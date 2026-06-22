Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

La creadora de contenido dio con el paradero del hombre que se identificó como Johan y le dijo que interpondría una denuncia - crédito @andreavaldirisos/IG

Andrea Valdiri convirtió un insulto que recibió en redes sociales en una confrontación pública con el hombre que la llamó “malparida” a ella y a sus hijas tras una publicación de contenido político. La creadora de contenido dijo que ubicó la dirección de Johan, fue hasta su casa y anunció que presentará una denuncia.

Valdiri vinculó la agresión a una fotografía que publicó junto a Abelardo de la Espriella en respaldo a su candidatura presidencial. A partir de esa imagen, sostuvo, recibió un mensaje en el que el seguidor no solo la insultó a ella, sino también a su familia.

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Antes de llegar a la vivienda, la influenciadora explicó qué buscaba con el encuentro. “Él me dijo que me iba a decir algo en mi cara, entonces vamos a ver si me lo dice”, afirmó la barranquillera. También señaló que, aunque suele dejar pasar los ataques en redes sociales, esta vez decidió actuar porque “hay cosas que yo no puedo tolerar” y porque “se esté metiendo con los hijos de uno”.

El insulto a sus hijas y la llegada a la casa de Johan

La creadora de contenido se pronunció en redes sociales sobre su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito @andreavaldirisos/IG

Valdiri planteó que su reacción buscaba enviar un mensaje sobre el uso de las redes sociales. “Uno no puede ir por la vida escribiendo a la gente que tú ni conoces y estar amenazando y hablándole mal a las personas. Uno tiene que respetar”, sostuvo antes de encontrarse con el hombre.

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Ya frente a la vivienda, mostró una publicación que atribuyó a Johan y la leyó en voz alta: “No joda por dejarme llevar de la política, me gané culo problema con La Valdiri”. Luego llamó al hombre desde la entrada y habló con una familiar que le dijo que él estaba “muy asustado”.

En ese intercambio, la creadora insistió en que no había ido a amenazar a nadie. “Yo estoy grabando aquí todo. Yo no vine aquí a amenazar ni nada. O sea, yo vengo en buena onda. Si él me tiene que decir algo, que me lo diga”, señaló.

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La tensión del momento quedó concentrada en una idea que repitió varias veces: el problema no era una diferencia de opinión política, sino el modo en que esa diferencia derivó en una agresión personal. “Uno tiene que medir las palabras. Este es mi trabajo. Yo no le hago daño a nadie”, dijo.

La disculpa de Johan y el anuncio de una denuncia

Andrea Valdiri publicó el insulto que recibió de un seguidor en redes sociales - crédito @andreavaldirisos/IG

Johan salió finalmente y, ante la primera pregunta de Valdiri, respondió con una disculpa. “Una disculpa. Nada, fue el calentamiento de...”, alcanzó a decir. Más adelante admitió de forma más directa su responsabilidad: “Yo cometí ese error”.

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El hombre reconoció que se arrepintió después de que Valdiri le respondiera. “Me arrepentí ya cuando la señora Valdiri me había respondido, me había acostado y ya. ‘La cagué’”, afirmó.

En ese tramo, una mujer que estaba en la vivienda intervino para decir que una familiar embarazada había presentado “síntomas de aborto” por el susto del momento. Valdiri respondió que ella también padece problemas de nervios y sostuvo que un comentario como el de Johan podía afectarla de la misma manera.

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La influencer barranquillera dijo que hace respetar a sus hijas por encima de todo -crédito @andreavaldirisos/Instagram

Fue entonces cuando anunció la medida que, según dijo, tomará al día siguiente. “Yo a ti te voy a poner una denuncia. Yo necesito que me regales tu cédula porque yo te la voy a poner mañana, sea como sea", recibiendo una respuesta negativa de parte del implicado.

El cruce sobre política y respeto

Durante el intercambio, Valdiri insistió en que el episodio no debía leerse como una pelea partidista. Cuando Johan intentó explicar que actuó por rabia ante la posibilidad de que “este man quede de presidente”, ella lo frenó y rechazó que se insultara a otros por política.

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“No pelees por temas políticos. ¿Pa’ qué se ganan un problema ajeno que ni son ni ton? Respeten la opinión de todo el mundo, que si quieren votar por el perro, por el gato, por lo que sea, que voten", agregó.

También volvió sobre el núcleo del caso cuando le preguntó a Johan qué sentiría si insultaran a su hijo. “¿Tú te imaginas que a tu hijo le dijeran malparido? ¿Qué sentirías tú cuando a tu hijo le digan malparido?”, le dijo.

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La barranquillera no dijo más si realmente pondría la denuncia en contra del joven o si dejaría pasar el hecho por el estado de gestación de su esposa - crédito @andreavaldirisos/IG

Al final del encuentro, le pidió un mensaje directo a cámara. Johan respondió: “No cometan este error” y que no se metan con los hijos de los demás". Valdiri completó la idea con una frase breve: “Y a las mujeres, ¿qué?”. Él respondió: “Se respeta”.

El mensaje final de Valdiri sobre los límites en redes

Después de salir de la casa, Valdiri negó que su conducta buscara exhibir fuerza o violencia física. “Con esto no le estoy demostrando a usted que yo soy guancha, malandra”, dijo. Según su versión, fue una forma de hacer “las cosas legales” y de darle a la situación una “cachetada de guante blanco, de verdad, con educación”.

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La influenciadora sostuvo que el caso debía leerse como un problema de formación y de comportamiento en espacios digitales. “Para cambiar un país”, todo empieza desde nuestros hogares, desde la educación que le damos a nuestros hijos. Por eso enséñenle a respetar", afirmó.