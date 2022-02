Prográmese: así se jugará la sexta fecha de la Liga BetPlay este domingo

Deportivo Cali y Millonarios protagonizarán el duelo más atractivo de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2022-I. Foto: cortesía Dimayor

Luego de una agitada jornada del sábado, que culminó con la derrota de Junior ante Once Caldas, y la caída de América de Cali frente a Águilas Doradas, las acciones en el fútbol colombiano se retomarán este domingo. Serán tres compromisos los que cerrarán la sexta fecha de la Liga BetPlay 2022-I, entre los cuales destaca una nueva edición del ‘clásico añejo’.

Santa Fe Vs. Pereira (4:00 p.m.)

El conjunto ‘Cardenal abrirá la jornada dominical recibiendo al cuadro ‘Matecaña’ en el estadio El Campín de Bogotá. Los dirigidos por el argentino Martín Cardetti vienen de empatar 2-2 ante América en el Pascual Guerrero, luego de haber estado arriba por dos goles. Sin embargo, atraviesan una buena racha de resultados que hoy los tiene quintos con nueve puntos y con la posibilidad de ascender a las dos primeras posiciones del campeonato.

El ‘León’ tendrá algunas bajas importantes para afrontar el compromiso, según confirmó el departamento médico de la institución: José Ortiz, quien sufrió una “tendinopatía en la rodilla derecha”; Dairon Mosquera y Carlos Sánchez, ambos con una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo; y Wilfrido De La Rosa, que tiene una lesión en el isquiotibial derecho

Por su parte, el equipo pereirano buscará recuperar la senda de la victoria, puesto que, de los cuatro compromisos disputados hasta el momento, apenas pudo ganar uno. Fue ante Patriotas, en condición de visitante, por la tercera fecha del campeonato. En este momento aparecen en la casilla 18 con cuatro unidades.

Independiente Santa Fe suma dos victorias y un empate en el estadio El Campín este semestre. Foto: cortesía Dimayor

Deportivo Cali Vs. Millonarios (6:05 p.m.)

Considerado el primer gran clásico del fútbol colombiano por la historia de ambas instituciones y los jugadores que han pasado por sus filas, ‘Azucareros’ y ‘Embajadores’ protagonizarán la edición 281 del ‘clásico añejo’ en el Estadio de Palmaseca. En el historial general, el Cali ganado 103 veces; Millonarios, 97; y se han presentado 80 empates.

El técnico venezolano, Rafael Dudamel, tendrá a sus mejores jugadores a disposición Entre las novedades aparece el retorno de Teófilo Gutiérrez, quien cumplió su fecha de suspensión el pasado fin de semana en la derrota 1-0 ante Envigado. Además, se espera que el defensor argentino, Guillermo Burdisso, ex Roma y Boca Juniors, y el lateral Christian Mafla, tengan sus primeros minutos en liga con la camiseta ‘Azucarera’.

Por las arcas del equipo ‘Albiazul’ habrá una baja sensible: David Mackalister Silva. El volante y capitán no alcanzó a recuperarse de una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, por lo que no fue incluido en la lista de convocados. En su reemplazo estaría el venezolano Eduardo Sosa.

Sobre el papel, la ventaja en lo numérico es para Millonarios, pues solo ha perdido uno de sus últimos 13 partidos ante el Deportivo Cali en Primera División: cuatro victorias y ocho empates. La caída más reciente data del 24 de febrero de 2018 (2-0) como visitante. Los ‘Embajadores’ son 12º con ocho puntos; mientras que el ‘Verdiblanco’, 19º con tres unidades.

Jaguares Vs. Deportes Tolima (8:10 p.m.)

El actual subcampeón del fútbol colombiano, y quien parte como líder en la antesala de la jornada, tendrá una difícil visita al cuadro ‘Felino’. Con cuatro victorias y un empate, el equipo dirigido por Hernán Torres ya suma 12 unidades, y espera mantener el invicto en el inicio del certamen. Por su parte, Jaguares, dirigido por César Torres, también está desarrollando una buena campaña, siendo cuarto con diez unidades.

El conjunto ‘Pijao’ todavía no dio a conocer su lista de convocados, sin embargo, se espera que cuente con la mayoría de su plantel de cara al compromiso en Montería, muy similar a la que disputó entre semana el duelo de ida de la Superliga frente al Deportivo Cali.

Entretanto, el equipo ‘Felino’ tendrá dos bajas: Nelino Tapia e Iván Scarpeta. El primero tiene fracturas del quinto y sexto arco costal derecho, por lo cual deberá permanecer varias semanas de baja; y el segundo sufrió una lesión del ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda, aunque todavía se desconoce el tiempo de incapacidad.

Deportes Tolima viene de empatar 1-1 ante Deportivo Cali en la ida de la Superliga. Estadio de Palmaseca. Foto: cortesía Dimayor

