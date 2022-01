El candidato presidencial Rodolfo Hernández pide disculpas públicamente a Rolando Noriega

Rodolfo Hernández entregó más de 1.800.000 firmas para avalar su candidatura a la presidencia de la República. Foto: Colprensa - Sergio Acero

El candidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, pidió disculpas y se retractó a través de un vídeo en su cuenta de Twitter, por haber tildado de extorsionista al entonces subcontralor de Rolado Noriega, cuando el ingeniero Hernández desempeñaba el cargo de alcalde de Bucaramanga.

Dando cumplimiento a una orden de una acción de tutela y a un acuerdo de conciliación con la Fiscalía General de la Nación, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se retractó a través del vídeo publicado en sus redes sociales.

Frases dichas dentro del material auditovisual de dos minutos el candidato comenta:

“Acatando dichas órdenes, rectifico mis manifestaciones y me retracto de cualquier aseveración despectiva o calumniosa en contra del señor Héctor Rolando Noriega, ofreciendo disculpas como quiera que no existen sentencias en su contra por hechos delictivos y especialmente el de extorsión mientras fuera Subcontralor de Bucaramanga ... puede estar seguro de que no proferirá alguna opinión sobre él en un futuro”.

El vídeo generó diversas opiniones en la red social, polémico, rechazado por unos y avalado por otros, así como el mismo Hernández Suárez.

Por su parte, recientemente la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra al ingeniero Rodolfo por presuntas irregularidades durante su desempeño como primer mandatario.

Así las cosas, Hernández Suárez es señalado de promulgar el decreto 066 que cambió los requisitos laborales en la alcaldía de Bucaramanga, cuando se encontraba al frente del cargo desde el 2016 hasta su posterior renuncia en el 2019.

Rodolfo Hernández y sus retractaciones

El ingeniero Rodolfo Hernández ha lanzando en repetidas ocasiones duros comentarios en contra diferentes funcionarios públicos como el diputado Edgar Suárez, concejales y el excongresista Fredy Anaya.

Entre las declaraciones del alcalde Hernández que más controversia ha generado, están las que lanzó contra el diputado Edgar Suárez, a quien le acusó de enriquecimiento ilícito al tener aparentemente una serie de propiedades cuyo valor monetario no ha sido justificado legalmente.

Posteriormente, por orden de un juez, el entonces alcalde también tuvo que retractarse de manera pública de las declaraciones que lanzó contra Edgar Súarez. La decisión fue proferida por el Juez Octavo Penal de Garantías, el cual también ordenó el pago de una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes ($2 millones 343 mil 726).

Entre tanto, Fredy Anaya , exrepresentante a la Cámara, pidió una rectificación debido a que se le acusaba de tener una “mafia” en el que tenía la protestad de realizar cambio de tierras y uso de suelos en el área metropolitana de Bucaramanga, mencionó el entonces alcalde de su programa de facebook live, ‘Hable con el alcalde’..

“El tuvo que retractarse por acusarme de ser el ‘Pablo Escobar’ de Bucaramanga, yo tuve que instaurar una tutela y denuncia penal en la Fiscalía”, agregó Anaya en su debido tiempo.

Otro de los casos polémicos, es con los concejales liberales de la ciudad que fueron acusados de soborno, chantaje y de ser “sanguijuelas”.

Fernando Martínez, veedor de la ciudad, fue la última persona en recibir dardos por parte del acalde de Bucarmaanga tras ser acusado de ser un “lava perros” en medio de un reclamo por la tala de un árbol que nunca se realizó.

Hernández Suárez ha sido uno de los candidatos presidenciales más polémicos en las elecciones de cara al 2022, el político que ha protagonizado desde insultos hasta golpes a otros funcionarios públicos ha sido buscado por diversos sectores políticos para alianzas estratégicas.

SEGUIR LEYENDO