Movimientos cristianos exigen a la Corte hacer pública la audiencia sobre el aborto en Colombia

EFE/Vannessa Jiménez

La discusión sobre el aborto en Colombia se mantiene en punta. Fue el pasado 20 de enero cuando se registró un empate en la Sala Plena de la Corte Constitucional luego de la votación que se llevó a cabo por parte de los designados para tomar la decisión final. Fueron cuatro intenciones a favor y cuatro en contra frente al debate sobre la despenalización de este proceso. A la espera del avance del proceso para darle la razón a un lado o al otro, movimientos cristianos piden que la audiencia se haga pública.

“Solicito comedidamente la Corte se sirva generar una audiencia pública en la cual sean escuchadas las diferentes visiones y posturas frente a la materia; teniendo en cuenta que recientemente fueron elegidos los conjueces. El aborto es una solución simplista, que termina cobrándole al inocente el más alto costo, pagar con su vida la injusticia de un sistema indolente, cruel con el débil y con el que no se puede defender, superficial, que no resuelve el fondo del problema”, se lee en la misiva firmada por David Cote, el abogado de los movimientos cristiano.

Y es que a lo que se apunta, por parte de quienes están a favor de la despenalización del aborto es tumbar el artículo 122 del Código Penal en el que se establece que quien se someta a un aborto por razones diferentes a las permitidas tendría que entrentarse ante la justicia colombiana. En el país, desde el año 2006, está permitida la práctica de la interrupción del embarazo por tres causales: la malformación del feto, el peligro al que puede estara sometida la vida de la madre durante el periodo de gestación, o que el embarazo sea producto de un abuso sexual.

“Como ciudadano y siendo la voz de los que no se pueden defender en el vientre, los que no tienen voz, los únicos que no tienen la culpa del egoísmo, la indiferencia, y la crueldad de un sistema indolente, a su vez de millones de Colombianos cansados del abuso constante que ustedes y sus predecesores han causado, los exhorto a que paren ya de extralimitar el poder que les ha conferido la Constitución”, dice el documento.

EFE/ Carlos Ortega

La votación se hizo con ocho magistrados luego de que el noveno de ellos, el encargado de desempatar la reñida decisión, fuera apartado del proceso luego dejar ver algunas de sus consideraciones frente al tema en una entrevista con la revista Semana. Ante la falta de consenso, ahora se espera que el tema sea resuelto por parte de los conjueces. La Corte, de acuerdo con lo que destacó el diario El Tiempo, tiene 18 conjueces, de los cuales tres son mujeres: Ruth Stella Correa, Emilssen González de Cancino y Adriana Guillén.

Alberto Rojas, José F. Reyes, Antonio J. Lizarazo y Diana Fajardo votaron a favor de la despenalización, mientras que Cristina Pardo, Paola Meneses, Gloria Ortiz y Jorge Ibañez votaron en contra.

“Esperamos que la Corte sea diligente, rápida y eficaz con esta decisión. No puede ser que se siga dilatando algo tan trascendental que afecta la vida y la salud de las mujeres, la mitad de la población colombiana (...) cada día que pasa sin eliminar el delito del aborto del Código Penal es una condena para las mujeres y niñas en Colombia”, aseguró el movimiento feminista y defensor de los derechos humanos Causa Justa por el Aborto.

En promedio, por año, en el país, son procesadas penalmente 400 mujeres por el delito de aborto, según cifras del Centro de Derechos Reproductivos. “Aunque la mayoría de los casos no terminan en cárcel, la mayoría si termina en condena y estas mujeres padecen una estigmatización por antecedentes penales lo que lleva a que sea difícil que puedan ser reintegradas en la sociedad y encontrar un trabajo”, explicó la directora regional del Centro, Catalina Martínez.

He solicitado a la @CConstitucional una audiencia pública para que sea escuchada la postura de los colombianos que defendemos el derecho fundamental a la vida desde el vientre🆘



¡Asesinar niños NO es un derecho!



🚫PAREN YA🚫#NosFalta #EsIndignante #FelizMartes #SoyProvida pic.twitter.com/mtC0Lgp56x — David Gerardo Cote #1️⃣0️⃣1️⃣ 🦁 (@DavidGerardoC) January 25, 2022





Seguir leyendo: