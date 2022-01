“Era su deber legal no ir al debate”: Jorge Robledo molesto con Óscar Iván Zuluaga

Luego de participar en un debate con otros nueve precandidatos presidenciales, Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, informó que era positivo para covid-19. Lo preocupante es que el político estuvo sin tapabocas la mayor parte del tiempo en el auditorio donde se llevó a cabo el evento.

“Óscar Iván Zuluaga no presenta síntomas y tiene su esquema de vacunación completo, con las tres dosis reglamentarias”, asegura el comunicado. Sin embargo, la prueba se la hizo en la noche del lunes, 24 de enero, y aún así decidió ir al debate.

Ante esta situación, el senador Jorge Robledo, quien también participa como precandidato presidencial, se mostró muy molesto porque él sí se aisló ante la sospecha de tener covid-19 y no participó del evento organizado por dos medios de comunicación.

“Los hechos dicen que Zuluaga sabía de su Covid DESDE ANTES DEL DEBATE. Porque se hizo el examen ANTES del debate y solo se hace un examen de Covid quien tiene los síntomas, que son muy conocidos. Era su deber legal NO ir al debate. Además ENGAÑÓ a los otros candidatos y al país”, aseguró el político.

Contó además que él no estuvo en el debate para no poner en riesgo de covid a los demás candidatos. “Una actitud de respeto y seriedad me llevó a actuar así. ¿Cuándo supo Zuluaga que estaba contagiado? Exijo que publique el examen de laboratorio en el que dio positivo”, sostuvo.

Otro que se mostró molesto fue el senador Gustavo Bolívar: “Qué señor tan irresponsable Òscar Iván Zuluaga. Si se hizo la prueba ayer era porque tenía sospechas de tener COVID. Debió aislarse pero se fue al debate a contagiar a todo el mundo”, escribió en Twitter.

El Centro Democrático afirmó que Zuluaga se contagió del virus “debido a las múltiples giras nacionales donde el candidato presidencial tiene permanente contacto y cercanía con la población”.

Aunque se sabe que el político se encuentra en buen estado de salud y permanece en su casa para completar los días de aislamiento, se inició un cerco epidemiológico con las personas con las que tuvo contacto.

“Invito a quienes estuvieron en contacto conmigo en las últimas horas a estar alertas a cualquier síntoma y seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud ante estas contingencias”, fueron las palabras expresadas por Óscar Iván Zuluaga.

Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt, Francia Márquez, Alejandro Gaviria, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, fueron quienes compartieron espacio y debate con Zuluaga. Al final del evento, se tomaron la respectiva foto de cierre sin el uso de los tapabocas.

El candidato Zuluaga se hizo la prueba el lunes 24 de enero en las horas de la noche. Durante el día había asistido a una rueda de medios dentro de las instalaciones de RCN Radio.

El primero en pronunciarse respecto a la noticia fue el candidato por el Partido Verde y quien hace parte del Pacto Histórico Camilo Romero y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

“Me llama la productora de Semana a decirme que le acaban de decir que Zuluaga ha dado positivo para covid, que tome las medidas pertinentes. Le dije que tranquila, que tenemos la vacuna contra el uribismo. Espero que el candidato se recupere, me haré la prueba”.

Ahora, la agenda del candidato uribista tendrá que detenerse. Los departamentos que iba a visitar durante esa semana eran: Valle del Cauca, Bolívar y Magdalena. Por el momento, el equipo del candidato trabajará en el reagendamiento de la actividades política.

