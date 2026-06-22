Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

La presentadora respondió con naturalidad a los ataques que rcibió de parte de seguidores de la izquierda - crédito @jessicacedielnet/IG

Las redes sociales de Jessica Cediel se llenaron de mensajes tras su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. En ese entorno de reacciones cruzadas, la presentadora hizo públicas algunas de sus respuestas y profundizar en su visión personal frente a la polémica.

Cediel explicó que, desde que expresó su apoyo al candidato, comenzó a recibir comentarios de todo tipo.

Entre los mensajes destacó tanto muestras de apoyo como críticas, pero eligió responder a una usuaria que, según relató, recurrió a ataques personales. “La última palabra sobre mi vida la tiene Dios y no usted”, escribió, reafirmando su decisión de no dejarse afectar por las críticas.

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En su relato, la bogotana insistió en que no acepta los señalamientos que circulan en redes sobre su vida. Para ella, esas afirmaciones carecen de fundamento y no determinan su postura ni su identidad. “Primero, no le hago caso porque no es verdad”, aclaró.

Así inició, respondiendo a los ataques de seguidores de la izquierda la presentadora - crédito @jessicacedielnet/IG

Cediel también abordó la dimensión emocional de los comentarios que recibe. Sostuvo que las diferencias políticas no justifican la agresión y advirtió sobre la carga de resentimiento en ciertos discursos. “¿Cuántos traumas tendrá en su corazón que usted tiene que meterse con la parte emocional de otra persona para defender su punto de vista político?”, cuestionó.

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En sus historias, la modelo profundizó sobre el impacto de la violencia digital. “Querido izquierdista: Respeto tu sentir, ternurita, mas no comparto tu violencia digital. Pero entiendo que si en tu corazón solo hay veneno, pues no puedes dar más”, publicó, señalando la distancia entre la crítica política y el ataque personal.

Cediel aprovechó para reivindicar su origen y su esfuerzo. “A diferencia de lo que dices, yo sí soy del pueblo. Y amo serlo. No soy una niña que se crió en cuna rica”, afirmó, desmintiendo cualquier acusación sobre privilegio.

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Relató que proviene de una familia trabajadora y que desde pequeña aprendió el valor del esfuerzo. “Vengo de una familia trabajadora. De ver a mis padres trabajar desde donde pudieron honradamente para sacarnos adelante. ¡Así que yo sí sé qué es trabajar!”, agregó.

Según dijo, su vida ha girado en torno al trabajo duro y con sacrificios desde que decidió salir de Colombia buscando nuevos retos - crédito @jessicacediel/IG

La presentadora detalló que comenzó a trabajar desde los 16 años. “Gracias a Dios sé lo que es eso. También sé lo que es tener responsabilidades, ingresos, pagos, deudas. Momentos de bonanza y momentos de escasez”, compartió, mostrando que el trabajo y la resiliencia han marcado su trayectoria.

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A través del empleo, Cediel aseguró que ha formado una comunidad de seguidores que la apoyan, algo que agradece profundamente. “Gracias a mi trabajo he construido una comunidad de gente linda que me quiere y me apoya. Y eso lo agradezco con mi alma”, manifestó.

Destacó que su carrera la llevó a ser contratada por una de las cadenas hispanas de televisión más importantes de Estados Unidos, lo que le permitió representar a Colombia en el exterior. “Así que el hecho de que Dios te abra puertas afuera no significa que te olvides de tu patria”, agregó.

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La modelo bogotana destacó que es una mujer trabajadora y por eso decidió respaldar a De la Espriella - crédito @jessicacedielnet/IG

A pesar de la tensión en redes, aseguró haber recibido apoyo desde sectores políticos opuestos. “Del otro lado he visto que hay gente muy bonita y muy solidaria de los dos bandos, ojo, tanto derecha como izquierda”, expresó.

La modelo remarcó que la verdadera diferencia entre las personas no radica en los momentos difíciles vividos, sino en cómo se superan esas situaciones. “Sé que en Colombia somos muchos los que somos así. Gente honesta y echada para adelante. Gente a la que no nos gusta que las cosas nos lleguen sin esfuerzo. Gente que no tenemos que incendiar y lastimar a los demás para hacernos sentir”, reflexionó. Cediel consideró que actuar desde el amor y no desde el odio marca una diferencia clara en la forma de enfrentar los desafíos.

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En cuanto a sus seguidores, Cediel manifestó que recibió sugerencias para que compartiera los mensajes de respaldo de quienes coinciden con su postura electoral. “La gente está diciendo como: ‘Jessi, comparte también la gente linda de la derecha’, obviamente los que estamos firmes por la patria”, contó, dejando ver que la conversación en redes no se limitó al enfrentamiento, sino que incluyó gestos de solidaridad y respaldo.