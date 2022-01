Colombia registra 31.039 casos de covid-19 este viernes 21 de enero

Una mujer se somete a una prueba de covid-19 en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Ortega

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este viernes 21 de enero de 2022, 31.039 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 85.511 pruebas de las cuales 39.876 son PCR y 45.635 de antígenos.

El informe también señala que 197 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en el último día. De esta manera, el país llega a un total de 131.824 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total de 5.686.065 contagios, de los cuales 149.462 son casos activos y 5.385.402 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 8.319 contagiados, seguido de Antioquia con 3.938 contagios y en tercer lugar Valle con 2.575.

Hay 197 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que hasta las 11:59 del miércoles 19 de enero de 2022 ya se habían aplicado en Colombia un total de 69.176.876 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 24.837.982 personas, mientras que 5.558.150 personas se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado 4.849.402 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el último día se aplicaron un total de 295.957, de las cuales 123.246 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 20.348 fueron monodosis.

Ómicron continúa ola asincrónica en el país

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, presentó el panorama de la situación epidemiológica del país frente al covid-19, un resumen de los nuevos resultados de la Cohorte Esperanza y el nuevo boletín de la seguridad de las vacunas aplicadas en Colombia.

“Seguimos enfrentando la ola de ómicron de manera asincrónica en el país. Pese a la priorización de pruebas, es muy claro que hemos mantenido una muy buena capacidad, por encima de las 90 mil pruebas diarias. Y aunque es necesario, como ha indicado la OMS, mantener esa racionalidad de pruebas, con todo y ese cambio en la priorización, el pico es evidente”, apuntó el funcionario.

Resaltó que, afortunadamente, hay una alta disponibilidad de camas UCI y de hospitalización general. Sin embargo, advirtió que se ha observado una aceleración del número de muertes en los últimos días, sobre todo en la última semana correspondiente al aumento de casos que se observó entre 15 a 25 días antes en el Valle del Cauca, Cali, Antioquia, Medellín y Bogotá, aunque en menor medida para el distrito capital.

“Ese incremento no es proporcional al observado antes; ómicron tiene una severidad entre el 40 a 70 % menor. Si hubiese sido con delta, ese pico de muertes sería mayor, eso no quiere decir que personas no vacunadas o sin refuerzo no puedan morir”, explicó.

Si bien la ocupación UCI covid ha aumentado, la no covid sigue siendo mayor; lo mismo pasa en hospitalización general. Fernández advirtió que aunque sean más las personas recluidas en centros hospitalarios por factores no covid, el personal sanitario debe mantener las alertas y reforzar las medidas de bioseguridad para evitar contagios al interior de clínicas y hospitales.

“No estamos en el punto de partida, tenemos todas las herramientas disponibles necesarias para hacer la diferencia. La principal, mas no la única estrategia, es la vacunación y acceder a las vacunas de refuerzo, pero sobre todo para las personas mayores de 50 años; esto hará que este pico de casos no se traduzca en un pico significativo de muertes y que ese incremento que hemos observado de muertes, se estabilice y reduzca rápidamente como lo han logrado varios países”, concluyó Fernández frente a la situación epidemiológica.

