Colombia

Turismo en Bogotá impulsa empleo: creció 10 % y la ciudad espera más de 15 millones de visitantes

Entre febrero y abril, el sector generó 110.923 empleos mensuales; además crecieron vuelos, pasajeros, ocupación hotelera y llegada de extranjeros

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FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra el centro de Bogotá, Colombia, 23 de marzo, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita
FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra el centro de Bogotá, Colombia, 23 de marzo, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de la región, con un impacto directo en empleo, consumo, ocupación hotelera y movimiento de divisas para la economía local. Entre febrero y abril de 2026, el sector generó en promedio 110.923 empleos mensuales, equivalentes al 2,6 % del total de personas ocupadas en la ciudad.

La información publicada por El Tiempo señala que el dato proviene del más reciente Boletín de Cifras de Turismo en Bogotá actualizado. El resultado representa un crecimiento del 10 % frente al mismo periodo de 2025 y confirma el dinamismo de una actividad que sigue ganando peso dentro de la economía local y en el fortalecimiento del ecosistema empresarial asociado al sector.

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Personas eligen viajar a Bogotá en 2026- crédito IDT
Personas eligen viajar a Bogotá en 2026- crédito IDT

En detalle, la actividad de alojamiento y agencias de viajes empleó a 31.197 personas entre febrero y abril de este año. Esa cifra implica un aumento del 93,9 % frente a los 16.088 ocupados registrados en ese mismo trimestre de 2025, uno de los saltos más fuertes del informe.

Vuelos, pasajeros y visitantes extranjeros

El movimiento aéreo, especialmente desde El Dorado, también mostró resultados positivos este año. Entre enero y abril de 2026 se operaron 60.168 vuelos hacia Bogotá, lo que representa un incremento del 5,8 % frente al mismo periodo del año anterior.

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Durante esos cuatro meses, se movilizaron 7.656.637 pasajeros y se ofertaron 9.529.013 sillas, con una ocupación promedio del 80,3 % en la oferta aérea hacia la capital. Ese indicador fue 1,6 puntos porcentuales superior al registrado en 2025.

Según el boletín, el crecimiento del tráfico aéreo estuvo impulsado por un aumento del 6,1 % en pasajeros nacionales y del 5,4 % en viajeros internacionales. En total, 751.969 visitantes extranjeros llegaron a Bogotá entre enero y mayo de 2026.

Los principales países de origen fueron Venezuela, con una participación del 16,9 %, Estados Unidos, con 14 %, y México, con 10 %, según el registro citado. También se registraron visitantes de España, Brasil, Ecuador, Perú, Francia, Argentina y Panamá.

El transporte terrestre también aportó al movimiento turístico de la capital. Las terminales de la ciudad movilizaron 5.792.626 pasajeros entre enero y mayo de 2026, un 1,5 % más que en el mismo periodo de 2025. La Terminal del Salitre concentró el 53,4 % de los viajeros, seguida por la sede Norte con 31,4 % y la sede Sur con 15,1 %.

Hoteles y prestadores turísticos al alza

La ocupación hotelera de Bogotá también cerró con cifras positivas. En abril de 2026, la tasa de ocupación en establecimientos de alojamiento de Bogotá fue de 55 %, superando en 8,7 puntos porcentuales el promedio nacional y creciendo 0,6 puntos frente a abril del año anterior.

El Registro Nacional de Turismo reportó que Bogotá cerró abril con 14.264 prestadores activos, lo que equivale a un crecimiento del 7,1 % frente al mismo mes de 2025. En total, se sumaron 949 nuevos registros.

Las viviendas turísticas lideraron el aumento, con 689 nuevos registros y una variación del 8,8 %. Además, entre marzo y abril de 2026, el número total de prestadores activos creció 4,6 %, impulsado por viviendas turísticas y agencias de viajes.

La afluencia de visitantes extranjeros creció en Bogotá durante 2026 - crédito Instituto Distrital de Turismo
La afluencia de visitantes extranjeros creció en Bogotá durante 2026 - crédito Instituto Distrital de Turismo

Durante el último año, los guías de turismo registrados también aumentaron. La categoría pasó de 742 a 843 profesionales con RNT activo, lo que representa un crecimiento del 13,6 %.

De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, la ciudad recibirá este año más de 15 millones de turistas, un aumento del 4,5 % frente a 2025 y del 8,7 % respecto a 2024, según la proyección oficial.

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