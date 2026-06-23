Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Puche expuso que el Gobierno Petro le respondió al fútbol profesional colombiano con la negociación de las doce solicitudes de los futbolistas colombianos - crédito Diego Suárez/Infobae

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales le hace únicamente una petición al nuevo Gobierno: continuar con la negociación de las doce solicitudes de los futbolistas profesionales en Colombia. Esos diálogos comenzaron en el Gobierno Petro y giran en torno a mejores condiciones laborales para los jugadores.

Tres de esas doce solicitudes ya se avalaron, las nueve restantes siguen en discusión, esa que los futbolistas piden que no se termine después del 7 de agosto.

PUBLICIDAD

La solicitud la hizo Carlos González, director administrativo de la entidad, en entrevista con Infobae Colombia: “Cuando llega un nuevo Gobierno nacional uno espera que le preste atención al gremio en el cual uno trabaja, en este caso el fútbol”, comenzó diciendo el dirigente sobre si le generaba miedo o esperanza esta elección.

Carlos Gonzáles, el director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que si bien el gremio ha sido autosostenible, Santos ha sido importante para el fútbol colombiano - crédito Diego Suárez/Infobae

Ahora los futbolistas colombianos recibirán un 8% de sus transferencias a otros equipos

González lamentó que no existieran debates entre los candidatos presidenciales en los que abordaran el deporte y sus propuestas para este sector: “Ni con los de primera vuelta, ni mucho menos con los de la segunda pudimos conocer qué pensaban y sus propuestas para el deporte. Eso es desafortunado”, afirmó. Sin embargo, sí le pidió a Abelardo de la Espriella que, así como utilizó la camiseta de la Selección Colombia para motivar la votación, sobre todo en segunda vuelta, genere mejores condiciones para los jugadores: “Así como fue una de sus banderas, ojalá no se quede solo en utilizarla durante la campaña”, dijo.

PUBLICIDAD

El dirigente aceptó que el Gobierno Petro atendió las solicitudes que hicieron los futbolistas profesionales como gremio y por eso pidió que los diálogos continúen. “Ya logramos que los futbolistas reciban un porcentaje de las transferencias de las que son protagonistas. Eso se dará a conocer oficialmente después de la Copa del Mundo y será del 8%. Logramos que se garantice los tiempos de descanso adecuados entre partidos de la liga y torneo colombiano, y los protocolos de seguridad. Pedimos que continúen las negociaciones para alcanzar los nueve puntos restantes”, dijo.

Carlos Gonzáles, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que la principal petición del gremio al Presidente electo es la continuidad de los diálogos sobre las solicitudes de los futbolistas colombianos - crédito Diego Suárez/Infobae

Las doce solicitudes de los futbolistas colombianos al Gobierno nacional

Este es el listado completo de las doce solicitudes que, en inicio, le hizo la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales al Gobierno del presidente Gustavo Petro:

PUBLICIDAD

Calendario y descanso: reformulación de las competiciones de la Dimayor para finalizar antes del 10 de diciembre, con periodos de vacaciones de 15 días a mitad de año y un día de descanso semanal. Tiempo de recuperación: respetar un intervalo mínimo de 72 horas de descanso entre cada partido programado para los futbolistas. Concentraciones: modificación del régimen de concentración para evitar el encierro prolongado o excesivo de los planteles previo a los partidos. Minuta única de contrato: establecer un contrato de trabajo único y obligatorio aprobado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Estatuto del Jugador: reformar el Estatuto del Jugador de la FCF para ajustar sus normativas a los estándares y estatutos de la FIFA. Código Disciplinario: modificar el Código Disciplinario de la FCF y la Dimayor para garantizar el respeto al debido proceso de los futbolistas. Pólizas de salud: otorgar pólizas complementarias de salud y asumir el pago de incapacidades laborales sin deducir los valores del salario del jugador. Derechos de imagen: regulación de los derechos de imagen y el uso comercial de la identidad de los futbolistas. Fútbol femenino: garantizar condiciones laborales dignas, un torneo profesional estable y salarios justos para el fútbol femenino. Participación en utilidades: negociar la participación de los futbolistas en los ingresos o utilidades generadas por la Selección Colombia y los torneos organizados por la FCF y Dimayor. Protocolos de seguridad: cumplimiento de medidas y protocolos de seguridad (hidratación, antidopaje, etc.) alineados con las disposiciones de la FIFA. Mesa de negociación permanente: instalación de una mesa de diálogo social permanente entre Acolfutpro, la FCF y la Dimayor para la revisión periódica de estas condiciones laborales.

González también aseguró que el presidente de la República que más ha aportado al fútbol profesional colombiano fue Juan Manuel Santos: “Si bien el fútbol ha sido autosostenible en Colombia, creo que la Ley 1445 de 2011 del presidente Santos contribuyó mucho al fútbol profesional colombiano”, dijo.

La Ley 1445 de 2011 es la normativa colombiana que modificó la Ley del Deporte (Ley 181 de 1995) para reglamentar y formalizar el deporte profesional. Su objetivo central fue sanear financieramente, ordenar jurídicamente y garantizar las condiciones laborales de los deportistas, principalmente en el fútbol profesional.

PUBLICIDAD

En la imagen aparece Abelardo de la Espriella y dos jugadores insignia del fútbol colombiano, Dayro Moreno y Teófilo Gutiérrez - crédito Reuters

Los pilares fundamentales de esa ley son:

Conversión a sociedades anónimas: obligó a los clubes con deportistas profesionales, que antes operaban como corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, a constituirse como Sociedades Anónimas (S.A.) regidas por el Código de Comercio. Esto con el fin de atraer inversión, exigir capitales mínimos y transparentar su administración.

Protección laboral y salarial: estableció medidas estrictas para que los clubes cumplan con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social de los deportistas, buscando evitar las constantes crisis de impago que afectaban al gremio de futbolistas.

Requisitos societarios: dictó que las S.A. deportivas deben tener un mínimo de cinco accionistas y un capital suscrito y pagado inicial de al menos 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). En el caso de mantener la figura de corporación o asociación, exigió un mínimo de 100 y un tope de 1.500 asociados.

Sanciones por violencia: tipificó sanciones y multas económicas (entre 20 y 100 SMLMV), además de la prohibición de ingreso a escenarios deportivos, para quienes causen daños a la infraestructura de estos recintos.

“Gracias a esa ley, por ejemplo, hicimos que el Cúcuta Deportivo le cumpliera a sus jugadores. Deportivo Pasto y Cali eran los equipos que faltaban por convertirse en sociedad anónima, pero ya están en ese proceso”, concluyó.

PUBLICIDAD