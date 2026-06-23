Deportes

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Davinson Sánchez y Jhon Arias harían parte de la nómina titular de la Tricolor para enfrentar al equipo africano el 23 de junio a las 9:00 p. m.

Guardar
Google icon
Davinson Sánchez, zaguero central de la Selección Colombia, afirmó que en el Mundial, torneo que describió como el más exigente del mundo, se juega a la más alta intensidad - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La Selección Colombia ya dejó atrás la celebración del debut y concentra toda su atención en su segundo desafío en la Copa del Mundo. Después de iniciar el torneo con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo, un rival que llega con confianza luego de protagonizar una de las sorpresas de la primera jornada al conseguir un empate ante Portugal.

La Tricolor tuvo su último entrenamiento antes del compromiso en la sede del Atlas, jornada en la que varios futbolistas atendieron a los medios de comunicación y analizaron lo que significa este nuevo partido dentro del camino mundialista.

PUBLICIDAD

Davinson Sánchez sería titular en el próximo partido de la Selección Colombia cuando enfrente a RD Congo en la Copa del Mundo 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

Dávinson Sánchez: lo fundamental será tener calidad

Uno de los referentes de la defensa colombiana habló sobre la importancia del triunfo inicial, la presión que implica competir en una Copa del Mundo y el desafío que representa medirse ante el conjunto africano. “Muy pocos rivales, por más que inicien como favoritos y jugando bien, tienen asegurado algo. El valor se le ha dado mucho a sumar de entrada, fue un paso muy importante para tener puntos. Ir partido a partido ha sido el denominador de todos en este Mundial”, explicó el central.

El jugador resaltó que Colombia debe mantener la idea de juego que mostró ante Uzbekistán, recuperar los aspectos positivos y seguir buscando protagonismo, aunque entendiendo que cada encuentro plantea condiciones diferentes. “Retomar lo bueno que se hizo, de una manera u otra intentar ser protagonista. Será un mix de muchas situaciones”, agregó.

PUBLICIDAD

Dávinson Sánchez, Johan Mojica y un asistente técnico de la Selección Colombia consuelan a Daniel Muñoz que estaba conmovido por anotar el primer gol del equipo en la Copa del Mundo 2026 - crédito Raquel Cunha/Reuters
Dávinson Sánchez, Johan Mojica y un asistente técnico de la Selección Colombia consuelan a Daniel Muñoz que estaba conmovido por anotar el primer gol del equipo en la Copa del Mundo 2026 - crédito Raquel Cunha/Reuters

El defensor aseguró que muchos jugadores ya han vivido este tipo de escenarios y que superar el primer partido ayuda a liberar tensión y enfocarse completamente en lo que viene. “Todos ya tuvieron la chance de tener estas situaciones. Al empezar y poder sacarse eso de encima va a ser importante a medida que entendamos lo que se juega. No hay ninguna selección que te dé chances y así se va a ver muy bien la calidad que podamos mostrar”, señaló.

Para el futbolista, tener cerca a sus seres queridos permite recuperar energía después de una temporada exigente y ayuda a manejar mejor la concentración permanente que exige un torneo de esta categoría. “Es un torneo que te coge después de una temporada larga, concentraciones, un montón de partidos, amistosos, y que la familia esté, así sea por cortos momentos, no solo te hace olvidarte un momento sino que te oxigena y te hace salir un poco de la dinámica de la concentración”, afirmó.

Pasado por lluvia, así fue el último entrenamiento de la Selección Colombia antes de enfrentar a RD Congo por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Jhon Arias: la exigencia será física y mental

Por su parte, Jhon Arias también entregó su análisis del duelo contra RD Congo. El mediocampista colombiano, pese a su juventud, habló con la tranquilidad de un futbolista que entiende la responsabilidad de vestir la camiseta nacional en un Mundial. “Son dos selecciones, aunque similares desde el punto de vista estructural, muy diferentes en el funcionamiento y en la intensidad. El Congo nos va a exigir mucho en la parte física y en la parte mental. Es un partido difícil para nosotros, tienen ese extra que tiene que ser considerado”, manifestó.

Sin embargo, el jugador también destacó las fortalezas de Colombia y la capacidad que tiene el grupo para adaptarse a distintos escenarios dentro de un partido. “A día de hoy tenemos grandes jugadores para competir en lo físico, en lo técnico, en sistemas. Es una Selección que se adapta a las exigencias del partido y estamos preparados y listos para competir”, afirmó.

El mediocampista también hizo un llamado a mantener la humildad y evitar caer en excesos de confianza. Para él, una de las claves será respetar a cada rival y entender que actualmente no existen partidos sencillos en una Copa del Mundo. “Por ahí a veces caemos en la trampa de que nos dejamos llevar mucho por el nombre, pero hoy en día es parejo, no hay rival fácil. La paciencia será una de las claves y esa ambición de querer ganar”, comentó.

Temas Relacionados

Seleccion ColombiaMundial 2026Jhon AriasDavinson SanchezCongoSelección Colombia Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así le fue al fútbol colombiano con Gustavo Petro: “A nosotros nos cumplió, pero a otros no”

Carlos González, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que el presidente Gustavo Petro atendió algunas solicitudes que le hizo el gremio, pero le quedó debiendo a otros deportes

Así le fue al fútbol colombiano con Gustavo Petro: “A nosotros nos cumplió, pero a otros no”

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Carlos González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, le pidió al abogado que lidera el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil continuar con la negociación de doce solicitudes de los futbolistas colombianos

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

El seleccionador de la Tricolor afirmó que el equipo africano es bueno en las transiciones defensa-ataque y en el juego aéreo, por lo que la nómina inicial debe contrarrestar esas fortalezas

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Lionel Messi: Néstor Lorenzo afirmó que no le sorprende el récord que alcanzó como máximo goleador de los mundiales

El capitán de la Selección Argentina marcó un doblete ante Austria y se convirtió en el goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 anotaciones en total

Lionel Messi: Néstor Lorenzo afirmó que no le sorprende el récord que alcanzó como máximo goleador de los mundiales

Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026

La indecisión de David Ospina entre el retiro y jugar en el exterior, los equipos interesados en Jhon Lucumi, la continuidad de Gustavo Puerta en España y de Jefferson Lerma en Inglaterra marcan los movimientos

Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Deportes

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Lionel Messi: Néstor Lorenzo afirmó que no le sorprende el récord que alcanzó como máximo goleador de los mundiales

Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026

Esta es la “estrategia” de la Federación Colombiana de Fútbol para mantener el ánimo arriba de los jugadores