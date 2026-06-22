Colombia

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Radamel Falcao García reaccionó a la publicación en la que el exfutbolista de Millonarios se dejó ver emocionado al poder compartir junto a la madre de sus dos primeros hijos, tras años de haber confirmado su separación

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Andreina Fiallo y Fredy Guarín sorprendieron con una supuesta reconciliación por foto en redes sociales - crédito @fguarin13/IG

La empresaria y creadora de contenido venezolana Andreina Fiallo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que confirmarían su reconciliación con el exfutbolista Fredy Guarín, casi una década después de su separación.

En las imágenes aparece la familia reunida junto al exdelantero Radamel Falcao García y su esposa Lorelei Tarón, quienes reaccionaron al encuentro, esperado por muchos tras los rumores alimentados por publicaciones en las que el exjugador de Millonarios aparecía muy cercano a la madre de sus dos hijos.

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El reencuentro no pasó desapercibido para ese círculo cercano. Bajo la publicación, el ‘Tigre’ escribió: “No resisto tanta alegría”. Tarón sumó: “Ayyyyyy los queremoooooos viva el amor”. El propio Guarín comentó: “Dios es demasiado bueno”.

Una historia de más de dos décadas

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La foto por la que dicen que Fredy Guarín se reconcilió con Andreina Fiallo - crédito @fguarin13/IG

Fiallo y Guarín se conocieron a principios de los 2000, cuando el volante boyacense daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. Juntos tuvieron a Daniel y a Danna, quien celebró recientemente sus 15 años en una fiesta donde sus padres ya se mostraban muy cercanos.

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A mediados de 2016, se dio a conocer la separación del futbolista y la empresaria venezolana. Surgieron rumores sobre la posible influencia de una tercera persona en esta ruptura que puso fin a una relación de más de 14 años. Posteriormente, Andreina reveló que efectivamente hubo un tercero involucrado en la separación.

Después vino una relación con la modelo antioqueña Sara Uribe, un hijo en común llamado Jacobo y una ruptura en 2020 por la aparente adicción que tenía el futbolista al alcohol y provocando graves enfrentamientos con la también presentadora.

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Mensajes de Falcao y Cuadrado tras la aparente reconciliación de Fredy Guarín con Andreina Fiallo - crédito @fguarin13/IG

Freddy Guarín luchaba contra el alcoholismo, según comentó en un capítulo de Los Informantes, de Caracol TV, esto lo alejó de su familia, sus amigos y el fútbol, lo anterior, dado su crecimiento deportivo en el deporte rey.

Según comentó: “Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida, sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar”. Por esta razón, el futbolista aseguró, “perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol ya sentía que no había límites”.

Del alcoholismo a embajador de salud mental

Guarín intentó retomar su carrera en Millonarios tras la pandemia, pero sus problemas con el alcohol terminaron por alejarlo de las canchas. Después de varios años de tratamiento, encontró un nuevo propósito como conferencista y embajador de salud mental.

Esto después de reconocer sus problemas con el alcohol, los cuales se agravaron en su paso por el fútbol en China, pues desde el primer día los desórdenes con la bebida, ya que después de los entrenamientos se dedicaba a tomar.

Andreina Fiallo
Fredy Guarín compartió emotivo mensaje en redes sociales junto a Andreina Fiallo - crédito @fguarin13/IG

Fue ese proceso de recuperación el que le dio un nuevo rumbo a su vida, y con él, el regreso a quien fue su esposa y la madre de sus hijos mayores.

El jugador se derrumbó y lloró durante una conferencia

El exjugador de la selección Colombia, Fredy Guarín, se ha convertido en un referente de superación personal tras dejar atrás una etapa marcada por el consumo de alcohol.

Durante una reciente conferencia, Guarín relató entre lágrimas cómo su adicción lo llevó a perder su hogar y proyectos familiares, especialmente su relación con Sara Uribe, madre de su hijo Jacobo.

“El licor me quitó todos los sueños, esos por los que luché tanto toda mi vida. Un día todos mis sueños se fueron, se fue mi hogar porque le di fuerza y prioridad a una adicción”, confesó frente al público.

El relato de Fredy Guarín trasciende la esfera de lo privado para convertirse en ejemplo y advertencia dentro de la comunidad futbolera - crédito @fguarin13 / IG

La transformación de Guarín comenzó al retirarse del fútbol profesional vistiendo la camiseta de Millonarios. Su mensaje se centra en la importancia de la fe, la disciplina y el trabajo constante para salir adelante.

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