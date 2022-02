“A qué hora me metí en este camino”: Angélica Blandón reflexionó sobre su maternidad y le llovieron críticas en redes

A través de las redes sociales, Angélica Blandón relató las dificultades que ha tenido durante su maternidad. Foto: Instagram @angelique_blandon

Han pasado 10 meses desde que la actriz colombiana, Angélica Blandón, dio a luz a su segunda hija, llamada Candela. La pequeña, quien en ocasiones pasadas ha recibido elogios por su ternura y belleza física, nació producto de la relación con el actor, Lucas Cristo, con quien ya lleva varios años de matrimonio.

Sin embargo, a sus 41 años de edad, Blandón publicó este martes un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde confesó que este nuevo proceso de maternidad ha estado lleno de retos y dificultades. En el post, además, relató algunas de las vivencias que ha debido afrontar durante los últimos tiempos.

“Estos diez meses Cande no han sido sencillos. Mi sueño no ha vuelto a ser el mismo, he tenido que exigirme más físicamente intentando recuperar algo que tenía allá revuelto en mi memoria. Siempre será difícil para una madre la postergación. Quieres leer lo postergas porque el bebé quiere jugar y si no juega va, te araña, te arranca las páginas de ese libro, te envuelve como sea en su mundo”, manifestó en primera instancia.

Posteriormente, relató más experiencias del día a día con su niña: “Piensas el bebé se durmió aprovecharé a dormir también pero no, ese nap dura solo 15 minutos y quiere comer. Llega la noche y me agarra esta pensadera absurda de cómo asumiremos el futuro en un mundo espiritual que invita a vivir el presente. Pero cuando eres padre o madre es muy difícil pensar sólo en el aquí y en al ahora”.

En un fragmento, la actriz, reconocida por sus papeles en ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Tres milagros’ y ‘El cartel de los sapos’, entre otros, se cuestionó los motivos por los cuales volvió a la maternidad: “¿A qué hora me metí en este camino nuevamente, ¿por qué decidí volver a empezar catorce años después?”.

“Porque a esta historia le hacen falta madrugadas al colegio, noches con dolor de estomago, días de no me quiero levantar. También le hacen falta más risas, más mirar la vida desde tu ángulo, más de tus primeros pasos, mamá te quiero, mamá gracias, mamá lo siento, mamá llévame, mamá ven conmigo, mamá hoy no, mamá, mamá, mamá...”.

Lo cierto es que, más allá del desafío que hay por delante, Blandón reconoció que su hija vino “a revolver mi mundo con amor y esos ojitos que me matan de ternura”. Junto a la publicación, la artista colombiana compartió algunas fotografías de la pequeña.

Angélica Blandón publicó algunas fotografías de su bebé, Candela, acompañando sus palabras. Fotos: Instagram @angelique_blandon

El debate que surgió sobre la maternidad en redes sociales:

Las declaraciones de Angélica Blandón generaron toda clase de opiniones a través de las plataformas digitales; sin embargo, fueron varios los usuarios que la respaldaron y consideraron que la maternidad no es tema que se deba seguir romantizando. “Creo que escribiste esas palabras para muchas mamás. [...] Te entiendo a la perfección lo difícil que es. Y el amor que conlleva para volver hacerlo. Abrazos Mamita….”, sostuvo una de las internautas.

“La maternidad no hay que romantizarla, las que somos madres sabemos los sacrificios que se hacen por nuestros hijos, es bueno expresar todas esta cosas”, confesó otra usuaria.

Entretanto, la actriz, Esmeralda Pinzón, también aprovechó para dedicarle algunas palabras de apoyo a la artista: “Ánimo a todas las mamás bellas y poderosas, por eso la vida nos dio a nosotras esa misión, porque sólo una mujer es así de berraca! Y lo que falta!! Jajjaja mentira es difícil, pero ustedes mamás saben que ese amor no lo cubre nadie más! Las amo!”.

Angélica Blandón recibió palabras de apoyo, tras confesar que su segunda maternidad no ha sido fácil. Capturas de pantalla

SEGUIR LEYENDO: