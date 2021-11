Hija de Angélica Blandón fue elogiada en redes sociales: “Parece un ángel”

Imagen tomada de Instagram @Angelique_blandon

Han pasado más de siete meses desde que nació Candela, la hija de Angélica Blandón y Lucas Cristo, pero han sido muy pocas las fotos o videos que la reconocida actriz ha colgado en sus redes sociales para mostrar a la menor, lo que contrasta con las costumbre que tienen algunas celebridades de compartir cada detalle sobre su intimidad.

No obstante, hace pocos días hizo público un video por el cual la pequeña recibió cientos de elogios , pues fue captada en cámara por su madre cuando estaba en medio de unas terapias y masajes que le hacen para estimular su motricidad.

“Si la terapia viene con masaje incluido, ¿quién dijo yo? ¡Ama los masajes!”, escribió la antioqueña recordada por sus papeles de Brenda en ‘Las muñecas de la mafia’ y Fabiola Montes en ‘El cartel de los sapos: el origen’.

Las reacciones por parte de los seguidores de Angélica Blandón surgieron de inmediato e incluso páginas dedicadas a curiosear en la vida de los famosos replicaron su video.

“¡Es preciosa, parece un ángel!”, “sacó lo mejor que tienen su padres, ¡miren sus ojos!”, “es una bebé hermosa, felicitaciones” y “se parece mucho a la mamá”; fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo. Mientras que otros pidieron a la pareja colgar más contenidos de su hija.

Es clave recordar que no todo ha sido ‘color de rosa’ para Angélica Blandón y su hija Candela, pues hace pocos meses la paisa apareció llorando en sus redes sociales, según ella, por haber sido víctima de discriminación cuando fue a registrar a su hija en la notaría 18 de Bogotá, donde dice que no la dejaron entrar porque no iba acompañada por el padre de la menor y, por supuesto, no pudo realizar el proceso.

Una respuesta similar recibió al dirigirse hacia la notaría 23, en cuyas instalaciones una funcionaria le explicó que sin la presencia del papá de Candela no podía hacer el debido registro, pues en caso de que a futuro quisiera demandarlo por alimentos, no sería posible ya que dicho registro de nacimiento no tendría su firma.

“Lloro porque no pude hacer más que quedarme ahí pasmada y estupefacta. No supe qué contestar al respecto, me llené de impotencia y esa impotencia me dio rabia, y la rabia me causó el dolor por el cual estoy llorando (...) Es aquí donde el feminismo vale la pena y la lucha de las feministas vale la pena también”, agregó la actriz recordada por su papel de Brenda en ‘Las muñecas de la mafia’ y Milagros Rendón en ‘Tres Milagros’.

Y es que para Angélica toda estas trabas que ha tenido para hacer, como madre, el registro de su segunda hija ante el Estado colombiano, obedece a una tradición patriarcal en la cual se busca que prime el derecho de los hombres por sobre el de las mujeres.

Posteriormente, la ganadora a ‘Mejor actriz’ en el Festival de Cine de Bogotá por su protagónico en la película ‘Paraíso travel’, indicó que recibió asesoría legal y aunque parte de la información que recibió en estos lugares es correcta, también aclaró que a Candela le fue vulnerado un derecho básico, pues su madre sí podía realizar la mitad de dicho proceso y esperar a que el papá fuera en otro momento a firmar y completar el registro, o bien pudo haberla registrado como madre soltera.

Sin embargo, la notaría 23 le indicó a Infobae Colombia que, a pesar de que la actriz podía registrar a la menor bajo tres modalidades, se le recomendó que regresara con el padre para facilitar el proceso.

“El bebé de ella, como no viene el papá, quedaría extramatrimonial no reconocido y queda pendiente el reconocimiento del padre, por lo que después tendríamos que sustituir el registro. Entonces, de pronto, se le dijo eso a ella para facilitarle todo y que, luego cuando estuviera el padre de la menor presente, en 15 minutos se hiciera el proceso”, explicó la mujer encargada.