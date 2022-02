Video: la respuesta de Luisa Fernanda W a las críticas por sus recientes atuendos

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por los atuendos que utiliza y si Pipe Bueno le daba permiso de salir así. Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

A través de sus redes sociales, la bloguera y experta en tutoriales de maquillaje Luisa Fernanda W ha cambiado un poco el contenido que comparte con sus seguidores, pasando de entregar consejos a las mujeres sobre cómo maquillarse para diferentes eventos a los que asistan, a lucir sensuales y atrevidos atuendos para reuniones.

Desde Pipe Bueno hasta la presentadora Mabel Cartagena han pedido los consejos de la paisa para lucir sus mejores galas, sin embargo, uno que llamó la atención de sus seguidores y por el que fue bastante criticada fue el que le pidió el intérprete de música popular.

“Ropa para cuando te pido que POR FAVOR TE PORTES BIEN”, que además, Pipe Bueno acompañó con una cara de mal humor, por lo que la empresaria aprecio luciendo un gabán en color perla de muchos brillantes, debajo de este lució una malla en transparencia decorada que dejaban ver su escultural cuerpo, además, de la sensual ropa interior, que complementó con unas botas en cuero negro de caña hasta la rodilla.

Pero no a todos sus seguidores les gustó la publicación y por el contrario, ha recibido comentarios como por ejemplo: “¿Y Pipe te deja salir así?”, por lo que la influenciadora respondió tajantemente con un “o sea que había que pedirle permiso a Pipe”.

Allí, justo a su lado se encontraba su pareja y padre de Máximo, a quien ella le dijo; “amor, te tenía que pedir permiso, juepucha”, por su parte, el intérprete de ‘Cupido falló’ le respondió en tono de broma: “Ah, la gente sabe como es”, y ella ríe sarcásticamente.

Y agregó: “Imagínense la sociedad en la que estamos, ¿tu esposo te deja salir así?, ¿me deja? (…) con los videos que estoy haciendo últimamente es mostrarles de una u otra forma, de una manera muy sana, cómo salirse de la etiqueta que todo el mundo piensa que debe de ser, a lo mejor si son sarcásticos”.

Continuando con su explicación, la influenciadora señaló que ningún ser humano debe ser juzgado por ningún motivo ante la sociedad, ni por su forma de vestir, ni por la orientación sexual.

“Ningún ser humano debe ser juzgado por sus gustos, yo creo que eso ya no se usa, estar pidiendo permiso pues cada quien, ¿no?, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo?”, concluyó la empresaria.

Aquí el contenido completo de Luisa Fernanda W :

La empresaria recordó que hoy en día no se debe juzgar a nadie por los gustos que tenga, en cualquier ámbito de la vida

El clip replicado por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ se acerca a las 100.000 reproducciones y más de 3.200 ‘me gusta’. Entre los cientos de comentarios que han dejado los usuarios de redes sociales, algunos han expresado su apoyo a las publicaciones y otros han mencionado que no tiene gusto para vestirse, sin entender cómo hay personas que le piden consejos para asistir a eventos.

“Cuerpazo si tiene”, “A mí me da pesar que una mujer diciéndole a otra que si la dejan vestir así”, “Ella tiene pésimo gusto y siempre ha sido grilla para vestirse”, “Ya se está pareciendo a Marcela Reyes, que si no sale en brasier no se siente ella”, “Estoy de acuerdo con ella, uno se viste como se le de la gana”, “Doble moral es lo que tiene la sociedad hoy en día”, entre otros.

