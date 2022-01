“Más de cien mujeres me decían ‘Te amo’”: Uribe rescató su correría en la Costa

Bogotá, 17 de diciembre de 2017. En la foto: Álvaro Uribe. (Colprensa - Luisa González).

El pasado 17 de enero, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue recibido en Santa Marta por una multitud. El también exsenador, que pasó por la zona con el objetivo de conseguir apoyo para el movimiento Centro Democrático, en medio de la coyuntura de las elecciones que se avecinan, se vio envuelto entre los gritos de quienes apoyaban y rechazaban su presencia allí. “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”, gritaban quienes no aceptaron su visita. En un encuentro realizado el pasado martes en la sede del G12 de Bogotá, con más de 500 líderes de su colectividad, aseguró que aunque tenía detractores, también tenía seguidores.

En el Paseo Bolívar, argumentó, en testimonios recogidos por Semana, que tres o cuatro personas, ‘aisladamente’, le gritaron paraco. “Pero me gritaba uno paraco y cien mujeres decían ‘Uribe te amo’, además, empresarios decían que tenían su pequeño negocio gracias a la Política de Seguridad Democrática”, descató respecto a su visita. A través de sus redes sociales, sin embargo, ya había hecho algunas declaraciones al respecto. Aseguó que se enfrentó ante los ataques en su contra con ‘firmeza’.

“Santa Marta, ante la agresión serena firmeza, invitación a los argumentos así prefieran la violencia. Respetamos la libertad de todos pero no se puede aceptar que nos quiten nuestra libertad. Colombia puede resolver lo social sin renunciar a la libertad”, detalló. Seguido a esto, en otro trino, el presidente denunció que una de las personas que manifestó su inconformidad por la visita estaba armada con un artefacto cortopunzante.

“No podemos permitir que nos quiten la libertad que siempre hemos respetado. En Santa Marta cumplimos y extendimos nuestro recorrido, con serena firmeza”, escribió al lado de la imagen del arma. “Uno de los “manifestantes” en Santa Marta portaba este juguete, ¿querían matar a Uribe? ¿Cuál político es el determinador de tanto odio?”, escribió el ciudadano denunciante.

Álvaro Uribe

“Tiraban de todo, tenían armas cortopunzantes. Lo importante es que con serena firmeza se les resistió y cumplimos todo el recorrido con una policía muy valerosa”, dijo en el encuentro. “No se trató de un abucheo, fue una agresión (...) Nos dice inteligencia que son unas personas que hacen parte de un grupo que llegaron en un bus y fueron a Fundación, Magdalena, a hacerle lo mismo al presidente Iván Duque, pero los anillos de seguridad los mantuvieron distantes”, destacó.

“El presidente no abandonó la actividad y, de hecho, alargó el trayecto planeado en un principio a pesar del reducido número de detractores que llegaron al lugar donde se realizaba el recorrido para abuchearlo y con armas corto punzantes”, afirmó el Centro Democrático en un comunicado.

En ese mismo encuentro, además de hablar de sus visitas a diferentes partes del país, habló respecto a la entrada o no de Óscar Iván Zuluaga al Equipo por Colombia.

“Unos primero que no lo recibían, después que sí. El otro decía que éramos extremistas. El otro que polarizantes. Una coalición tiene que ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales, pero no puede pretender un consenso sobre todos los temas (...) Se puede hablar sin desconceptuarnos, sin estarnos descalificando, ni acusarnos de extremistas o polarizantes. Bastante ha sufrido este partido la violencia para que nuestros potenciales socios nos sigan poniendo etiquetas que generan tanto riesgo”, argumentó el exmandatario en lo que destacó El Espectador.

El exmandatario del país dejó abiertas las posibilidades de una futura unión. Destacó que Zuluaga es un buscador de consensos y que desde el partido, Centro Democrático, hay vía libre para ello. “La coalición no tiene que ser un consenso sobre todo. Puede ser un consenso sobre temas fundamentales y dejar unas reservas. El uno piensa una cosa el otro piensa otra. Lo que no puede ser es que una expectativa de coalición se pueda montar descalificando a eventuales socios, desconceptuando a eventuales socios (…) pedimos respeto a lo que pensamos en algunos puntos. Que haya diferencias, pero no desconceptualizaciones, ni señalamientos peligrosos”, añadió Uribe.





