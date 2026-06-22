Colombia

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

El paisa presumió el logro en sus redes sociales, acompañado de otras fotografías que dan muestra de que tiene otros pasatiempos como montar a caballo, los carros de alta gama y viajar en su jet privado acompañado de su pareja Luisa Castro

Guardar
Google icon
Primer plano de Westcol sonriendo a la cámara, con gorra rosa, camiseta amarilla y tatuajes en el cuello, dando un pulgar arriba en un interior con luces de cobre.
Westcol celebró que cumplió cinco meses limpio sin consumir marihuana y compartió la imagen generando polémica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La celebración de Westcol por alcanzar “cinco meses sin fumar marihuana” cobró especial relevancia en redes sociales, donde el streamer decidió compartir el momento con sus seguidores.

En la imagen publicada, se observa al paisa posando sonriente frente a una mesa decorada con un pastel y una botella de agua, mientras un cartel azul con letras grandes anuncia el logro alcanzado. Alrededor, globos negros refuerzan la atmósfera de festejo personal.

PUBLICIDAD

El mensaje que acompaña la publicación: “Siempre apostaré por mí. Es mi apuesta segura”, resume el espíritu de superación que Westcol quiso transmitir a través de su cuenta oficial de Instagram.

El dato que más llamó la atención de sus seguidores fue la duración de su abstinencia, pues para muchos, aunque un tiempo corto para presumirlo en redes, otros consideran que es un logro en una persona que ha consumido por largo tiempo el poder mantenerse limpia, aunque fuera un mes.

PUBLICIDAD

---
Westcol presumió en sus redes sociales que ha permanecido limpio durante 5 meses a su consumo de marihuana - crédito @westcol/IG

La repercusión del anuncio en la comunidad digital

Westcol aparece en la foto vestido de manera informal, con ambos pulgares arriba y un gesto relajado. La escena transmite una sensación de logro íntimo, pero con un fuerte impacto en su audiencia. La celebración, aunque sencilla, fue interpretada como un acto de transparencia y motivación para quienes acompañan al streamer en redes.

La noticia sobre el período de abstinencia de Westcol generó una ola inmediata de reacciones, tanto de parte de seguidores como de figuras públicas. La fotografía adquirió relevancia por el mensaje de esfuerzo y autocuidado, convirtiéndose en la imagen más comentada de su reciente publicación.

Mensajes como “Felicidades por los cinco meses” de Valentino Lázaro; “Como tiene que ser”, del deportista Jossinar Calvo; son solo muestra de que algunos de sus amigos también se sumaron a la celebración del streamer.

Los problemas de Westcol con el alcohol

El testimonio de Westcol sobre sus dificultades con el alcohol ha generado preocupación entre sus seguidores y ha abierto un debate sobre la salud mental en creadores de contenido con gran alcance juvenil. En una reciente transmisión en vivo, el streamer colombiano admitió que no logra controlar su consumo, y que buscará ayuda profesional para enfrentar la situación.

Westcol admitió que no ha logrado dejar el alcohol pese a varios intentos y describió el consumo excesivo como una enfermedad que lo supera - crédito @sofia.clips1/ Instagram

Durante el relato, Westcol describió que tras una reunión con Pipe Bueno y otros colegas en un restaurante, terminó bebiendo más de lo planeado. Expresó que una vez que toma el primer trago, pierde el control y le resulta imposible detenerse.

“Me va a tocar buscar ayuda psicológica, que me revisen a ver qué es lo que pasa, cuál es la condición, cuál es la cura; debo ir a un psicólogo”, dijo el creador digital ante la audiencia.

El propio streamer reconoció que ha intentado dejar de beber en varias ocasiones sin conseguirlo. Relató que el exceso se convierte en una situación que lo domina por completo, al punto de no poder abstenerse ni siquiera cuando lo desea. Calificó el consumo problemático como una enfermedad que lo sobrepasa y consideró que otras personas pueden verse en circunstancias similares.

El creador de contenido afirmó que buscaba el en vivo con Cepeda desde marzo, pero se frustró por incumplimientos del equipo del candidato - crédito @westcol/Instagram
Los seguidores de Westcol se mostraron preocupados por la confesión sobre sus problemas con el alcohol - crédito @westcol/Instagram

La confesión del streamer no pasó inadvertida entre sus seguidores. Una parte del público interpretó el mensaje como una advertencia seria sobre su salud, mientras que otros dudaron de la veracidad y pensaron que podría tratarse de una broma relacionada con su estilo habitual de contenidos. Sin embargo, la insistencia y el tono de sus palabras llevaron a varios usuarios a manifestar preocupación genuina y a recomendarle buscar apoyo psicológico especializado.

La declaración de Westcol ha propiciado una discusión sobre la importancia de reconocer el alcoholismo como una enfermedad y la necesidad de acceso a tratamientos adecuados, por lo que su distancia con la marihuana pone en el foco si también ya se alejó de las bebidas alcohólicas.

Temas Relacionados

WestcolCelebraciónSustancias psicoactivasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda respondió al discurso de Abelardo de la Espriella e insistió en un diálogo sin imposiciones: “No nos asustan sus rugidos ni sus alaridos”

El candidato del Pacto Histórico afirmó que no aceptarán amenazas, al tiempo que insistió en la necesidad de abrir un proceso de diálogo nacional

Iván Cepeda respondió al discurso de Abelardo de la Espriella e insistió en un diálogo sin imposiciones: “No nos asustan sus rugidos ni sus alaridos”

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

Con 15.233 puntos, el gimnasta de 19 años logró la nota más alta de la jornada en el Parque Olímpico y dejó atrás al brasileño Diogo Soares, mientras el local Nory obtuvo el bronce

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

Tahith Chong, figura de Curazao en el Mundial 2026, le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en sus redes sociales: “Próxima generación”

El empate frente a Ecuador catapultó a la joven figura de la selección caribeña, que conquistó las redes sociales con su homenaje al legendario futbolista colombiano

Tahith Chong, figura de Curazao en el Mundial 2026, le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en sus redes sociales: “Próxima generación”

Resultados elecciones Colombia EN VIVO: Ana Lucía Pineda, la nueva primera dama, aseguró que trabajará por las mujeres

Pineda aseguró que no se ve como una figura distante sino que va a dejar huella y crear impacto

Resultados elecciones Colombia EN VIVO: Ana Lucía Pineda, la nueva primera dama, aseguró que trabajará por las mujeres

Colombiano en México relató lo más extraño que le han pedido durante el Mundial 2026: “Me dijeron que suena lindo”

La estrecha relación entre mexicanos y colombianos durante el desarrollo del campeonato ha dejado momentos curiosos en redes sociales

Colombiano en México relató lo más extraño que le han pedido durante el Mundial 2026: “Me dijeron que suena lindo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Westcol respondió a seguidor que descalificó sus opiniones sobre el vandalismo en Cali por ser “rico”: “Posiblemente venga de mucho más abajo que usted”

Deportes

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

Tahith Chong, figura de Curazao en el Mundial 2026, le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en sus redes sociales: “Próxima generación”

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Egipto le ganó a Nueva Zelanda y es líder en el Mundial 2026: victoria por 3-1 en Vancouver

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas