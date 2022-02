Comité que pretende revocar al alcalde de Cali denuncia demora en entrega de formularios

Jorge Iván Ospina le responde a Zuluaga Twitter - @Jorgeivanospina

El Consejo Nacional Electoral formalizó, el pasado 24 de enero, el comité promotor “Sí Firmo” para revocar al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pero este 21 de febrero, casi un mes después, no han podido arrancar con la recolección de firmas.

El comité, a través de su vocero, Fabio Orejuela, aseguró a Blu Radio que no han recibido los formularios para iniciar con la recolección de firmas que debieron ser entregados por la alcaldía, luego de que lograran cumplir con una serie de protocolos de bioseguridad.

Cosa que nos parece estúpida, porque evidentemente, primero la alcaldía no puede ser juez y parte de un proceso tan delicado, y segundo, el alcalde sacó un decreto el primero de febrero donde permite el aforo el 100 % a todos los establecimientos, esto pone a un lado el proceso de revocatoria que no tiene ningún sentido.

Orejuela señaló que la alcaldía no les ha dado respuesta sobre la fecha de entrega de los formularios con los que pretenden sacar al alcalde de la capital vallecaucana de su cargo.

(El comité) es una amalgama de personas que hemos venido trabajando, ayudando a los comités anteriores, el médico cirujano Alfonso Riascos es el vocero, Bernardo Cáceres, Jorge Cajiao, somos personas del común que nos preocupa y somos tercos y enceguecidos por recuperar nuestra ciudad de las garras de Ospina.

Según el comité ‘Sí Firmo’, su objetivo es presentar mínimo 90.000 firmas válidas antes de abril y así poder llevar adelante el proceso de revocatoria en Cali, por eso la presión para que se les entreguen los formularios de firmas.

Además, tienen el tiempo en su contra, pues para que se puedan presentar las formas y se convoque a elecciones para elegir un nuevo alcalde se necesitan 18 meses, los cuales se cumplen en junio de este año.

Tendrán que ser 89.406 firmas válidas para avanzar en el proceso de revocatoria, dicho número corresponde al 30 % del total de los votos con los que Ospina consiguió la alcaldía, que fueron 298.020, después superar a Roberto Ortiz, que obtuvo 199.807 votos.

Si llega a buen puerto la revocatoria, serán los partidos que avalaron a Ospina en un principio los que que presenten una terna al presidente Iván Duque para elegir un mandatario que terminará de gobernar en 2024.

Con este, son dos comités los que han intentado sacar de la alcaldía mediante firmas a Jorge Iván Ospina, pero han sido cuatro los grupos que han buscado recolectar firmas para conseguir dicho objetivo. Sin embargo, varios de estos colectivos han desistido de la iniciativa, puesto que no han alcanzado la cantidad de firmas suficientes para llevar a los caleños a las urnas.

Las polémicas de Ospina

El mandatario caleño se ha convertido en un personaje de amores y odios. Para la ciudadanía de la Sultana del Valle, la creación del salsódromo, las mega obras, la concepción de Cali “un nuevo latir”, han sido algunos programas positivos que se le adjudican al mandato de Ospina. Sin embargo, su carácter le ha jugado malas pasadas, incluso, dejándolo al borde de la inhabilitación.

Con la llegada de su segundo mandato, su función pública ha sido criticada por no realizar una oportuna intervención en el paro nacional, algunos contradictores, afirman que no hubo una gestión diligente y desde la Procuraduría afirmaron que el mandatario no había garantizado los derechos de los caleños. Después del estallido social muchos calificaron a la ciudad como una república independiente, y los pronunciamientos más fuertes de Ospina señalaban el ataque a los manifestantes por parte de la fuerza pública, sin embargo, la llegada del Gobierno nacional a la ciudad le quitó de la mano a Ospina la posibilidad de dar manejo completo a la situación.

SEGUIR LEYENDO: