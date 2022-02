James Rodríguez habló de su situación en la liga de Catar: “Me gustaría irme ya para otro lado”

Un gol de James Rodríguez clasificó a Al Rayyan a cuartos de final de la Copa del Emir

Este domingo James Rodríguez volvió a dar de qué hablar por sus declaraciones en una transmisión en su canal de Twitch. En esta ocasión, el ‘10′ de la selección de Colombia confesó que gustaría salir de Catar, país al que llegó hace ya seis meses tras dejar el Everton de Inglaterra.

Recordemos que el colombiano en este tiempo solo ha sumado tres goles en tan solo diez partidos disputados. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo James Rodríguez.

Y agregó que: “Al equipo en la liga no se nos ha dado los resultados, pero en copa vamos bien, la idea es poder ganarla. (...) Estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea”.

Además, confesó que no está cerrado a migrar a otra liga de fútbol. Ahora, en la única gran liga el volante no ha participado es en la Italiana, opción que estuvo sonando antes de llegar a Al-Rayyan. Así mimo, dijo que si se daban las condiciones podría volver al fútbol colombiano, aunque reconoció que le gustaría pensar, en cuanto a su retiro, en terminar su carrera en Estados Unidos.

James Rodríguez sobre los supuestos problemas en la selección de Colombia

Además de hablar sobre su futuro, James Rodríguez aprovechó para aclarar que dentro del camerino de la tricolor no ha habido ningún problema y mucho menos con Radamel Falcao García: “¿Peleado con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como un hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. Es todo mentira. En el grupo tenemos una relación fantástica, de buen ambiente, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno y con Falcao y los otros tengo relación fantástica”.

James Rodríguez elogió a Luis Díaz tras su duelo contra el Nerwich

Este sábado el Liverpool recibió al Nerwich en el Estadio Anfield por la jornada número 26 de la Premier League. El colombiano, que sumó su segundo partido como titular, jugó los 90´minutos reglamentarios convirtiéndose en uno de los protagonistas del duelo tras dejar el marcador en 3-1. Luis Díaz, con asistencia de Jordan Henderson, logró su primera anotación consiguiendo así la victoria definitiva.

Tras esta gran actuación, le preguntaron a James por el protagonismo del guajiro en el cuadro inglés. “¿Cómo veo a Lucho Díaz? Bien, increíble, Luchito... Tengo buena relación con él, es un muchacho muy humilde, que trabaja callado, y como le está yendo en Liverpool me alegra. Se hizo un golazo, me alegra mucho por él, espero que pueda ganar muchas cosas en Liverpool”, dijo James.

Y además, aseguró que Liverpool es el equipo ideal para que Díaz gane títulos: “Es un equipo grande, el equipo perfecto para que gane títulos y consiga cosas buenas para él. Para el fútbol colombiano es importante que estos jugadores vayan a equipos grandes, ojalá salgan más jugadores como él y a equipos grandes”.

