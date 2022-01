Los memes tras la derrota del Junior contra Nacional en Medellín

Junior fue motivo de memes tras perder contra Nacional en el Atanasio Girardot. Fotos: Twitter @futbolsinlimi / redes sociales

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizaron este miércoles el duelo más llamativo de la segunda fecha en la Liga BetPlay I-2022. El conjunto ‘Verdolaga’ y el ‘Tiburón’ se pusieron cita en el estadio Atanasio Girardot para el primer choque de la temporada entre dos de las plantillas más costosas del país.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo se hicieron fuertes como locales, ante la presencia de más de 30 mil espectadores, y derrotaron 3-1 a los barranquilleros. Un autogol de Didier Moreno (6’), y los tantos de de Daniel Mantilla (51’) y Dorlan Pabón (90+2’) bastaron para que Nacional consiguiera su primer triunfo del semestre. Para el equipo de Juan Cruz Real descontó Fernando Uribe (76’).

La derrota no sentó muy bien entre los seguidores del Junior, y también fue motivo de burla por parte de otros usuarios en las redes sociales. El objetivo de Junior para esta temporada es pelear el título local y llegar hasta instancias decisivas en la Copa Sudamericana, certamen en el cual enfrentará a La Equidad en la primera ronda. Recordemos que el cuadro ‘Tiburón’ fue uno de los que se movió con mayor fuerza en el mercado de transferencias.

Los memes:

La palabras de los técnicos:

Terminado el compromiso, el técnico ‘Verdolaga’ rescató el funcionamiento del equipo con respecto al debut ante Cortuluá, aunque dejó en claro que la intención es seguir creciendo con el pasar del campeonato:

“Siempre como equipo estaremos en construcción, queremos ser mejores. Sentimos que fue un gran compromiso colectivo con la esencia del club. Nos ayudamos entre todos, el rival también juega, apenas empieza la temporada y debemos buscar mejorar. Tenemos mucha alegría por ganar, pero esto queda acá, ya tenemos que pensar en el próximo partido”, manifestó.

Además de destacar el nivel de jugadores como Jarlan Barrera, que fue elegido como la figura del partido, Restrepo sostuvo que la presión de sus dirigidos en los momentos claves fue vital para contrarrestar el potencial ofensivo de Junior: “Debo felicitar a todo el frente de ataque, porque ayudaron a forzar el pase del equipo rival, ellos han hecho muy bien ese trabajo de presión alta y bloque medio. Podemos seguir mejorando, pero mostraron mejores visos”

Por su parte, Juan Cruz confesó que, en términos generales, no hubo un desempeño alto de la plantilla, aunque sí hubo una mejoría en la segunda mitad: “La primera parte no fue la mejor, pero en el segundo tiempo ajustamos y tuvimos una buena reacción, sin llegar a jugar como queremos. El resultado no se dio a favor, pero esto recién empieza y el camino es largo. En tres días jugamos nuevamente y debemos buscar esos puntos como local”.

Antes del encuentro y posteriormente, el entrenador argentino hizo énfasis en que Junior sea una escuadra propositiva, independientemente de si actúa como local o visitante. “Queremos un equipo protagonista en todos lados, esos riegos los vamos a correr hasta agarrar la idea. Los equipos grandes deben tener la personalidad de jugar en cualquier plaza igual y tengo la confianza que este grupo lo puede hacer”, concluyó.

Con este resultado, los ‘Verdolagas’ se ubican terceros en la tabla de posiciones con cuatro puntos, mientras que el ‘Tiburón’ es noveno con tres unidades. En la próxima fecha de la liga, Nacional afrontará otro clásico, esta vez, ante Millonarios en el estadio El Campín. Entretanto, Junior también visitará la capital del país, pero para enfrentar a La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo. Ambos compromisos se llevarán a cabo este sábado 29 de enero.

