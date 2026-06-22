Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Westcol celebró que cumplió cinco meses limpio sin consumir marihuana y compartió la imagen generando polémica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La celebración de Westcol por alcanzar “cinco meses sin fumar marihuana” cobró especial relevancia en redes sociales, donde el streamer decidió compartir el momento con sus seguidores.

En la imagen publicada, se observa al paisa posando sonriente frente a una mesa decorada con un pastel y una botella de agua, mientras un cartel azul con letras grandes anuncia el logro alcanzado. Alrededor, globos negros refuerzan la atmósfera de festejo personal.

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El mensaje que acompaña la publicación: “Siempre apostaré por mí. Es mi apuesta segura”, resume el espíritu de superación que Westcol quiso transmitir a través de su cuenta oficial de Instagram.

El dato que más llamó la atención de sus seguidores fue la duración de su abstinencia, pues para muchos, aunque un tiempo corto para presumirlo en redes, otros consideran que es un logro en una persona que ha consumido por largo tiempo el poder mantenerse limpia, aunque fuera un mes.

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Westcol presumió en sus redes sociales que ha permanecido limpio durante 5 meses a su consumo de marihuana - crédito @westcol/IG

La repercusión del anuncio en la comunidad digital

Westcol aparece en la foto vestido de manera informal, con ambos pulgares arriba y un gesto relajado. La escena transmite una sensación de logro íntimo, pero con un fuerte impacto en su audiencia. La celebración, aunque sencilla, fue interpretada como un acto de transparencia y motivación para quienes acompañan al streamer en redes.

La noticia sobre el período de abstinencia de Westcol generó una ola inmediata de reacciones, tanto de parte de seguidores como de figuras públicas. La fotografía adquirió relevancia por el mensaje de esfuerzo y autocuidado, convirtiéndose en la imagen más comentada de su reciente publicación.

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Mensajes como “Felicidades por los cinco meses” de Valentino Lázaro; “Como tiene que ser”, del deportista Jossinar Calvo; son solo muestra de que algunos de sus amigos también se sumaron a la celebración del streamer.

Los problemas de Westcol con el alcohol

El testimonio de Westcol sobre sus dificultades con el alcohol ha generado preocupación entre sus seguidores y ha abierto un debate sobre la salud mental en creadores de contenido con gran alcance juvenil. En una reciente transmisión en vivo, el streamer colombiano admitió que no logra controlar su consumo, y que buscará ayuda profesional para enfrentar la situación.

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Westcol admitió que no ha logrado dejar el alcohol pese a varios intentos y describió el consumo excesivo como una enfermedad que lo supera - crédito @sofia.clips1/ Instagram

Durante el relato, Westcol describió que tras una reunión con Pipe Bueno y otros colegas en un restaurante, terminó bebiendo más de lo planeado. Expresó que una vez que toma el primer trago, pierde el control y le resulta imposible detenerse.

“Me va a tocar buscar ayuda psicológica, que me revisen a ver qué es lo que pasa, cuál es la condición, cuál es la cura; debo ir a un psicólogo”, dijo el creador digital ante la audiencia.

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El propio streamer reconoció que ha intentado dejar de beber en varias ocasiones sin conseguirlo. Relató que el exceso se convierte en una situación que lo domina por completo, al punto de no poder abstenerse ni siquiera cuando lo desea. Calificó el consumo problemático como una enfermedad que lo sobrepasa y consideró que otras personas pueden verse en circunstancias similares.

Los seguidores de Westcol se mostraron preocupados por la confesión sobre sus problemas con el alcohol - crédito @westcol/Instagram

La confesión del streamer no pasó inadvertida entre sus seguidores. Una parte del público interpretó el mensaje como una advertencia seria sobre su salud, mientras que otros dudaron de la veracidad y pensaron que podría tratarse de una broma relacionada con su estilo habitual de contenidos. Sin embargo, la insistencia y el tono de sus palabras llevaron a varios usuarios a manifestar preocupación genuina y a recomendarle buscar apoyo psicológico especializado.

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La declaración de Westcol ha propiciado una discusión sobre la importancia de reconocer el alcoholismo como una enfermedad y la necesidad de acceso a tratamientos adecuados, por lo que su distancia con la marihuana pone en el foco si también ya se alejó de las bebidas alcohólicas.