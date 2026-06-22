Colombia

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

La presentadora no se quedó callada ante los ataques de los simpatizantes del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, alegando que energéticamente son personas cargadas de negativismo y necesitan destilar veneno en contra de otros

Guardar
Google icon

La presentadora respondió con naturalidad a los ataques que rcibió de parte de seguidores de la izquierda - crédito @jessicacedielnet/IG

Las redes sociales de Jessica Cediel se llenaron de mensajes tras su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. En ese entorno de reacciones cruzadas, la presentadora hizo públicas algunas de sus respuestas y profundizar en su visión personal frente a la polémica.

Cediel explicó que, desde que expresó su apoyo al candidato, comenzó a recibir comentarios de todo tipo.

Entre los mensajes destacó tanto muestras de apoyo como críticas, pero eligió responder a una usuaria que, según relató, recurrió a ataques personales. “La última palabra sobre mi vida la tiene Dios y no usted”, escribió, reafirmando su decisión de no dejarse afectar por las críticas.

PUBLICIDAD

En su relato, la bogotana insistió en que no acepta los señalamientos que circulan en redes sobre su vida. Para ella, esas afirmaciones carecen de fundamento y no determinan su postura ni su identidad. “Primero, no le hago caso porque no es verdad”, aclaró.

---
Así inició, respondiendo a los ataques de seguidores de la izquierda la presentadora - crédito @jessicacedielnet/IG

Cediel también abordó la dimensión emocional de los comentarios que recibe. Sostuvo que las diferencias políticas no justifican la agresión y advirtió sobre la carga de resentimiento en ciertos discursos. “¿Cuántos traumas tendrá en su corazón que usted tiene que meterse con la parte emocional de otra persona para defender su punto de vista político?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

En sus historias, la modelo profundizó sobre el impacto de la violencia digital. “Querido izquierdista: Respeto tu sentir, ternurita, mas no comparto tu violencia digital. Pero entiendo que si en tu corazón solo hay veneno, pues no puedes dar más”, publicó, señalando la distancia entre la crítica política y el ataque personal.

Cediel aprovechó para reivindicar su origen y su esfuerzo. “A diferencia de lo que dices, yo sí soy del pueblo. Y amo serlo. No soy una niña que se crió en cuna rica”, afirmó, desmintiendo cualquier acusación sobre privilegio.

Relató que proviene de una familia trabajadora y que desde pequeña aprendió el valor del esfuerzo. “Vengo de una familia trabajadora. De ver a mis padres trabajar desde donde pudieron honradamente para sacarnos adelante. ¡Así que yo sí sé qué es trabajar!”, agregó.

---
Según dijo, su vida ha girado en torno al trabajo duro y con sacrificios desde que decidió salir de Colombia buscando nuevos retos - crédito @jessicacediel/IG

La presentadora detalló que comenzó a trabajar desde los 16 años. “Gracias a Dios sé lo que es eso. También sé lo que es tener responsabilidades, ingresos, pagos, deudas. Momentos de bonanza y momentos de escasez”, compartió, mostrando que el trabajo y la resiliencia han marcado su trayectoria.

A través del empleo, Cediel aseguró que ha formado una comunidad de seguidores que la apoyan, algo que agradece profundamente. “Gracias a mi trabajo he construido una comunidad de gente linda que me quiere y me apoya. Y eso lo agradezco con mi alma”, manifestó.

Destacó que su carrera la llevó a ser contratada por una de las cadenas hispanas de televisión más importantes de Estados Unidos, lo que le permitió representar a Colombia en el exterior. “Así que el hecho de que Dios te abra puertas afuera no significa que te olvides de tu patria”, agregó.

---
La modelo bogotana destacó que es una mujer trabajadora y por eso decidió respaldar a De la Espriella - crédito @jessicacedielnet/IG

A pesar de la tensión en redes, aseguró haber recibido apoyo desde sectores políticos opuestos. “Del otro lado he visto que hay gente muy bonita y muy solidaria de los dos bandos, ojo, tanto derecha como izquierda”, expresó.

La modelo remarcó que la verdadera diferencia entre las personas no radica en los momentos difíciles vividos, sino en cómo se superan esas situaciones. “Sé que en Colombia somos muchos los que somos así. Gente honesta y echada para adelante. Gente a la que no nos gusta que las cosas nos lleguen sin esfuerzo. Gente que no tenemos que incendiar y lastimar a los demás para hacernos sentir”, reflexionó. Cediel consideró que actuar desde el amor y no desde el odio marca una diferencia clara en la forma de enfrentar los desafíos.

En cuanto a sus seguidores, Cediel manifestó que recibió sugerencias para que compartiera los mensajes de respaldo de quienes coinciden con su postura electoral. “La gente está diciendo como: ‘Jessi, comparte también la gente linda de la derecha’, obviamente los que estamos firmes por la patria”, contó, dejando ver que la conversación en redes no se limitó al enfrentamiento, sino que incluyó gestos de solidaridad y respaldo.

Temas Relacionados

Jessica CedielCríticasAbelardo de la EspriellaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el precio del oro en Colombia este lunes 22 de junio

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Este es el precio del oro en Colombia este lunes 22 de junio

Gustavo Petro insistió en que hubo irregularidades durante las elecciones presidenciales: “Me dijeron loco y antidemocrático”

El mandatario colombiano sostuvo que hubo inscripciones irregulares de cédulas que habrían alterado la lista de votantes habilitados en una mesa, y agregó que su solicitud de una auditoría interna no fue atendida por las autoridades electorales

Gustavo Petro insistió en que hubo irregularidades durante las elecciones presidenciales: “Me dijeron loco y antidemocrático”

Resultados elecciones Colombia EN VIVO: Gustavo Petro señaló a la clase media bogotana como la responsable del triunfo de Abelardo de la Espriella

El presidente afirmó que esta población, tras beneficiarse de la reforma laboral de su gobierno, votó a favor del candidato de la derecha

Resultados elecciones Colombia EN VIVO: Gustavo Petro señaló a la clase media bogotana como la responsable del triunfo de Abelardo de la Espriella

En la segunda vuelta presidencial perdieron las encuestadoras: AtlasIntel y Guarumo se equivocaron en su proyecciones

Ambas empresas daban por ganador a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta electoral, pero por un margen más amplio, dijo el mencionado periodista

En la segunda vuelta presidencial perdieron las encuestadoras: AtlasIntel y Guarumo se equivocaron en su proyecciones

Gustavo Petro respondió críticas por no aceptar los resultados del preconteo: “Tuve que tomar las armas por un fraude electoral”

El presidente argumentó que la transparencia en el proceso electoral es indispensable para la paz y aseguró que la ley exige esperar hasta el cierre total del escrutinio antes de reconocer cualquier resultado

Gustavo Petro respondió críticas por no aceptar los resultados del preconteo: “Tuve que tomar las armas por un fraude electoral”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Westcol respondió a seguidor que descalificó sus opiniones sobre el vandalismo en Cali por ser “rico”: “Posiblemente venga de mucho más abajo que usted”

Yina Calderón volvió a Colombia: así fue el recibimiento de la empresaria después de una larga temporada lejos de su familia

Deportes

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Egipto le ganó a Nueva Zelanda y es líder en el Mundial 2026: victoria por 3-1 en Vancouver

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil