Confirmado, El Mindo y Mar Aldana ya no son novios

A mediados de junio de 2020 se confirmó que El Mindo y Mar Aldana tenían una historia sentimental. Y, en lo transcurrido de su tiempo como pareja, también dieron cuenta de que eran una excelente dupla a la hora de hacer videos de contenido cómico, puesto que desde sus respectivas redes sociales realizaban publicaciones de este estilo que gustaban bastante entre el público. Sin embargo, más allá de que se hablara sobre cómo empezó su noviazgo, cómo se la llevaban o los videos que hacían en conjunto, a finales de 2021 la pareja también empezó a sonar por otro tema en particular: posible ruptura.

Ante estos rumores que empezaron a correr por entre las redes sociales y los medios de comunicación, principalmente en diciembre pasado, no se escuchó ni una sola palabra de parte de el influencer caleño o la médica huilense. Ninguno puso públicamente el tema sobre la mesa ya fuera para confirmar la ruptura o para decir que todo se trataba de un chisme o un malentendido… hasta ahora. Por el lado de Aldana ya se sabe lo que ocurrió, en efecto, su relación sentimental con el creador de contenido desembocó en un punto final.

Todo está dicho, bueno, casi todo. Realmente la exreina de belleza se refirió al tema por cuenta de un usuario que le planteó – vía redes sociales – el interrogante de si tenía novio. Al respecto, la huilense no emitió palabra, pero sí contesto con su dedo y dicha respuesta fue un No. Así las cosas, no amplió la información en cuanto la fecha en la que su noviazgo llegó a su término o los motivos detrás de su punto final.

Confirmado, El Mindo y Mar Aldana ya no son pareja

Como cualquier pareja, cuando se está enamorado se siente que ese sentimiento podría mantenerse por años y años, que el noviazgo podría ser más que duradero. Por ejemplo, el 10 de junio de 2021, Mar Aldana le escribió un manojo de palabras cariñosas a El Mindo, que estaba de cumpleaños por aquel día, con su mensaje dio muestra de lo satisfecha que se sentía con su relación y que esperaba que el amor y las risas estuvieran presentes por mucho tiempo.

“¡Amor mío! ¡Hoy celebro un año más de tu vida, agradeciéndole a Dios por regalarme a un hombre como tú! Por muchos años de amor, risas y felicidad, ¡te amo! Feliz cumpleaños”, fue lo redactado por la exreina en aquel tiempo.

El Mindo y la reciente broma a su madre:

Entre el mundo de los influencers, hay creadores de contenido de todo tipo, por ejemplo, los hay enfocados ya sea en maquillaje, viajes, gastronomía, ciencia, arte o humor, respecto a este último ítem hay categorías: sketches, imitaciones, bromas, en fin. Si se habla de Colombia, El Mindo es un influencer cuyo contenido en redes sociales pertenece principalmente al terreno de la comedia y, entre sus actuaciones de humor y demás escenas de este estilo, por estos días el caleño le jugó una chanza a su madre -Socorro Vera Bernal - y hasta Mariana Pajón le dejó varios emoticones de risa en la publicación.

La broma que El Mindo le hizo a su mamá

