Plus Ultra suspenderá vuelos en Colombia y deja en vilo a pasajeros con tiquetes a España, este es el panorama

La compañía también aseguró que el contexto colombiano agravó la situación financiera de la operación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los pasajeros que tenían vuelos programados entre Colombia y España con Plus Ultra Líneas Aéreas deberán prepararse para cambios en sus itinerarios. La compañía anunció que suspenderá temporalmente sus operaciones desde y hacia el país a partir del 2 de junio de 2026, una decisión que, según explicó, responde al complejo panorama internacional y al aumento de los costos operativos.

La medida fue comunicada, según El Tiempo, por la aerolínea española a las agencias de viaje en Colombia. En el documento, la empresa señaló que el conflicto en Medio Oriente tuvo un fuerte impacto sobre la industria aérea, especialmente por el incremento del combustible de aviación.

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“Este escenario ha provocado un incremento sin precedentes en el coste del combustible de aviación, que en algunos mercados se ha duplicado en pocas semanas, generando una fuerte presión sobre la rentabilidad de las rutas aéreas”, detalló la aerolínea.

La compañía también aseguró que el contexto colombiano agravó la situación financiera de la operación. “Entre ellos, un precio del carburante significativamente superior al de otros países de la región; una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias, un incremento costes operativos estructurales o la imposibilidad de trasladar el incremento de combustible a los billetes ya emitidos”, dijo la comunicación.

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Según Plus Ultra, la suma de esos factores terminó afectando directamente la viabilidad de la ruta. “Todo ello ha impactado de forma directa en la rentabilidad de la ruta, haciendo inviable su continuidad en las condiciones actuales”.

La aerolínea explicó que buscará reducir las afectaciones para quienes ya tenían tiquetes comprados. “El objetivo es realizar esta transición con el mínimo impacto posible para nuestros clientes y colaboradores desde la responsabilidad y el cumplimiento de todas sus obligaciones“.

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En ese sentido, indicó que ofrecerá alternativas de viaje, reembolsos y otras soluciones ajustadas a la normativa vigente y a sus políticas de atención al pasajero. “La compañía reafirma su compromiso con una gestión prudente, trabajando con anticipación para adaptarse a un entorno global que exige tomar decisiones que, como esta, responden a un ejercicio de responsabilidad”, señala la comunicación enviada a las agencias.

El mensaje también incluyó un agradecimiento a los viajeros colombianos tras casi cuatro años de operación en el país. “Le agradecemos la confianza depositada a lo largo de estos años y lamentamos que las circunstancias actuales nos obliguen a tomar esta medida en un destino que ha sido mucho más que una ruta para todos los que hacemos Plus Ultra”, detalla el comunicado.

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Mientras deja en pausa sus vuelos con Colombia, la compañía enfocará parte de su operación en otros mercados latinoamericanos. Plus Ultra confirmó que aumentará frecuencias hacia Lima, Caracas y Buenos Aires durante los próximos meses.

De acuerdo con el cronograma anunciado por la empresa, Caracas tendrá una quinta frecuencia desde el 6 de julio; Lima contará con una séptima frecuencia a partir del 14 de julio y Buenos Aires sumará una quinta operación semanal desde el 15 de julio.

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La aerolínea había iniciado oficialmente operaciones en Colombia el 2 de julio de 2022 con la ruta Madrid-Bogotá-Cartagena, un trayecto que fortaleció la conexión aérea entre ambos países y que incluso había aumentado frecuencias recientemente.

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