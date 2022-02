Once Caldas mantuvo su invicto y se llevó los tres puntos ante Junior de Barranquilla

Brayan Córdoba convirtió el único gol del partido en la victoria de Once Caldas frente a Junior de Barranquilla / (Twitter: @WinSportsTV)

Once Caldas no pudo disputar el Clásico Matecaña el martes 8 de febrero por cuenta de la emergencia climática que dejó al menos 11 personas muertas y 35 heridas en el barrio La Esneda de Pereira, pero el equipo campeón de América en 2004 no salió de la región cafetera y por el contrario se preparó con más tiempo de descanso para enfrentar a Junior de Barranquilla en el estadio Palogrande de Manizales este sábado 12 de febrero.

En el tercer juego de la jornada sabatina entre el Blanco Blanco y el equipo Tiburón, válido por la sexta fecha de la Liga BetPlay I 2022, los locales lucharon por sostener su invicto en el torneo tras salir al campo de juego con las siguientes alineaciones y el arbitraje de Wílmar Roldán:

ONCE CALDAS: 4-5-1 (DT: Diego Corredor)

Gerardo Ortiz; David Murillo, Brayan Córdoba, Fáiner Torijano, Jorge Cardona; Marlon Piedrahita, Marcelino Carreazo, Juan Rodríguez, Dannovi Quiñónez, Juan David Pérez; Diego Valdés.

JUNIOR DE BARRANQUILLA: 4-3-3 (DT: Juan Cruz Real)

Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Jorge Arias, Daniel Rosero Valencia, Gabriel Fuentes; Fabián Sambueza, Didier Moreno, Fredy Hinestroza; Yesus Cabrera, Miguel Ángel Borja, Edwuin Cetré.

Resumen del partido:

Con bastantes dilaciones comenzó el primer tiempo entre manizaleños y barranquilleros por cuenta de las constantes revisiones del VAR.

Daniel Rosero debió abandonar el terreno de juego al minuto 19 tras una preocupante molestia en el músculo aductor de su pierna derecha. El zaguero central de Junior se resintió y debió ser reemplazado por Homer Martínez en un primer tiempo que dejó dos amonestados para Once Caldas (Marlon Piedrahita al 2′ y Dannovi Quiñónez al 7′) y un amonestado para Junior de Barranquilla (Didier Moreno al 28′).

La opción más clara de la primera parte la tuvo el delantero de la selección Colombia, Miguel Ángel Borja, al minuto 32 luego de que Junior aprovechara un error en salida de los locales y el 9 de Junior recibiera un pase con la portería a disposición. Borja desenvainó un derechazo tras enganchar y la superioridad numérica de los centrales caldenses evitó que el disparo acabara en gol.

El 9 de Junior no pudo definir de primera intención y al hacer una jugada de más la defensa de Once Caldas se pudo replegar para frenar una posible anotación del delantero de la selección Colombia

Segundo tiempo

El lateral derecho de Junior, Nilson Castrillón, mostró agilidad y proyección por su costado y al minuto 55 y recibió un pase en profundidad de Edwuin Cetré para enviar un centro abierto y desviado por el defensor central Brayan Córdoba al tiro de esquina. El remate intentó meterse a la portería con la rosca que fue adquiriendo el balón en el aire y por poco cae el primer gol de la noche en el estadio Palogrande:

El lateral derecho de Junior envió un centro que se desvió ligeramente en el defensor central Brayan Córdoba para el tiro de esquina a favor del club barranquillero

Al minuto 87 apareció el único gol del partido. De pelota parada el equipo manizaleño celebró el 1-0 por intermedio de Brayan Córdoba, quien fue asistido por Marlon Piedrahita y venció el arco defendido por Sebastián Viera en la jugada más clara para el conjunto caldense. Así fue la celebración del tanto que le dio los tres puntos al equipo dirigido por Diego Corredor:

Brayan Córdoba convirtió el único gol del partido en la victoria de Once Caldas frente a Junior de Barranquilla

Miguel Borja estuvo a punto de empatar el juego en la última acción del segundo tiempo, pero su escasez definidora se evidenció y no pudo anticiparse a rematar de primera intención ante el achique del portero Gerardo Ortiz y la marca de la zaga defensiva local:

Ahora, Once Caldas descansará cinco días hasta el jueves 17 de febrero para viajar a Tunja donde enfrentará a Patriotas. Por su parte, Junior de Barranquilla tendrá menos tiempo de recuperación, hasta el miércoles 16 de febrero, para visitar a Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el estadio Atanasio Girardot.

La tabla de posiciones ubica al plantel caldense en el tercer lugar con 11 puntos y diferencia de gol de +3, mientras que el equipo albirrojo ocupa la séptima casilla con 9 puntos y diferencia de gol de 0.

Once Caldas e Independiente Santa Fe son los únicos equipos invictos de esta campaña (2022-I) y ambos están en el grupo de los 8 clasificados a cuadrangulares semifinales. El Blanco Blanco de Manizales tiene un partido menos tras la fecha 5 pendiente en el clásico Matecaña contra Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense.

