Colombia

Los cortes de agua en Bogotá este 8 de mayo

Que la suspensión del servicio de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Guardar
Google icon
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes zonas de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este viernes 8 de mayo.

PUBLICIDAD

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usme.Barrios: Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana, Las Violetas.Lugar: De la Calle 72F Sur a la Calle 92B Sur, entre la Carrera 12B Este a la Carrera 24A Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Lavado preventivo tanque

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

PUBLICIDAD

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Google icon

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCortes de agua en ColombiaTurno Racionamiento De Agua HoyCortes de agua en Bogotá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Evite multas: Así regirá el Pico y Placa en Medellín hoy viernes 8 de mayo

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy viernes

Evite multas: Así regirá el Pico y Placa en Medellín hoy viernes 8 de mayo

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Los dos equipos se enfrentan en Cartagena, por la cuarta fecha en el torneo continental, en un duelo que será decisivo para sus posiciones en el grupo F

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este viernes 8 de mayo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este viernes 8 de mayo

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy jueves 7 de mayo

Consulta los números ganadores del sorteo realizado cada jueves a las 21:30 horas y verifica si resultaste premiado esta noche

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy jueves 7 de mayo

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

El intérprete habló sobre la presión de la fama y cómo, a pesar del reconocimiento, intenta mantener una actitud sencilla frente a la admiración del público

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Deportes

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

Cancelado el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores: disturbios en la tribuna norte impidieron su realización

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”: el cántico que obligó a cancelar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por Copa Libertadores

El atletismo colombiano despidió a Jaime Aparicio, su referente histórico y el primer campeón panamericano