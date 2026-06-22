Colombia

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

La creadora de contenido compartió un video en el que mostró que “toca barrer la mala vibra” y sostuvo que su postura política no la define ni la afecta emocionalmente, aunque algunas personas dejen de seguirla en redes sociales

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La barranquillera no dudó en compartir que está tranquila con los resultados - crédito @andreavaldirisos/IG

Fueron varios los famosos que decidieron darle su respaldo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de la República de Colombia, celebrada el 21 de junio de 2026, en la cual el abogado resultó ganador en el preconteo con 12.959.542.

Cristina Hurtado, Josse Narváez, Pipe Bueno, Sebastián Caicedo y Jessica Cediel fueron algunos de los que expusieron en sus redes sociales el voto por De la Espriella. Otro personaje que expresó su apoyo al candidato de la oposición fue Andrea Valdiri, que compartió una fotografía abrazando al ahora presidente electo, según el preconteo de la Registraduría.

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Una de las cosas que preocupa a los influenciadores cuando deciden hacer pública su posición política es perder seguidores, pero, contrario a lo que muchos pensaron, Valdiri lo tomó con humor y compartió un video en sus Instastories mostrando el antes y el después de lo que pasó con su cuenta por evidenciar su apoyo político.

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La creadora de contenido se pronunció en redes sociales sobre su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito @andreavaldirisos/IG

En la publicación, la influencer aparece vestida con su pijama y con una escoba en mano, barriendo la sala de su casa, acompañada con una frase que dice:

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“Cuando toca barrer la mala vibra”, mostrando que antes de la jornada electoral contaba con 10 millones de seguidores y esta cifra bajó a 9,9 millones de fans; sin embargo, cabe aclarar que después de cierto número Instagram no muestra sino el aproximado y podría haber perdido más o menos unos 100.000.

Posteriormente, compartió algunas imágenes que confirmaban su respaldo al candidato de la derecha, como la transmisión en vivo en Instagram del equipo de campaña del abogado, las celebraciones en Barranquilla y la confirmación en televisión de que De la Espriella había ganado en el preconteo.

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Andrea Valdiri reveló que habría perdido cerca de 100.000 seguidores - crédito @andreavaldirisos/IG

La publicación estuvo acompañada con una canción titulada Mala Fe de la agrupación Barrera de Envidia, que dice:

Voy a seguir adelante

Aunque me traicionen

Aunque a mi espalda hablen

Pa’ que mi sueño se acabe

Voy a seguir adelante

Asi sea contra el viento

Nací con este talento

Por si tú quieres apagarme

Voy a seguir adelante

Su reacción provocó entre sus seguidores varios comentarios respecto a su postura frente al respaldo que le retiraron sus fans, con mensajes como: “Andrea Valdiri relajada en su casa, facturando, mientras que los otros se indignan por su posición política”; “Díganle que los que nos quedamos la respaldamos sin condiciones”; “Creemos en la idea de país que nos merecemos”; “Hicimos famosa a la persona indicada, los mameros fuera”, fueron solo algunos de los más destacados.

Otras reacciones de las celebridades al triunfo de Abelardo de la Espriella

El humorista Piter Albeiro escribió mensajes violentos en X ante resultados electorales - crédito @PITERALBEIRO/X
El humorista Piter Albeiro escribió mensajes violentos en X ante resultados electorales - crédito @PITERALBEIRO/X

El humorista Piter Albeiro manifestó su descontento con mensajes de tono fuerte en X. Entre sus frases más comentadas, escribió: “Es imposible que Colombia tenga 12 millones de hptas es imposible” y también afirmó: “Más de 12 millones de colombianos mataron a Miguel Uribe. Increíble”.

Además, criticó abiertamente a la región Caribe: “La costa colombiana está llena de traidores que patrocinan a la guerrilla nada más”.

Por otro lado, la presentadora Mónica Rodríguez analizó los resultados y atribuyó la derrota de Cepeda a errores estratégicos durante la campaña. Según Rodríguez, el candidato del Pacto Histórico se apartó de la prensa y prescindió de los debates, confiando excesivamente en la plaza pública.

La locutora sostuvo: “Cepeda tenía que ser más crítico con este gobierno y sus escándalos de corrupción. Pero guardó muchos silencios, fue muy tibio frente a muchos temas que preocupaban del gobierno. La intervención de Petro en campaña RESTÓ. No le alcanzó y ahí están los resultados”.

El actor Lincoln Palomeque y la periodista Jessica Cediel mostraron apoyo abierto al presidente electo. Palomeque compartió una foto de De la Espriella, mientras Cediel expresó: “Gracias Dios!!!!!! Ganamos!!!! Colombia ya eligió”.

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