A ritmo de AC/DC se llevarán a cabo los shows láser en el Planetario de Bogotá

El rock se tomará a Bogotá durante febrero. La icónica banda AC/DC retumbará en cada rincón del Planetario de Bogotá durante cada domingo del mes.

Éxitos como ‘Thunderstruck’, ‘Highway to hell’, ‘T.N.T’, ‘Back in black’, entre otros que se volvieron clásicos de la banda surgida en Australia y que es considerada como una de las más exitosas de su género en el mundo, serán homenajeados en cada show láser en el Planetario, donde también los asistentes podrán visualizar piezas de sus álbumes más representativos, como High voltage (1976), ‘Let there be rock’ (1977) y ‘Ballbreaker’ (1995).

Y es que ambos formatos (la música con los juegos de luces) encajan dada la alternancia de ritmos que llevó la banda a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria. Los ritmos que fueron acomodados conforme iban cambiando las tendencias globales de música sin perder la esencia del rock en estado puro, hacen juego con la psicoledia de los láser que podrán ver los espectadores que acudan al Planetario todos los domingos del mes.

Por otra parte, vale destacar que las proyecciones láser incluyen fragmentos lumínicos intermitentes, así como otros brillos que podrían afectar a personas con sensibilidad a las luces muy brillantes o con cualquier otra prescripción similar; por ello, desde el Planetario recomiendan considerar estos factores antes de asistir a los eventos programados.

Ahora, si está en plenas condiciones para ir, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Cada show tendrá una duración de 50 minutos donde incluirá lo mejor del repertorio de la banda británica-australiana.

2. Los shows irán hasta el 27 de febrero, comenzarán a las 6 de la tarde y solamente podrán asistir personas mayores de 12 años.

3. La capacidad máxima para cada función será de 330 personas, a la entrada se exigirá el carnet de vacunación

4. La tarifa de ingreso será de 12.000 pesos y las boletas podrá adquirirlas directamente en las taquillas del lugar o en la página web del Planetario de Bogotá.

Si no puede ir los domingos, también tiene opción de asistir los sábados de este mes, pues los shows estarán a cargo por otra banda que, con menos trayectoria, ha tenido un fuerte impacto en el mundo: desde Inglaterra llega Gorillaz para ambientar los espectáculos de luces.

“De la mente brillante de Damon Albarn, miembro de la banda Blur y de Jamie Hewlett, diseñador, ilustrador y animador británico, nacieron estos cuatro personajes que supieron canalizar toda la explosión de fusiones rítmicas, que posteriormente fue apropiada por músicos del mundo entero. Han transitado por diferentes géneros, que van desde el rock alternativo, el indie rock y la música electrónica, hasta llegar al dark pop, el hip hop, el trip hop”, sostiene el Planetario en su portal web para destacar a la banda integrada por los integrantes virtuales 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs.

Asimismo, dentro de la agenda que tiene en los días hábiles, destacan los juegos de luces de los viernes que estarán encabezados por Daft Punk con doble función, 6 de la tarde y 7 de la noche. Para estas presentaciones, la boletería se puede comprar a través de TuBoleta o en las taquillas del lugar, también con el valor de 12 mil pesos.

