la última fecha disputada en Barranquilla y que puede volver a suceder en el duelo ante Bolivia por la fecha 17:

