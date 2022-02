Gracias a su discusión con Andrea Valdiri, Yina Calderón ganó 100 mil seguidores en menos de seis horas

Foto: Instagram @FajasYinaCalderonOficial

Luego de conocerse a lo largo de este martes la discusión entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, pareciera que la barranquillera hubiera ‘ganado’ por la contundencia de sus respuestas. Sin embargo, recientemente se conoció un hecho que, más allá de las críticas, beneficia a la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Luego que La Valdiri la mencionara en una de sus historias de Instagram, el perfil de la también DJ aumentó considerablemente de seguidores, mostrando así que lo hecho por la barranquillera fue un ‘favor’ a su colega influenciadora, gratis por demás.

En las últimas horas, varios seguidores y otras cuentas de entretenimiento se percataron del notable incremento de seguidores que ha obtenido. En los momentos posteriores a la primera respuesta de Valdiri, subió cerca de 53 mil seguidores, y después, a entradas horas de la noche la cifra estaba cerca a los 100 mil seguidores, cifra nada despreciable para Yina, teniendo en cuenta que hasta la mañana de este martes contaba con menos de 390 mil.

Cuentas como ‘Rastreando Famosos’ advirtieron esta alza y los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios indicaron que el encontronazo entre ambas influenciadoras obedece a una “estrategia”, en tanto que otros indicaron que “el objetivo de Yina”, se cumplió.

Comentarios como “Era lo que ella quería, y Andrea se pone a darle importancia a esa vieja”; “”Eso quería la payasa esa ¿no?”; “Forma tan baja de llamar la atención, Yina”; “No se den mala vida por ninguna que nosotros no sabemos en qué andan esas de verdad, las redes son un reality”; “Eso era lo que ella quería; ya entiendo por qué el Lowe -León- hace tanto show, porque Valdiri mueve y hartos seguidores” y “Pura estrategia pa subir seguidores”, destacaron en el post que señaló el significativo incremento.

Por otro lado, vale mencionar que no han sido pocos los famosos que reaccionaron a este polémica que empezó porque Calderón criticó el trabajo del cirujano Javier Soto al afirmar que había dejado “gorda” a la barranquillera.

Pocas horas después de conocerse los hechos, Daneidy Barrera llevó nuevamente la discusión a que la DJ estaría planeando incursionar en el mundo de los productos capilares.

“Le dijiste a tu hermana que sacara keratinas para dañar mi negocio, como no pudiste le dijiste a Magic Yir que sacara keratinas para volver a dañar mi negocio. Tampoco pegó y me dices en la cara que la próxima semana tú sacas keratinas. Si quieres emprender, hazlo porque realmente quieres salir adelante pero no le dañes la vida a alguien que se superó”, concluyó Epa Colombia.

Dicho comentario fue hecho en una publicación de la cuenta ‘Rechismes’ donde justamente estaba haciendo mención a la pelea que también se vivió en otras redes sociales, como Twitter, donde la bailarina barranquillera ha ocupado las primeras tendencias pese al partido entre las selecciones de Colombia y Argentina.

Pero eso no fue todo: a través de sus historias de Instagram, la empresaria se fue con todo contra Calderón: “Me encanta la Valdiri, como peina a Yina. Definitivamente alguien tenía que peinarla. Ahora dice también que La Valdiri está enamorada de ella”, advirtiendo incluso que no se metiera con su “amor platónico”, y sentenció escribiendo que debe respetar los emprendimientos de las influenciadoras.

