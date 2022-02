Video: Epa Colombia le criticó el cabello a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo

FOTOS: Instagram (epa_colombia) / Archivo

Nuevamente Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, volvió a llamar la atención en redes sociales, y no precisamente por criticar a otra influenciadora nacional; ahora sus juicios y cuestionamientos se volcaron al plano internacional, y su víctima en este caso fue, ni más ni menos, que la modelo Georgina Rodríguez.

Recientemente, la novia de Cristiano Ronaldo fue tendencia mundial por el lanzamiento de su serie en Netflix ‘Soy Georgina’, en la que cuenta pormenores de su vida pública, privada y cómo influye ella en su familia y en el astro del Manchester United, y precisamente, tanta popularidad de la argentina nacionalizada española hizo que muchos famosos e influenciadores hablaran de ella, y justamente Epa Colombia cumplió con esa tarea.

A través de su perfil de Instagram, la empresaria conocida por sus keratinas envió un curioso mensaje a la mundialmente conocida Georgina, donde, a pesar de reconocer su belleza y su fortuna, le reprochó la manera en que luce su cabello.

“Me dio risa amiga porque, es que uno, de verdad linda, uno con tanta fama, con tanta plata, con tantas carteras de miles de millones, zapatos, ¿y el cabello para cuándo, linda?” señaló la influenciadora. En seguida, intentó hacer publicidad a sus productos de belleza, indicando que estos le darían mejores resultados y luciría un pelo más atractivo.

“Hay productos que pueden valer miles de millones, pero no te dejan el cabello tan liso y tan brillante. Valórame, amiga”, añadió Barrera. Incluso, llegó a señalar que uno de sus más grandes sueños es llegar a Netflix y que la plataforma le haga una serie contando su historia de vida y la manera en que se ha convertido en empresaria, así como a la exitosa modelo.

“¡Amiga! Yo quiero que todo el mundo me entreviste para que luego hagan conmigo una serie de Netflix”, y reprochó la fama de Rodríguez por la producción dedicada a su vida.

Las historias fueron replicadas por varias cuentas de entretenimiento como ‘Colombia me gusta’, y allí no fueron pocos los usuarios que reaccionaron a la curiosa crítica de Daneidy.

A través de Instagram, la empresaria confesó que su sueño es aparecer en una serie de Netflix

Comentarios como “No a todo el mundo le gusta el cabello ultra aplastado, sobre todo en otros países... aprende un par de cosas mas bien”; “Ella se ve que trata ese problema de su cabello, pero es porque tiene poco. No todas quieren el cabello baba”; “Ella no podrá tener el cabello más lindo pero si tiene algo que usted ni volviendo a nacer tendría y es clase, mija; clase”; “Ella se ve muy bien. Y usted, por más pelo liso, no deja de verse ordinaria. La plata no es todo. Es mejor tener cultura” y “No tiene que criticarle a semejante mujer mami, madure”, destacaron en el post.

Así va la serie de Georgina Rodríguez en Netflix Colombia

De acuerdo con la misma plataforma de streaming, esta producción se ubica en el tercer lugar del Top 10 en el país. Dicho listado lo lidera, precisamente, una producción colombiana y que recientemente fue emitida en la pantalla chica: ‘Café, con aroma de mujer’, protagonizada por Laura Londoño y William Levy.

El segundo lugar lo ocupa la serie coreana ‘Estamos muertos’, mientras que la cuarta casilla está en manos de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’. El top cinco lo completa ‘Juanpis González, la serie’.

En el sexto lugar está ‘Riverdale’, de séptimo está un título que no tiene fecha de vencimiento: ‘Yo soy Betty, la fea’, y en las tres últimas posiciones las sitúan, respectivamente, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La reina del flow’ y ‘Neymar: el caos perfecto’.

