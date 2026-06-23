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Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

La Tricolor tiene la posibilidad de mantener el primer lugar del Grupo K, tras ser el único equipo en conseguir los tres puntos en la primera fecha

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Pasado por lluvia, así fue el último entrenamiento de la Selección Colombia antes de enfrentar a RD Congo, encabezado por el capitán, James Rodríguez - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La Selección Colombia ya tiene identificado uno de los principales mensajes que dejó la primera jornada de la Copa del Mundo: ningún rival puede ser subestimado. El empate entre Portugal y la República Democrática del Congo encendió las alertas dentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que ahora enfrentará a la selección africana con el objetivo de conseguir una nueva victoria y mantener el buen inicio tras el triunfo 3-1 ante Uzbekistán.

Desde la concentración colombiana, uno de los jugadores del plantel se refirió a lo que significó ese resultado y aseguró que sirve como una muestra clara de la dificultad que tiene este torneo.

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Para la Tricolor, el Mundial volvió a demostrar que la historia, los nombres o las camisetas no garantizan resultados. “Sabemos que un Mundial tan competido demuestra que no se gana de camiseta sino dentro del terreno”, afirmó Johan Mojica, lateral izquierdo del equipo, en zona mixta. El resultado entre portugueses y africanos sorprendió a muchos, pero para Colombia representa una advertencia antes del enfrentamiento.

Esta es la chaqueta de presentación de la Selección Colombia para la actual Copa del Mundo 2026, esa misma que usará ante RD Congo y estrenó, oficialmente, ante Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/Reuters
Esta es la chaqueta de presentación de la Selección Colombia para la actual Copa del Mundo 2026, esa misma que usará ante RD Congo y estrenó, oficialmente, ante Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/Reuters

RD llega con confianza tras el empate ante Portugal

El equipo entiende que RD Congo llega con confianza y con argumentos para competir contra selecciones de mayor reconocimiento internacional. “Vimos ese empate, pero sabemos las condiciones que tiene cada rival. Nos enseña que es un torneo en el cual no se puede desmeritar o ver por abajo a ningún rival”, explicó.

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La reflexión no se queda solamente en el partido de Portugal. Desde el interior del grupo colombiano consideran que los resultados que se han presentado en el Mundial confirman que la diferencia entre selecciones cada vez es menor y que la preparación debe ser máxima en cada compromiso. “No solo ese resultado sino otros, eso enseña mucho”, agregó el jugador. El equipo nacional llega con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo: ganar en el debut.

Para el futbolista, ese triunfo permitió corregir detalles con un ambiente diferente, pues analizar errores después de sumar tres puntos cambia la perspectiva del trabajo. “Lo más importante del partido pasado fue la victoria. Siempre hay cosas por corregir, pero cuando corriges ganando es diferente. Logramos una victoria supremamente importante”, comentó.

Johan Mojica fue uno de los jugadores amonestados en el partido ante Uzbekistán por lo que es uno de los apercibidos en el duelo ante RD Congo - crédito Eloisa Sanchez/Reuters
Johan Mojica fue uno de los jugadores amonestados en el partido ante Uzbekistán por lo que es uno de los apercibidos en el duelo ante RD Congo - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

Las diferencias entre Uzbekistán y el Congo

Además, destacó que el primer partido mundialista tenía un componente emocional especial por la presión de iniciar una competencia de esta magnitud. Colombia logró superar ese reto y ahora busca darle continuidad a los aspectos positivos que mostró frente a Uzbekistán. “El debut no era fácil por el tema emocional, por empezar en un Mundial. Logramos ese objetivo. Hicimos cosas buenas a las que hay que darles continuidad”, señaló.

Sobre RD Congo, el análisis colombiano apunta a un rival físico, con jugadores importantes y con capacidad para generar peligro. La Selección reconoce que será un encuentro diferente al del debut y que deberá ejecutar con precisión su idea de juego. “El estilo nuestro nos lleva a ser protagonistas. Queremos el balón, pero sabemos que es muy diferente a Uzbekistán y que tienen más fortalezas en ataque. Tienen jugadores en ligas fuertes, es más complejo y más fuerte construido, y que le haya empatado a Portugal demuestra mucho también”, afirmó.

Él es Johan Mojica, lateral izquierdo de la Selección Colombia que juega su segundo mundial, tras la participación en Rusia 2018 - crédito Eloisa Sanchez/Reuters
Él es Johan Mojica, lateral izquierdo de la Selección Colombia que juega su segundo mundial, tras la participación en Rusia 2018 - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

¿A qué hora es el partido entre Colombia y el Congo?

La identidad de Colombia será una de las claves para buscar el resultado. El equipo confía en mantener su propuesta ofensiva, aunque entiende que deberá adaptarse a las condiciones del partido. “El trabajo nuestro es primordial: observarnos y darle continuidad a nuestro plan de juego. Se aprende de esas situaciones”, explicó el jugador.

El compromiso ante la República Democrática del Congo se disputará este martes 23 de junio desde las 9:00 p. m., hora colombiana. Antes de ese encuentro, Portugal y Uzbekistán abrirán la jornada del grupo K al mediodía, en un partido que también será seguido de cerca por la Tricolor.

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