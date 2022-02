“Mi cumpleaños en una historieta”, así fue como Kika Nieto recibió sus 29 años

Durante los últimos días de enero Kika Nieto tuvo una fecha muy especial que celebrar: su cumpleaños. La influencer dio una nueva vuelta al sol que significó el recibir sus 29 años de edad y, más allá de que ella probablemente quisiera realizar un festejo al respecto, su esposo (Santiago Macías) y familiares la acompañaron a lo largo del 30 de enero ofreciéndole cariñosos detalles. De este modo, el pasado lunes la bogotana publicó nueve fotografías que recogen algunos fragmentos del desarrollo de su celebración de cumpleaños, a la vez, Nieto bautizó la galería como: “Mi cumpleaños en una historieta”.

Entonces, fue así como con cada imagen publicada, redactó sobre ella un pequeño texto. Con sus primeras imágenes, dio cuenta que se levantó relativamente temprano (9:30 am) y posteriormente se dio a la tarea de elegir su outfit, aunque ya tenía más que clara una de las prendas que definitivamente luciría en su día: “No sabía qué ponerme, solo sabía que quería estrenar el blazer que mi hermanita me regaló en Navidad”.

Post en Instagram de Kika Nieto sobre su cumpleaños 29. Foto: @kikanieto

En cuanto al almuerzo, el ajiaco fue el plato protagonista y con el paso de las horas, su pareja le reveló que le tenía preparada una piñata. “Mi hombre me puso un antifaz, me dio un palo de escoba y me dio 10 vueltas para partir la piñata que me compró de sorpresa”, enseguida, Kika Nieto también publicó una fotografía en la que se le ve posar con su piñata, cuya figura fue de emoticón de cara sonriente con corazones en sus mejillas. Sin embargo, la bogotana no amplió la información respecto de qué regalos estaban guardados dentro de la piñata.

Post en Instagram de Kika Nieto sobre su cumpleaños 29. Foto: @kikanieto

La torta de cumpleaños no podía quedarse por fuera y, por supuesto, también quedó plasmada en una fotografía. Además, Santiago Macías también le dio un aparente conmovedor regalo a su esposa, empero, la información sobre este detalle quedará a disposición de los seguidores de ambos en un video que el también influencer publique en su canal de YouTube, del cual el jueves 3 de febrero fue la fecha seleccionada en el calendario para su publicación.

Post en Instagram de Kika Nieto sobre su cumpleaños 29. Foto: @kikanieto

Otros famosos colombianos que cumplieron años en enero:

Hay varias figuras del entretenimiento nacional que también portaron el título de cumpleañeros durante enero, por ejemplo, las presentadoras Claudia Bahamón y Laura Tobón que son del 5 de enero; un día después cumplió años la actriz Alina Lozano. Sebastián Martínez y Kathy Sáenz (pareja) también fueron cumpleañeros por esas fechas, el actor es del 7 de enero y la actriz del 11. Ya para el 12 de enero quien festejó su respectiva vuelta al sol fue Valerie Domínguez, quien también se desenvuelve artísticamente como actriz. Y, si se habla del mundo de la música, Maluma estuvo de celebración por sus 28 años precisamente el 28 del mencionado mes.

“Es mi cumpleaños, 28 no se cumplen todos los días... los amo. A toda la gente que me ha enviado videos, mensajes, mi familia, mis parceros, a todo el mundo, los amo y se vale soñar en grande”, fueron algunas de las palabras que soltó el cantante urbano en el festejo de su cumpleaños.

Maluma celebra su cumpleaños número 28

SEGUIR LEYENDO: