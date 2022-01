Humberto de la Calle agrava la crisis de Centro Esperanza y plantea dejar su lista al Senado

Humberto de la Calle (Colprensa-Diego Pineda)

Al exvicepresidente Humberto de la Calle no le gustó para nada el viernes de caos que hubo dentro de la Coalición Centro Esperanza. El jefe negociador del acuerdo de paz con las Farc vio cómo el exministro de Ambiente Luis Gilberto Moreno, que había llegado hacía solo pocos días a la consulta de la coalición, anunció abruptamente su retiro. También debió ver cómo líderes de la talla de Juan Manuel Galán pedían cerrar el número de los candidatos de la consulta del 13 de marzo a solo tres, limitando muchas voces dentro de la alianza de centroizquierda.

De la Calle, convertido en líder natural de la coalición al ser la cabeza de su lista al Senado, no se guardó sus críticas. En su cuenta de Twitter advirtió del serio riesgo que presenta la coalición si se cierran las consultas, advirtiendo que no hacerlo sería desechar una oportunidad única para el cambio.

“No se puede negar que se presenta una situación delicada en la Coalición de la Esperanza. Lo responsable es superarla. Es urgente encontrar consensos. No podemos desechar la oportunidad histórica de cambio en serio”, escribió de la Calle.

Incluso llegó a ser más tajante y a afirmar que una coalición desunida no tendría sentido, así como tampoco su presencia en la misma. “Fisuras en la consulta presidencial afectan las listas. No estoy en una aventura personal. Si no logramos una bancada fuerte y comprometida, mi presencia en la lista de Senado carecería de sentido”, aseguró.

El desencanto de Humberto de la Calle

No es la primera vez que el líder disidente liberal debe tomar una dura decisión con respecto a su futuro político. Ya en 1996 lo hizo para retirarse de la Vicepresidencia de la República en medio de las acusaciones a Ernesto Samper del escándalo del proceso 8000.

En la conformación de la coalición, el nombre de Humberto de la Calle había sonado como uno de los principales para presentares a la candidatura, pero se retiró como un llamado a la unidad. Propuso liderar una consulta unificada de todos los movimientos de centroizquierda, pero el Nuevo Liberalismo de Juan Manuel Galán decidió montar su lista aparte, liderada con Mabel Lara. A pesar de esta decisión, logró unir a otros partidos como la sección de la Alianza Verde liderada por Angélica Lozano, Dignidad de Jorge Robledo y Verde Oxígeno de Íngrid Betancourt en una lista a su nombre.

La salida de Luis Gilberto Murillo de la Coalición

El exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo anunció su candidatura a la Presidencia de Colombia, con el aval del partido Colombia Renaciente, y confirmó su salida de la Coalición Centro Esperanza, alianza de centro en la que tan solo permaneció dos días.

A través de una rueda de prensa que se llevó a cabo en Medellín, capital antioqueña, el exgobernador del departamento del Chocó confirmó que continuaba con su aspiración de llegar a la primera vuelta presidencial, que se realizará el próximo 29 de mayo, a pesar de declinar su participación en la coalición de centro en la que se habría vetado su participación a la consulta interna.

“Ayer vi con gran tristeza que desde la ‘Coalición Centro Esperanza’ se expresó que el número de candidatos debilitaba las posibilidades, y lo que es peor, ni siquiera consideraron, por un simple criterio de inclusión, que la llegada de una mujer y de un hombre afrocolombiano era una oportunidad única y perfecta para que el país se sintiera representado en su totalidad”, indicó el exministro de Ambiente en la presidencia de Juan Manuel Santos.

