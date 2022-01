Claudia López estalla contra la demanda por portabicicletas y vuelve a meterse en líos políticos

“Creo que sería francamente una falta de respeto que se nos imponga un POT por decreto”: Claudia López en campaña. Foto: Colprensa.

Aciertos y desaciertos han cubierto el inicio de año de la alcaldesa Claudia López, polémicas en redes sociales y lanzamiento de dardos desde ambos extremos, hacen parte de la cotidianidad de la mandataria local. El concejal Andrés Forero, desató el escándalo en Twitter tras publicar la última compra del Distrito y la justificación que le habrían dado a este mediante un escrito.

“Nueva indelicadeza de @ClaudiaLopez con los recursos públicos. Mientras invita a los bogotanos a vender el carro, compra con nuestros impuestos 2 portabicicletas para su uso personal por $1,5 MM. Y para rematar el proveedor es una empresa de publicidad.” Trinó el concejal, adjuntando la respuesta del Distrito y rechazando dicha compra por parte de la alcaldía.

Sin embargo, la alcaldesa Claudia López, salió en su defensa a través de Twitter y colocando el retrovisor hacia el gobierno anterior. López, señaló: “Los mismos que aplaudieron gobierno anterior que compró camionetas diesel blindadas para el despacho de Alcaldía, nos “denuncian” porque nosotros en cambio compramos y usamos bicicletas y portabicicletas. Su desconexión social ambiental y neuronal es de Récord Guinness #NOPasaran”. La mandataria de los bogotanos, justifica la acción con respaldo a su pacto con el medio ambiente y uso de la bicicleta desde que estaba en campaña.

Claudia López responde ante polémica

Andrés Forero ha sido uno de los principales detractores de López y ha fiscalizado cada uno de los movimientos de la alcaldesa desde el Concejo de Bogotá. Algunas compras realizadas desde la alcaldía han sido señaladas como “indelicadas” por parte de Forero, incluso resaltado que estas pueden rayar con movimientos corruptos, teniendo en cuenta que el manejo del dinero parte desde el erario público y corresponde a la alcaldesa, darle un manejo correcto al mismo en donde prime la inversión entorno a sus ciudadanos.

Las polémicas

La más reciente polémica se dio el pago de un servicio de maquillaje, el concejal Forero sostuvo: “Si es con su dinero @ClaudiaLopez tiene todo el derecho del mundo a gastarse $475.000 en un servicio de maquillaje para un evento de 2 horas. Pero pagar ese servicio con recursos públicos es una indelicadeza que raya en corrupción. ¿En esto quedó su costosa consulta, alcaldesa?”.

A lo anterior también se sumó el concejal y cabeza de lista al Senador, Miguel Uribe Turbay: “Sesión de maquillaje de Claudia López vale $475.000 pesos para un evento de 2 horas. ¿Están los bogotanos de acuerdo con pagarle el maquillaje a Claudia López? ¿Indelicadeza, corrupción?”. Los cabildantes informaron que no recibieron respuesta frente al tema, que dejó en tela de juicio la posibilidad de que los bogotanos “le estuvieran pagando el maquillaje” a la alcaldesa como lo mencionaron los concejales.

La alcaldesa también se vio involucrada en un caso muy criticado por presunta participación política, la dirigente local, trinó: “El uribismo va solo hasta primera vuelta” jajaja ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez. No más! #NoPasaran #ElCambioEsImparable”. Esta salida en falso le ha costado a la alcaldesa un dosier de críticas y señalamientos con los que le recuerdan que ella no debe participar en ninguna campaña, ni crear comentarios que influyan en las próximas elecciones.

Hasta el momento, desde compras hasta el POT han sido una piedra en el zapato que busca eludir la alcaldesa, sin embargo, cada movimiento es vigilado por sus detractores que no pierden ninguna oportunidad para dejar en evidencia lo que la dirigente hace, y que, según estos, ponen en riesgo el desarrollo constante de la capital de la República.

