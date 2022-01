Luis Fernando Muriel habría sido demandado por alimentos

Luis Fernando Muriel habría sido demandado por no cumplir con las cuotas para el sostenimiento de sus hijas. REUTERS/Ueslei Marcelino

Este sábado la Federación Colombiana de Fútbol confirmó una de sus bajas más sensibles para la doble fecha de Eliminatorias que disputará en los próximos días ante Perú y Argentina. El delantero, Luis Fernando Muriel, quien desconvocado de la Tricolor debido a que, al parecer, días atrás arrojó positivo para covid-19 en una de las pruebas de testeo del club de Bérgamo.

Esto por supuesto, le impidió unirse a la concentración de la selección en Barranquilla, ya que debe cumplir con el debido aislamiento que le impide viajar a Colombia para los juegos del combinado nacional.

Sin duda alguna es un golpe duro para el jugador, pues recientemente había recuperado su máximo nivel futbolístico y se perfilaba como un posible titular en el esquema de Reinaldo Rueda. Sin embargo, las noticias entorno a su nombre no han quedado allí y en las últimas horas se conoció una información que lo involucra con una demanda por alimentos.

Este domingo el Diario Marca reveló que en diciembre de 2021, Luis Fernando Muriel fue demandado por su expareja, Paula Andrea Rentería Bryon, luego de que afirmara que el futbolista no ha cumplido con las obligaciones contraídas respecto a la alimentación de sus hijos, luego de formalizar su separación.

Según comentó el medio deportivo, Rentería Bryon dialogó con Zona Cero y confirmó dicha demanda explicando que Muriel no ha cumplido con lo acordado luego de la separación pactada en el 2020.

Ahora bien, Paula Andrea y Luis Fernando tienen tres hijas de 4, 6 y 8 años, pero todo parece indicar que el futbolista no ha cumplido con sus obligaciones desde hace varios meses. “Yo no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él (Muriel). Pero en vista de que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser”, le comentó la expareja del delantero del Atalanta a Zona Cero.

“No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja”, añadió.

Esto último no quedó escrito una vez se dio la separación, pero según afirmó Marca, sí hay un acuerdo de una consignación de 30 millones de pesos (colombianos) mensuales por parte del jugador y, según lo muestra Rentería, durante los últimos meses sólo ha pagado 26 millones.

En la demanda también se establece que se le conceda a ella y sus hijas el 50 % del sueldo que actualmente gana el futbolista anualmente en Italia, cifra cercana a 1.8 millones de euros, (3.929 millones de pesos colombianos), lo que mensualmente representaría unos 327 millones de pesos.

Ante esto, varios usuarios en redes sociales se han manifestado y hay quienes aseguran que es un número exagerado y que la mujer solo busca sacar provecho de su separación, mientras que otros dicen que es lo justo, teniendo en cuenta el sueldo que devenga el jugador.

Selección Colombia

Este fin de semana Muriel no hizo parte del banquillo de suplentes en el juego en el que su club empató como visitante ante la Lazio. La Dea en un comunicado confirmó que parte de su plantilla habría obtenido coronavirus, pero no dio detalles de los nombres.

La FCF en un comunicado informó que el jugador ha sido desafectado, pero no confirmó que haya sido por contagio de Covid-19, aunque parece ser un secreto a voces. Aquí el mensaje del máximo ente del fútbol colombiano:

“La Federación Colombiana de Fútbol informa que el jugador Luis Fernando Muriel ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, luego que el departamento médico de su club Atalanta nos informara que el delantero no se encuentra en condiciones óptimas de salud para viajar a Colombia. El cuerpo técnico de la Selección Colombia les desea una pronta recuperación, esperando que cuanto antes puedan regresar a sus actividades”, se lee en el comunicado.

