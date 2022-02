‘Yo me llamo’: “Atrevidas”, Amparo Grisales revela sus celos y el reguetón queda en la cuerda floja

Original tomada de Canal Caracol en vivo

Luego de un día de descanso por cuenta de las eliminatorias a Catar 2022, ‘Yo me llamo’ regresó a las noches de Caracol Televisión para ofrecerle un show musical sin precedentes a los televidentes. En esta oportunidad en el escenario se presentaron ‘Camilo Sesto’, ‘Maluma’, ‘Carlos Gardel’, ‘Nacho’ y ‘Bruno Mars’, de los cuales los jurados eligieron dos para ir a la noche de eliminación y defender su cupo en competencia y dos para la gala de premiación, que entregará 40 millones de pesos.

La competencia sigue avanzando y con ella las exigencias, por lo que cada uno debió demostrar que está capacitado para continuar representando la mejor versión de su artista favorito. El primero en competencia fue ‘Camilo Sesto’, quien tuvo un reto muy complicado con su pelo al que debió darle volumen pues Amparo Grisales ya le ha criticado esto en repetidas ocasiones.

Con la canción ‘Volver volver’ y su excelente interpretación, además de haber cambiado la apariencia de su pelo, lo jurados no dudaron en despacharse en buenos comentarios por la imitación.

“¡Wow! Camilo, me encanta, siempre cuando vienen con el contraluz da mucha emoción cuando ya se acerca tanto tanto sin abrir la boca y la imagen es la del original, porque revive. En el pelo me pareció genial, la canción es versionada por muchos artistas y me encanta porque es dulce, es una versión bien sentida la que hiciste y me encantó”, fue la retroalimentación de César Escola.

La segunda presentación de la noche estuvo a cargo de ‘Maluma’, quien interpretó la canción ‘El Perdedor’ y se llevó un buen jalón de orejas de Amparo Grisales por cuenta de la coquetería que tuvo el artista con la profesora de baile, además, que ya se volvió repetitivo con el mismo look de cabello rubio.

“Maluma, allá en la clase te vi coqueteando con la profesora y lo mismo que me dices a mi, le dijiste a la profesora, por eso la canción viene perfectamente a tiempo”, expresó molesta Amparo Grisales.

Y agregó: “Realmente la voz cada vez yo cierro los ojos y eres más Maluma, la evolución que tú has dado en la voz y en el color, la manera de manejarla y todo, pero hay una cosita que me decepciona un poquito porque en este tema tienes la pinta perfecta, te moviste perfecto, aprendiste la coreografía que te salió natural, pero llevas tiempo dándonos el mismo pelito”, concluyó la actriz.

Del género urbano saltaron al tango argentino en la voz del imitador de Carlos Gardel, quien se enfrentó por primera vez a la clase de técnica vocal con una de las entrenadoras, quien le pidió que comenzara a interiorizar su interpretación para que se acerque aún más al original.

Con la canción ‘Mano a mano’ cautivó a los tres jurados sorprendiendo en su interpretación tocando una guitarra acústica y recibiendo comentarios positivos de Yeison Jiménez, que le reseñó:

“Mis respetos hermano, felicitarte por tanto amor y tanta pasión que le pones al tango. Tienes que estar muy pendiente del instrumento que tienes en tus manos para que haya más coherencia con la interpretación de los otros dos, porque la estabas tocando de vez en cuando. No es fácil, nadie aprende a tocar guitarra en ocho días, pero para que se vea más compacto debes tenerlo muy presente”.

Entre tangos y sonidos de guitarra, se pasó al reguetón de la mano de ‘Nacho’ quien interpretó la canción ‘No te vas’, pero en esta oportunidad no fue una buena noche para ‘El Chamo de las mil voces’, pues los jurados coincidieron en una observación y fue que su voz sonó muy nasal, un tanto exagerada.

“Te estás oyendo muy nasal y a veces molesta un poco en este tema, porque eres tan bueno y tienes el color tan bien como Nacho, y como Nacho estás tan perfecto que de repente te confías”, expresó Amparo Grisales.

Cerró la noche el participante que imita a Bruno Mars, quien en esta oportunidad recordó cómo fue la propuesta de matrimonio con su esposa para llevar al límite la interpretación de la canción ‘Marry you’ que le correspondió presentar en el escenario.

“Me encanta tu look, se ve súper cool, siento que el conocer tanto tu personaje, el tenerlo tan sampleado, el quererlo tanto, hacerlo con tanta pasión, te lleva a ese nivel de seguridad que nos muestras en cada presentación eso es lo que más resalta de ti cuando te presentas en el escenario”, puntualizó Yeison Jiménez.

Ganadores y perdedores

Los sentenciados a la noche de eliminación fueron los exponentes del reguetón ‘Nacho’ y ‘Maluma’, pues no destacaron en sus presentaciones. Por su parte, ‘Carlos Gardel’ y ‘Camilo Sesto’ competirán por el jugoso premio de 40 millones de pesos en la gala de premiación.

