“Irresponsable”: así calificó Gustavo Bolívar a Óscar Iván Zuluaga tras debate presidencial

Bogotá, 4 de diciembre de 2018. En la foto: Gustavo Bolívar, Senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La contienda política de este 2022 deja en claro que ninguno de los candidatos, escatimará en esfuerzos para intentar alcanzar la Casa de Nariño. Semana tras semana, los aspirantes se encuentran en simposios y debates, con el fin de exponer sus ideas, sin embargo, hay factores extra laborales que pueden jugar una mala pasada, tal como le paso al pre candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, que, tras el debate del día de ayer, arrojó positivo para COVID-19.

La noticia causó revuelo, pues se dio a conocer a pocas horas de finalizar el debate presidencial tras el trino Johana Cifuentes, Editora General Adjunta de W Radio, quien afirmo: “Óscar Iván Zuluaga dio positivo para Covid 19, la prueba se la realizó ayer, hoy estuvo en un debate con nueve precandidatos.”, tras esto, no se hicieron esperar las reacciones por parte de los candidatos y algunas figuras políticas del país.

El senador Gustavo Bolívar, emprendió un efusivo reproche contra Óscar Iván Zuluaga, a quien tildó de irresponsable, el congresista sostuvo: “Qué señor tan irresponsable Oscar Iván Zuluaga. Si se hizo la prueba ayer era porque tenía sospechas de tener COVID. Debió aislarse pero se fue al debate a contagiar a todo el mundo.”. La anotación de Bolívar va de la mano con las recomendaciones del Ministerio de Salud, en relación al aislamiento en caso de sospechar alguna patología relacionada con el virus, sin embargo, dentro del recinto las medidas fueron escuálidas en la zona del debate pues los candidatos se encontraban relativamente juntos y sin medidas de protección, al igual que los moderadores.

Gustavo Bolívar reacciona al positivo de Zuluaga

Desde la campaña de Óscar Iván Zuluaga, alertaron que el resultado se conoció tras la realización de las pruebas de rutina que el candidato viene haciendo, tras las visitas a las diferentes ciudades en su recorrido por Colombia. Además, todo apuntaría que la realización de la prueba no se dio por sospecha, sino, por la rutina de las giras en donde Zuluaga permanece en constante contacto con la población nacional.

El candidato se pronunció en el comunicado y resaltó: “Invito a quienes estuvieron en contacto conmigo en las últimas horas a estar alertas a cualquier síntoma y seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud ante estas contingencias”.

Comunicado de la campaña de Óscar Iván Zuluaga

Otros pronunciamientos

El pre candidato del Pacto Histórico por Fuerza Verde, Camilo Romero, tomó con un poco más de humor la situación y se pronunció tras haber sido informado desde la producción del debate organizado por Semana, el exgobernador de Nariño, mencionó: “Me llama la productora de @RevistaSemana a decirme que le acaban de decir que @OIZuluaga ha dado positivo para covid, que tome las medidas pertinentes. Le dije que tranquila, que tenemos la vacuna contra el uribismo. Espero que el candidato se recupere, me haré la prueba.”.

Camilo Romero reacciona al positivo de Zuluaga

A pesar que el congresista Gustavo Bolívar fue quien desenfundó la fuerte crítica en contra de Zuluaga, las redes también le cobraron su pasado en donde invitaba a muchos colombianos a salir a las calles en el marco del paro nacional. Todo se remite al 22 de diciembre del 2020 en donde el candidato trinó: “Si le perdimos el miedo a la muerte, y salimos a las calles y a reuniones a sabiendas del virus mortal, porqué no aprovechamos la osadía y le regalamos un poquito más de lucha al país. Miren que el porcentaje de letalidad del virus es del 4%, el de las marchas del 0,0001%.”, esto no pasó desapercibido y fue recordado por varios internautas, no obstante, otros defendieron la posición que en ese entonces adoptó el senador, ante la álgida situación de crisis social que afrontaba el país.

SEGUIR LEYENDO: