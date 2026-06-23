Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Davinson Sánchez, zaguero central de la Selección Colombia, afirmó que en el Mundial, torneo que describió como el más exigente del mundo, se juega a la más alta intensidad - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La Selección Colombia ya dejó atrás la celebración del debut y concentra toda su atención en su segundo desafío en la Copa del Mundo. Después de iniciar el torneo con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo, un rival que llega con confianza luego de protagonizar una de las sorpresas de la primera jornada al conseguir un empate ante Portugal.

La Tricolor tuvo su último entrenamiento antes del compromiso en la sede del Atlas, jornada en la que varios futbolistas atendieron a los medios de comunicación y analizaron lo que significa este nuevo partido dentro del camino mundialista.

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Davinson Sánchez sería titular en el próximo partido de la Selección Colombia cuando enfrente a RD Congo en la Copa del Mundo 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

Dávinson Sánchez: lo fundamental será tener calidad

Uno de los referentes de la defensa colombiana habló sobre la importancia del triunfo inicial, la presión que implica competir en una Copa del Mundo y el desafío que representa medirse ante el conjunto africano. “Muy pocos rivales, por más que inicien como favoritos y jugando bien, tienen asegurado algo. El valor se le ha dado mucho a sumar de entrada, fue un paso muy importante para tener puntos. Ir partido a partido ha sido el denominador de todos en este Mundial”, explicó el central.

El jugador resaltó que Colombia debe mantener la idea de juego que mostró ante Uzbekistán, recuperar los aspectos positivos y seguir buscando protagonismo, aunque entendiendo que cada encuentro plantea condiciones diferentes. “Retomar lo bueno que se hizo, de una manera u otra intentar ser protagonista. Será un mix de muchas situaciones”, agregó.

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Dávinson Sánchez, Johan Mojica y un asistente técnico de la Selección Colombia consuelan a Daniel Muñoz que estaba conmovido por anotar el primer gol del equipo en la Copa del Mundo 2026 - crédito Raquel Cunha/Reuters

El defensor aseguró que muchos jugadores ya han vivido este tipo de escenarios y que superar el primer partido ayuda a liberar tensión y enfocarse completamente en lo que viene. “Todos ya tuvieron la chance de tener estas situaciones. Al empezar y poder sacarse eso de encima va a ser importante a medida que entendamos lo que se juega. No hay ninguna selección que te dé chances y así se va a ver muy bien la calidad que podamos mostrar”, señaló.

Para el futbolista, tener cerca a sus seres queridos permite recuperar energía después de una temporada exigente y ayuda a manejar mejor la concentración permanente que exige un torneo de esta categoría. “Es un torneo que te coge después de una temporada larga, concentraciones, un montón de partidos, amistosos, y que la familia esté, así sea por cortos momentos, no solo te hace olvidarte un momento sino que te oxigena y te hace salir un poco de la dinámica de la concentración”, afirmó.

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Pasado por lluvia, así fue el último entrenamiento de la Selección Colombia antes de enfrentar a RD Congo por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Jhon Arias: la exigencia será física y mental

Por su parte, Jhon Arias también entregó su análisis del duelo contra RD Congo. El mediocampista colombiano, pese a su juventud, habló con la tranquilidad de un futbolista que entiende la responsabilidad de vestir la camiseta nacional en un Mundial. “Son dos selecciones, aunque similares desde el punto de vista estructural, muy diferentes en el funcionamiento y en la intensidad. El Congo nos va a exigir mucho en la parte física y en la parte mental. Es un partido difícil para nosotros, tienen ese extra que tiene que ser considerado”, manifestó.

Sin embargo, el jugador también destacó las fortalezas de Colombia y la capacidad que tiene el grupo para adaptarse a distintos escenarios dentro de un partido. “A día de hoy tenemos grandes jugadores para competir en lo físico, en lo técnico, en sistemas. Es una Selección que se adapta a las exigencias del partido y estamos preparados y listos para competir”, afirmó.

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El mediocampista también hizo un llamado a mantener la humildad y evitar caer en excesos de confianza. Para él, una de las claves será respetar a cada rival y entender que actualmente no existen partidos sencillos en una Copa del Mundo. “Por ahí a veces caemos en la trampa de que nos dejamos llevar mucho por el nombre, pero hoy en día es parejo, no hay rival fácil. La paciencia será una de las claves y esa ambición de querer ganar”, comentó.