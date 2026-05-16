Falleció Liliana Castro, esposa de Fernando “Pecoso” Castro, técnico de fútbol colombiano

Falleció Liliana Echeverry, esposa del "Pecoso" Castro, entrenador de fútbol colombiano - crédito @gustavo2424/X

El fallecimiento de Liliana Echeverry en la ciudad de Manizales ha generado un profundo impacto en el entorno del fútbol colombiano, al tratarse de la esposa de Fernando ‘Pecoso’ Castro, una de las figuras más reconocidas, tanto como futbolista como entrenador.

La noticia fue confirmada por el círculo familiar del propio Castro, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles específicos sobre la causa del deceso. Se ha señalado que la muerte de Echeverry estaría relacionada con problemas de salud, según allegados a la familia, consultados por El País.

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