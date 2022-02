En tiempo récord, roban 60 millones de pesos a Darío Rodríguez, ex jugador de Santa Fe

Darío Rodríguez revela que fue víctima de un robo y le desocuparon la cuenta. Foto: @dariorodriguez9

El futbolista Darío Rodríguez fue víctima de un asalto en diciembre del 2020 en la ciudad de Bogotá. Los hechos ocurrieron en el Parque de la 93 cuando un delincuente, que se movilizaba en una moto, aprovechó un pequeño descuido del jugador para robarle el celular. Sin embargo, esto no fue lo más grave, ya que pese a que el advirtió al banco de lo sucedido, teniendo en cuenta que él tenía sus cuentas bancarias en el celular, le desocuparon la cuenta.

De acuerdo con la información entregada por el exjugador de Independiente Santa Fe, una vez el delincuente se llevó su celular desbloqueado, y en cuestión de 12 minutos el ladrón accedió a la cuenta de banco y procedió a robarle 60 millones de pesos, entre unos ahorros que tenía y unos avances en sus tarjetas de crédito. Pese a que esto sucedió hace dos meses, nadie le ha respondido por el dinero que le robaron.

Darío Rodríguez manifestó que la entidad bancaria no ha respondido por lo sucedido, ya que, al parecer la aplicación no tenía los suficientes filtros para determinar su identidad y así se hubiera podio evitar el robo.. También que, pese a que los movimientos que se estaban realizando eran inusuales y las transferencias eran sospechosas, tampoco bloqueó estos movimientos.

El jugador habló con CityNoticias sobre lo sucedido y afirmó que el ladrón se llevó el celular desbloqueado, ya que él estaba respondiendo un mensaje. Ahí fue cuando, “accede a mi información, ahí accede a mi banca movil y hace el hurto de mi dinero. Yo llamo a la telefonía, bloqueo el celular, después llego a la casa y desde el computador me meto al banco, reviso las cuentas y veo que he sido víctima del robo”.

Y agregó que, “si yo tengo mi plata en un banco, es porque tengo la seguridad y la confianza de que ahí está segura y no lo fue. Ellos hicieron transacciones en un periodo de 12 minutos, en los cuales me sacaron los 40 millones de pesos, hicieron transferencias a otras cuentas, el banco las investigó y se dieron cuenta quiénes estaban transfiriendo la plata y son personas que no conozco, que no tienen nada que ver conmigo. Hicieron avances de tarjetas de crédito y lo que llevo con el banco, nunca lo he hecho”.

Sobre la respuesta de la entidad bancaria, Rodríguez afirmó que, “ellos no se hacen cargo, pongo la queja y la pongo ante la Superintendencia Financiera y ellos se vuelven a manifestar a los 15 días después, vuelven y dicen que ellos no se hacen cargo del dinero, que no tienen la culpa”.

En sus redes sociales también dio a conocer la situación por la que estaba pasando, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exjugador del Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, manifestó que el banco ha respondido a sus quejas de manera negativa.

“Fui víctima de robo en la ciudad de Bogotá, me robaron mi celular y la persona accedió a mi cuenta del banco BBVA @bbva_colombia me hurtó mi dinero haciendo transacciones primeramente inusuales en mi como lo son avances de tarjeta de crédito que nunca he hecho y Transferencias por altos montos a otras cuentas , en un periodo de tiempo de 12 minutos , al ver q el banco @bbva_colombia respondió a mis quejas de manera negativa para mi, me tocó hacer esto público y más cuando es más que evidente que fue un fraude y un robo y el banco no rechazó, ni bloqueó las transacciones viendo claramente avances inusuales . Que en otras oportunidades yo he hecho transacciones a familia un ejemplo de montos de un millón de pesos y a la tercera se me rechaza por seguridad y eso está muy bien porque es por seguridad de mi plata y mi cuenta , y porque en este caso que es mas que evidente que es un fraude por los montos y las transacciones que son inusuales y no hacen eso mismo de rechazar y bloquear”, aseguró en sus redes sociales.

