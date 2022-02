Video: Andrea Valdiri defiende a su cirujano y envía contundente mensaje a Yina Calderón

Lluvia de críticas para Yina Calderón por una supuesta imitación de los videos de Andrea Valdiri haciendo acrobacias en motocicleta. Fotos: Instagram

“Yo no sé por qué entre influenciadores tienen la manía de tirarse unos con otros”, esa fue un parte del mensaje que compartió Andrea Valdiri en Instagram y donde defendió a su cirujano, Javier Soto, ante las declaraciones de Yina Calderón que cuestionó su trabajo.

La Valdiri no se guardó nada y en varias historias le envió un fuerte mensaje a Calderón, quien recientemente se realizó varios procedimientos estéticos con el médico Andrés Amariles. En primera instancia, la barranquillera señaló que entre influenciadores “no nos debemos pisar la manguera”, en relación a que siempre debe existir la sana competencia por encima de las rivalidades. Después, dijo que una influenciadora había hablado mal de su cuerpo y de su cirujano; acto seguido, reveló que fue Yina Calderón.

Dijo que, pese a que la DJ ha mostrado admiración por ella, en esta ocasión le pidió dejar de ser “hipócrita, porque no conectas la lengua con el cerebro”. Acto seguido, procedió a criticar las palabras de Yina.

“Dices una cosa pero piensas otra (...) y tu brutalidad, muchachita, es que calificas el trabajo de un cirujano cuando solo estás viendo un proceso. ¿Tú sabes a cuántas mujeres ha operado ese hombre? ¿Tú sabes la mano tan espectacular que Dios le regaló a ese hombre? Mami, yo tengo dos hijas, y tú no has pasado por ninguna”, criticó duramente la bailarina, y de paso le envió una recomendación basada en su experiencia como madre.

“Cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de qué es tener hijos, ese día hablamos tú y yo, pero eres una mujer que ha pasado por miles de cirujanos”, sentenció la madre de Adhara e Isabella. Acto seguido, le sugirió que hable en sus redes sociales de los médicos que le han practicado las cirugías realizadas, y le pidió de paso no hablar “de alguien que ni siquiera te quiere trabajar a ti” como el médico Javier Soto.

Después, expresó que ni ella ni otro influenciador puede atacar a alguien más del gremio, y hasta llamó la atención de su mamá, Merly Ome. Finalmente, concluyó que Yina no necesita de un psicólogo, sino ayuda de un psiquiatra.

A través de Instagram, La Valdiri se defendió a sí misma y a su cirujano plástico. De paso le envió varios mensajes a Yina

La respuesta de Yina Calderón

La empresaria y DJ envió a través de su perfil oficial un primer mensaje aclarando su situación y lo que dijo sobre la barranquillera. Primero, reiteró su admiración por su colega no solo como emprendedora, sino también por su calidez humana, pero a pesar de eso sostuvo sus palabras contra Soto.

“Yo lo distingo y alguna vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda -a Andrea Valdiri-, algunos amigos míos la vieron en Barranquilla y está gorda. La cirugía y la platica se perdió, es la verdad”.

Después, dijo sobre la costeña que, “esa mujer es una locura, es una chimba, yo tengo mucho que aprenderle, pero está gordita”.

Dicha contestación también se replicó en diversos perfiles de entretenimiento, y uno de ellos fue ‘ChismesHoyCol’ y allí las reacciones no se hicieron esperar y no fueron pocos los usuarios que la criticaron por sus críticas contra el aspecto físico de otra creadora de contenido.

“Que tal la otra criticando, ¿acaso no tiene espejo?”; “Envidia, es mejor despertarla que sentirla”; “Esta mujer ni con 20 cirugías tiene arreglo”; “Usted que va hablar de cirujanos si a usted la destrozaron”; “Las personas que nunca han hecho ejercicio y no han formado un cuerpo a base de ejercicio no conocen ni saben de contextura del cuerpo junto con la estatura” y “Ella esta buscando que Andrea con 1 sola peineta la peine, aunque creo que para Andrea lo que ella diga le resbala”, fueron algunas de las respuestas al post que acumula cerca de 35 mil visualizaciones.

Finalmente, ninguna de las dos famosas han vuelto a manifestarse sobre el tema, y mientras tanto, Yina continúa su proceso de recuperación en su búsqueda por ser la ‘Barbie humana colombiana’.

