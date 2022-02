Carlos Antonio Vélez le respondió fuerte a James: ‘Soy tóxico contra los que no entrenan, los disociadores’

Carlos Antonio Vélez contestó a las palabras que entregó James Rodríguez en sus redes sociales. Fotos: REUTERS (Luisa Gonzalez) / archivo particular

A través de una transmisión en su cuenta de Twitch, James Rodríguez rompió el silencio frente a varios temas que habían repercutido en los últimos días. Su presunta discusión con Falcao García en la selección Colombia, los insultos contra los hinchas en Barranquilla y su futuro en el Al-Rayyan de Catar fueron algunos de los asuntos que trató el volante ‘Cafetero’.

En su intervención, James le dedicó unas palabras a algunos sectores de la prensa colombiana, asegurando que se han divulgado muchas versiones falsas sobre el supuesto ‘agarrón’ con Falcao, por ejemplo: “Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de 12 años prácticamente. Ha sido como un hermano para mí”, dijo en primera instancia.

Seguido de este, aseveró: “Todo eso es mentira, no crean en todo lo que dice esa prensa. Algunos son tóxicos y es mentira. Mucho chismerío que nada que ver. Hay que hablar de fútbol y no lo de afuera. No acepto que digan muchas cosas. Como no hablo con la prensa en Colombia, seguro me tiran también por eso. Siempre positivo con buena energía”.

“Supuestamente la prensa está para que informe la verdad. Pero hay alguna prensa en nuestro país que no va por ese lado, que va como por los programas de chismes. Algunos periodistas tienen que trabajar en esos programas de chismes”, concluyó Rodríguez.

James Rodríguez despejó las dudas frente a un supuesto conflicto con Falcao, a quien ve como un "hermano". Foto: Alberto Valdes/REUTERS

Así fue la respuesta de Carlos Antonio Vélez contra James:

Los mensajes del mediocampista de 30 años llevaron al periodista colombiano a manifestarse este lunes en su habitual columna en el programa Planeta Fútbol, de Antena 2. “Dijo [James] que los periodistas somos tóxicos, sí. No respondo por los demás, yo soy muy toxico contra quienes no respetan la autoridad, demasiado tóxico contra los que no entrenan, los disociadores, los que caminan en la cancha, no corren, no entrenan bien, los que no respetan, porque quien no trabaja y solo juega no respeta a sus compañeros. Soy muy tóxico”.

Frente al tema de informar con la verdad, Vélez manifestó que tiene un diálogo pendiente con el técnico portugués, Carlos Queiroz, quien estuvo al mando de la selección Colombia entre el 2019 y el 2020. “Dijo que no decimos la verdad, tiene razón. En mi caso es cierto, pero le prometo que lo haré en el caso Queiroz, que me prometió una entrevista y contaremos esa historia y lo que pasó en siete años de, comillas, ‘felicidad’ y cuánta plata se llevaron”.

Al mando de la selección Colombia, el portugués Carlos Queiroz tuvo un rendimiento del 59.26 %. Foto: REUTERS/Javier Barbancho

James también manifestó su deseo de poder apoyar el desarrollo del fútbol colombiano desde otra faceta. Sobre ello, Carlos Antonio rescató que es importante “que aporte lo que a él le ha faltado” en su carrera profesional.

“Me alegra que dijo que le está gustando el tema táctico, un poco tarde ¿no? Que bueno porque le sacó siempre el cuerpo. Y no descarta ser entrenador en el futuro. Dijo: ‘me gustaría aportarle cosas al fútbol colombiano que nos falta’. Ojalá aporte trabajo, entrenamiento, metodología exigente, todo eso que él debe conocer”, concluyó el comunicador.

Poco a poco, James Rodríguez ha ido recuperando su nivel y, ello, acompañado de la continuidad en el Al-Rayyan, lo llevan a pensar en un cambio de aires en el corto plazo. En el transcurso de esta temporada, el mediocampista ‘Cafetero’ ha disputado 11 partidos, entre los que reporta cuatro goles y cinco asistencias.

El momento que vive el conjunto catarí no es positivo, ya que se encuentra noveno en la liga con 18 puntos, lejos de los cupos a competiciones europeas. La próxima contienda del ‘10′ será este jueves 24 de febrero, enfrentando a Al-Gharafa por la fecha 20 del campeonato.

SEGUIR LEYENDO: