Video: Jessica Cediel confesó haber sido víctima de violencia por parte de una de sus exparejas

“Tristemente sí; sí me ha pasado, pero quedó en el pasado”; así respondió Jessica Cediel cuando le preguntaron, en medio de una actividad donde ella activó el cajón de sugerencias, si alguna vez ha sido víctima de agresiones por parte de parejas que ha tenido.

Durante la actividad, la presentadora y modelo se atrevió a resolver inquietudes con respecto a su vida personal y laboral, y justo en eso le llegó aquella pregunta que respondió con franqueza, sorprendiendo a más de uno de sus seguidores.

Cediel decidió contestar porque el tema le parece “muy delicado”, y confesó que una de sus antiguas parejas la agredió. Acto seguido, pidió a sus seguidoras que no toleren ningún caso de violencia, ni física ni psicológica. A pesar de que no mencionó el nombre de la persona que la agredió, sí generó muchos comentarios de rechazo entre sus seguidores

Otra de las preguntas que le formularon fue si algún ex novio la ha buscado, a lo cual ella respondió que sí; incluso, varios salieron con propuestas inesperadas y hasta arriesgadas.

“Me han buscado varios, dos me pidieron un hijo, matrimonio y perdón”, reveló la periodista. Pero a pesar de aquellas proposiciones, ella acabó esas relaciones en buenos términos aunque no se guardó nada al decir que algunos “se portaron mal”. Finalmente, expresó que “lo pasado pisado” y que actualmente no mantiene ningún vínculo amoroso con quienes fueron sus novios en el pasado.

Las ‘InstaStories’, que ya no aparecen en el perfil oficial de la que fue corresponsal en Tokio para los Juegos Olímpicos 2020, fueron replicadas por varias cuentas de entretenimiento como ‘Rastreando Famosos’ y allí las críticas no faltaron.

Comentarios como “A ella le pasa todo, ella cuando dejan de mencionarla sale a opinar o a contar que a ella todo le sucedió”; “Bufff, a esta todo le pasa con tal de llamar la atención... Qué pereza, está igual a Yina”; “Si eso fuera cierto, ella misma hubiera hecho un escándalo como siempre hace con todo! A ella todo le pasa”; “¿A quién no la ha buscado un ex? ¿Quién no ha sufrido violencia por una pareja? Y ojo que la violencia no solo es física... Que levante la mano quién no ha pasado por lo q ella dijo.... Ninguno, así que no la ataquen” y “Ya se quedó solterona, pare de contar”, fueron algunos de los más destacados en la publicación.

La presentadora, pese a no mencionar ningún nombre, confesó que sufrió violencia por parte de una de sus antiguas parejas VIDEO: Instagram (rastreandofamosos)

Por otra parte, cabe mencionar que con respecto a su vida amorosa, la modelo decidió salirle al paso a tantas preguntas sobre su soltería y si actualmente sale con algún famoso.

A través de Instagram manifestó que, “En estos días mucha gente me ha preguntado por DM que por qué estoy soltera, qué si tan linda y tan exitosa, pero ¿Sola? ¿Qué tendrá? ¿Será ella? Bueno, hoy me nació contestarles este tema familia. Es simple y sencillo: decido estar soltera por ahora porque me estoy guardando para mi futura pareja. Ese hombre que Dios tiene destinado para mi”.

En la contestación, dio a saber que pese a las dificultades del proceso, sabe que lo más sabio para ella es esperar. “Al final entiendo que el plan de Dios es perfecto. Y me apego a Él y a su voluntad”.

Finalmente, aclaró que continuará dedicada a lograr sus metas personales, profesionales y familiares antes de decidir cuál será su ‘media naranja.

