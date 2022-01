Con pie derecho: Alianza Petrolera derrotó en casa a Deportivo Pereira

Alianza, con el pie derecho superó a Deportivo Pereira como local

Arrancó el torneo colombiano con la victoria de los aurinegros en el estadio Daniel Villa Zapata frente a un Deportivo Pereira que estuvo a punto de ahogarle el festejo. Los goles del partido para el local los anotaron Rubén Manjarrés (20′ 1T) y Kevin Londoño (24′ 2T) mientras que el gol de visitante lo hizo Leonardo Castro (2′ 1T).

Los dos equipos revelación de 2022 ofrecieron un partido intenso con la dosis de intensidad para cerrar la jornada dominical, con buen ritmo en las dos áreas y espectáculo ocasional por parte de sus delanteros.

La visita inició ganando con anotación de Leonardo Castro a los dos minutos de iniciado el compromiso; pero Deportivo Pereira no soportó la presión del local, por lo que Rubén Manjarrés abrió el camino del empate para Alianza Petrolera a los 20′.

El volante de Alianza Petrolera se destacó frente a Pereira ya que no solo convirtió 1 gol sino que dio 21 pases correctos, robó 2 pelotas y pateó 2 veces al arco.

Pero fue su compañero, Kevin Londoño, quien se posicionó como la figura del encuentro: anotó 1 gol, dio 30 pases correctos y pateó 3 veces al arco.

Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados. Hubo 2 amonestados: Julián Guevara y Yeison Suárez.

El entrenador de Alianza Petrolera, Hubert Bodhert, dispuso en campo una formación 4-5-1 con José Luis Chunga en el arco; Yhorman Hurtado, Royscer Colpa, Jaider Riquett y Leonardo Saldaña en la línea defensiva; Rubén Manjarrés, Julián Guevara, Daniel Moreno, Kevin Londoño y Brayan Gil Hurtado en el medio; y Brayan Fernández en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Alexis Márquez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Harlen Castillo bajo los tres palos; Juan Pablo Zuluaga, Danny Cano, Carlos Ramírez y Yeison Suárez en defensa; Daniel Restrepo, Harlin Suárez, Alejandro Piedrahita, Henry Rojas y Jader Maza en la mitad de cancha; y Leonardo Castro en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Keiner Jiménez Salas.

Los aurinegros visitarán a U. Magdalena en la próxima jornada, mientras que la Furia Matecaña recibirá a América de Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El local está en el segundo puesto con 3 puntos y 1 triunfo, mientras que el visitante no sumó aún y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo.

Prográmese con la segunda y tercera fecha de la Liga BetPlay 2022

Inicia el martes 25 con el partido Envigado vs. Pasto a las 4:00 de la tarde y continuará a las 6:00 p. m. con el duelo entre Santa Fe ante Águilas Doradas. Y cerrarán la jornada, Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC a las 8:10 p. m.

El miércoles 26 de enero a las 2:00 p. m, La Equidad recibirá al Once Caldas. Por su parte, Jaguares hará lo mismo con el Cortuluá desde las 4:05 p. m., mientras que desde las 6:05 Cali y Tolima reeditarán la última final del torneo colombiano, en el estadio de Palmaseca. Y el día se cerrará con el partido entre Nacional y Junior a partir de las 8:15 de la noche.

El jueves 27 de enero se cerrará la segunda fecha con los partidos Unión Magdalena vs. Alianza Petrolera (4:00 p.m), Patriotas FC vs Independiente Medellín (6:05 p.m.) y Deportivo Pereira vs América de Cali (8:10 p.m.).

La fecha 3 inicia el sábado 29 de enero con los partidos Cortuluá FC vs. Independiente Santa Fe (2:00 p. m.), Aguilas Doradas vs. Once Caldas (4:05 p. m.), Junior FC vs. La Equidad (6:10 p.m.) y el clásico Millonarios vs. Nacional en el Campín desde las 8:15 p. m.

Por su parte, el domingo 30 jugarán Patriotas FC vs. Deportivo Pereira (2:00 p.m.) Independiente Medellín vs. Deportivo Cali (4:05 p. m.), América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (6:10 p. m.) y finalizará con el partido entre Alianza Petrolera vs Envigado FC a las 8:15 p. m.

El lunes 31 de enero Deportivo Pasto vs. Jaguares FC jugarán a las 6:00 p. m., mientras que la tercera jornada concluirá con el juego entre Tolima y Unión Magdalena a las 8:05 p. m.

