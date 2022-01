Aplazan Carnaval de Barranquilla por contagios masivos de covid-19

Cancelado el Carnaval de Barranquilla por contagios masivos de covid-19 EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

El Carnaval de Barranquilla de 2022 ya no se realizará a finales de febrero e inicio de marzo como tradicionalmente se venía haciendo. Según información de la Alcaldía de Barranquilla, fue aplazado para el mes de abril como medida preventiva ante el aumento de contagios que vive el país por cuenta de la variante ómicron.

De acuerdo con El Heraldo, la fiesta se llevará a cabo en abril para darle tiempo a las autoridades de salud en trabajar y controlar las enfermedades que están presentando los ciudadanos por cuenta de la nueva variante, Ómicron. El alcalde, Jaime Pumarejo, anunciaría la medida en las próximas horas y al parecer, se modificará para el mes de abril, pero aún no se ha establecido la fecha exacta.

La fiesta estaba programada para celebrarse desde el sábado 26 de febrero hasta el martes 1 de marzo. Hay que recordar que el pasado 11 de enero la Alcaldía canceló los eventos que dan inicio al carnaval y la tradicional “Lectura del Bando”, la escena simbólica que abre oficialmente el Carnaval de Barranquilla.

Para el concejal Richard Fernández: “Es un escenario muy complejo, dado que entendemos que decenas de familias dependen económicamente de las fiestas del Carnaval. Este virus, aunque ataca de manera silenciosa, se nos vino nuevamente con un incremento importante de infectados. Por ende, aplaudo la cancelación de eventos masivos y festividades para éste mes de enero, pero sugiero que se continúe revisando la dinámica con expertos y se tomen decisiones de manera temprana para lo que se vendría en febrero”.

Fernández subrayó que las medidas preventivas de Pumarejo se encuentran en la dirección correcta pero que no se debe desafiar al virus, especialmente en momentos de alza como los que vive el país en la última semana: “aquí debemos ser responsables y no podemos desafiar el virus. Si no se toman las decisiones de manera prudente y acertada, más adelante podemos lamentarnos. Miremos lo que pasó en el año 2020; no podemos seguir improvisando, tenemos que seguir avanzando pero sin jugar con la vida de la gente”.

La mayor fiesta del Caribe Colombiano tendrá que celebrarse desde casa a causa del coronavirus. Vía: Carnaval de Barranquilla

Ante la suspensión de las festividades, los concejales de la ciudad agendaron un debate para revisar detalladamente qué medidas se pueden tomar en cuánto a los eventos que albergarán grandes artistas de talla internacional, además de los palcos en la Vía 40 y los millonarios contratos por concepto de alquileres y publicidad.

“Estamos esperando que se den las citaciones en las diferentes comisiones, dado que legalmente no podemos iniciar con la agenda de sesiones ordinarias porque romperíamos el reglamento interno. Sin embargo, en este debate queremos analizar, desde diferentes aristas, qué puede pasar con el Carnaval de Barranquilla”, agregó el Concejal Antonio Bohórquez.

Pese a las alarmas por los contagio el tema de fondo que se tiene que evaluar a fondo tiene que ver con el impacto económico que el Carnaval genera en la economía de la capital del departamento del Atlántico y perder esta fecha es perder millonarios contratos y trabajos para los ciudadanos.





